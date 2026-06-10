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Kleider-Debatte Aurora Ramazzottis Traumhochzeit auf Sizilien sorgt schon vor dem Ja-Wort für Kritik

Carlotta Henggeler

10.6.2026

Aurora Ramazzotti und ihr Goffredo werden Anfang Juli in Sizilien heiraten. 
Aurora Ramazzotti und ihr Goffredo werden Anfang Juli in Sizilien heiraten. 
Screenshot Instagram

Aurora Ramazzotti steht kurz vor ihrem grossen Tag: Anfang Juli will sie auf Sizilien ihren Verlobten Goffredo Cerza heiraten. Doch noch bevor die Hochzeitsglocken läuten, sorgt eine Diskussion um die Outfits ihrer Brautjungfern für Kritik in den sozialen Medien.

Redaktion blue News

10.06.2026, 18:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aurora Ramazzotti heiratet am 4. Juli ihren Verlobten Goffredo Cerza in einem Schloss auf Sizilien.
  • Vor der Hochzeit geriet sie in die Kritik, weil ihre Brautjungfern offenbar über eine Kooperation mit einem Modeatelier an ihre Outfits kamen.
  • Trotz der Diskussionen laufen die Vorbereitungen weiter, italienische Medien berichten von einer exklusiv reservierten Location.
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Am 4. Juli geben sich Aurora Ramazzotti und ihr Verlobter Goffredo Cerza auf Sizilien das Ja-Wort.

Doch schon vor der Hochzeit sorgt die Braut für Diskussionen. Aurora Ramazzotti lud ihre Brautjungfern ins Turiner Modeatelier Aerenica ein, wo sie sich Inspiration für die Hochzeitslooks holen sollten. 

Die vermeintliche Social-Media-Märchengeschichte sorgte für Diskussionen. Wie das Onlineportal «Leggo.it» berichtet, hagelte es unter dem Beitrag kritische Kommentare.

Der Vorwurf: Aurora Ramazzotti habe die Kleider für ihre Brautjungfern lediglich im Austausch gegen Reichweite erhalten. Für viele Follower ist das eine fragwürdige Praxis. «Diejenigen mit Geld schnorren, während wir Normalsterblichen bezahlen müssen», schrieb ein Nutzer. Andere kritisierten, dass selbst ein privater Anlass offenbar nicht aus eigener Tasche finanziert werde.

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Dabei sind Kooperationen zwischen Marken und Influencern gegen Sichtbarkeit in den sozialen Medien längst üblich – insbesondere bei Accounts mit Millionenpublikum. Im Fall der bald 30-Jährigen scheint das Thema jedoch einen Nerv getroffen zu haben.

Während die Debatte im Netz weitergeht, laufen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren. Nach Einladungen im Stil des Kult-Jugendmagazins «Cioè» und der Polterfeier in Marokko bereitet sich Aurora auf den grossen Tag vor.

Hochzeit im Schloss und Privatkonzert von Papa

Die Hochzeit mit Marketing-Consultant Goffredo Cerza soll am 4. Juli auf dem Castello Xirumi Serravalle bei Syrakus stattfinden.

Laut italienischen Medienberichten wurde das historische Anwesen aus dem 16. Jahrhundert für mehrere Tage exklusiv reserviert, um den Gästen maximale Privatsphäre zu bieten. Auch Vater Eros Ramazzotti soll bei der Hochzeit eine besondere Rolle spielen und angeblich ein Privatkonzert für die Hochzeitsgesellschaft geben.

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