Bachelor Danilo: «Ich gebe mir mit Anmachsprüchen keine Mühe – ich werde angemacht» Ab Ende Oktober 2025 verteilt Danilo Sellaro Rosen auf 3+. 16 Frauen buhlen um den Schweizer Bachelor. Wie gut steht's um seine Flirt-Skills? blue News hat den 30-jährigen zum Liebes-Interview getroffen. 14.10.2025

Ab Ende Oktober 2025 verteilt Danilo Sellaro Rosen auf 3+. 16 Frauen buhlen um den Schweizer Bachelor. Wie gut steht's um seine Flirt-Skills? blue News hat den 30-Jährigen zum Liebes-Interview getroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab dem 27. Oktober 2025 verteilt Danilo Sellaro als neuer Bachelor auf 3+ Rosen an 16 Kandidatinnen.

Der 30-Jährige bewertet seine Flirtkünste selbst mit einer «Fünf» und betont, dass er eher angesprochen wird als aktiv zu flirten.

Sellaro ist TV-erfahren. Er kündigt eine andere Herangehensweise als frühere Bachelors an und hat weitere Reality-TV-Ziele im Blick. Mehr anzeigen

Ende Oktober geht das heisse Geflirte auf 3+ wieder los: Bachelor Danilo Sellaro verteilt den 16 Ladies Rosen.

Wie gut ist Sellaro im Flirten? «Ich gebe mir mit Anmachsprüchen keine Mühe – ich werde angemacht», sagt der 30-Jährige. Deshalb gibt er sich selbst – auf einer Skala von 1 bis 10 – eine glatte Fünf in Sachen Flirten.

Eines verspricht Neu-Bachelor Sellaro vorab: «Ich habe es ein bitzeli anders gemacht als meine Vorgänger.» Mehr will der Reality-TV-Tourist mit italienischen Wurzeln nicht verraten.

Beim Flirten vor laufender Kamera ist er längst kein Anfänger mehr: Er war schon in gleich mehreren TV-Shows dabei – von «Die Bachelorette» mit Andrina Santoro über «Are You The One?» bis zu «Ex on the Beach» und «Bachelor in Paradise».

Und Sellaro hat weitere TV-Ziele. Er will für «Promi Big Brother» in den Container und für RTL in das Dschungelcamp. Vorerst flirtet er sich ab dem 27. Oktober schon mal auf 3+ warm.

Mehr Videos aus dem Ressort