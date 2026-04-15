Katy Perry wehrt sich gegen Vorwürfe. (Archivbild) Andy Von Pip/ZUMA Press Wire/dpa

Gegen US-Popstar Katy Perry wird in Australien wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs ermittelt. Hintergrund sind Anschuldigungen der Schauspielerin Ruby Rose.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die australische Polizei untersucht Vorwürfe gegen Popstar Katy Perry wegen eines mutmasslichen sexuellen Übergriffs im Jahr 2010, erhoben von Schauspielerin Ruby Rose

Perry weist die Anschuldigungen entschieden zurück und spricht von «gefährlichen Lügen».

Die Behörden äußern sich wegen laufender Ermittlungen nicht näher zu dem Fall. Mehr anzeigen

Die australische Polizei ermittelt gegen US-Popstar Katy Perry wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs. Hintergrund sind Anschuldigungen der Schauspielerin Ruby Rose, die Perry einen Übergriff im Jahr 2010 in Melbourne vorwirft, wie die Polizei des Bundesstaates Victoria am Mittwoch mitteilte.

Wegen der laufenden Ermittlungen nannte die Polizei keine weiteren Details. Perry wies die Vorwürfe in einer Erklärung gegenüber dem Branchenmagazin «Variety» entschieden zurück. «Die von Ruby Rose in den sozialen Medien verbreiteten Anschuldigungen sind rundweg falsch und gefährliche Lügen», hieß es darin.

In dem Statement betonte Perrys Team, Rose habe wiederholt ähnliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen erhoben, die stets von den Betroffenen zurückgewiesen worden seien. Rose, bekannt durch die Serie «Orange is the New Black», hatte ihre Vorwürfe jüngst online veröffentlicht.

Perry, die mit Hits wie «I Kissed a Girl», «Hot n Cold» und «Roar» weltweit bekannt wurde, war zuletzt wegen ihrer Beziehung mit dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau in den Schlagzeilen.