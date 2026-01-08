Schauspieler Samuel Koch mit seiner Ehefrau Sarah Elena anlässlich der Premiere der Inszenierung «Peer Gynt» im Sommer 2018. imago/STAR-MEDIA

Für den deutschen Schauspieler Samuel Koch kam das grösste Geschenk schon vor dem Heiligabend: Er ist erstmals Vater geworden – wie nun bekannt wurde.

Das Paar lernte sich bei der ARD-Serie Sturm der Liebe kennen und ist seit 2016 verheiratet.

Der deutsche Schauspieler Samuel Koch und seine Frau Sarah sind kurz vor Weihnachten zum ersten Mal Eltern geworden, berichtet «Bild».

Kochs erstes Kind wurde kurz vor den Weihnachtstagen in München geboren. Das Paar teilt über ihre Medienagentur mit: «Wir sind nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle – ganz ohne Casting – die nicht wir ausfüllen, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt», schrieben die frisch gebackenen Eltern.

Bei der Namenswahl ihres Sohnes folgten Sarah und Samuel Koch ihrem Herzen – und ihrer Leidenschaft für ihren Beruf. Der Bub heisst Romeo Casper: Romeo in Anlehnung an die berühmte Shakespeare-Figur, «Casper» nach einem der drei Weisen aus der Weihnachtsgeschichte, wie die Medienagentur mitteilt.

Samuel und Sarah Koch lernten sich am Set der ARD-Serie «Sturm der Liebe» kennen und sind seit 2016 verheiratet. Die Schwangerschaft hatte das Paar bereits im November öffentlich gemacht.

