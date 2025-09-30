Selfie mit Doctor Strange: Autogrammjäger belagern Zürich Still, aber herzlich: Benedict Cumberbatch begeisterte am Montag beim Zurich Film Festival seine Fans – manche reisten nur für einen kurzen Blick auf den Star an. 30.09.2025

Still, aber herzlich: Benedict Cumberbatch begeisterte am Montag beim Zurich Film Festival seine Fans – manche reisten nur für einen kurzen Blick auf den Star an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Benedict Cumberbatch löste beim Zurich Film Festival grossen Fanandrang aus.

Viele Anhänger hofften auf Autogramme oder Selfies, doch zahlreiche gingen trotz langer Wartezeit leer aus.

Das 21. Zurich Film Festival , kurz ZFF, findet vom 25. September bis 4. Oktober statt. Mehr anzeigen

Stundenlanges Warten und viel Hoffnung: Am Montagnachmittag versammelten sich Fans beim Zurich Film Festival, um einen der grössten Stars des diesjährigen ZFF live zu erleben – Benedict Cumberbatch.

«Ich will einfach nur sehen, dass der Mann real ist», sagte eine junge Frau aus dem Iran. Andere hofften auf ein Autogramm oder gar ein Selfie – und standen dafür teils seit dem Vormittag am Festivalzentrum. «Ich bin jetzt drei Stunden umsonst hier gestanden», klagte ein Fan, der am Ende zwar einen kurzen Blick auf den Star erhaschte, aber leer ausging.

Manche reisten nur wegen Cumberbatch an, viele waren überwältigt – trotz aller Enttäuschung. «Danke, dass Sie hier sind – geniessen Sie den Abend», hatte ein Fan sich zurechtgelegt. Auch wenn nicht alle mit einem Andenken nach Hause gingen: Die Begegnung mit dem «Doctor Strange»-Star bleibt unvergessen.

Mehr dazu im Video oben.

Mehr aus dem Ressort