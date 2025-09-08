«WWM»: Hier humpelt Jauch nach Sommerpause auf seinen Platz Günther Jauch, der bekannte Moderator von «Wer wird Millionär?», beginnt die neue Staffel mit einer Fussverletzung und Krücken. Trotz der Einschränkung bleibt die Show unverändert. 08.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Günther Jauch startet die neue Staffel von «Wer wird Millionär?» mit einer Verletzung.

Der Moderator hat sich den Fuss verstaucht, betont aber, dass dies den Ablauf der Sendung nicht beeinträchtigt.

Jauch nimmt es sportlich: «Ich muss ja nicht über irgendwelche Hürden gehen, sondern es geht um die Birne.» Mehr anzeigen

Ungewohnter Anblick bei der RTL-Kultshow «Wer wird Millionär?». Quizmaster Günther Jauch humpelte nach der Sommerpause mit Krücken ins TV-Studio. Was ist passiert?

Der 69-Jährige hat sich den Fuss verletzt und muss daher auf Stöcke zurückgreifen.

Günther Jauch erklärt, dass er sich den Fuss verstaucht hat, eine Verletzung, die viele Menschen kennen: «Das ist sicherlich jedem oder jeder von Ihnen schon mal passiert. Blöde mit dem Fuss umgeknickt und dann heisst es na, das wird aber jetzt mal vier bis sechs Wochen eine Humpelage», kommentiert er.

Keine Beeinträchtigung der Show

Die Fans des kultigen Quizformats können beruhigt sein: Jauchs Fussverletzung hat keinen Einfluss auf den Ablauf der Show. «Ich muss ja nicht über irgendwelche Hürden gehen, sondern es geht um die Birne», erklärt Jauch.

