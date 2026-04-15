Wegen der laufenden Ermittlungen nannte die Polizei keine weiteren Details. Perry wies die Vorwürfe in einer Erklärung gegenüber dem Branchenmagazin «Variety» entschieden zurück. «Die von Ruby Rose in den sozialen Medien verbreiteten Anschuldigungen sind rundweg falsch und gefährliche Lügen», hieß es darin.
In dem Statement betonte Perrys Team, Rose habe wiederholt ähnliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen erhoben, die stets von den Betroffenen zurückgewiesen worden seien. Rose, bekannt durch die Serie «Orange is the New Black», hatte ihre Vorwürfe jüngst online veröffentlicht.
«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt
Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.