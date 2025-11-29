Stalking-Vorwürfe begleiten Bachelor Danilo Sellaro schon länger. Jetzt bringt ein Bericht neue Details ans Licht. 3+

Er verteilt derzeit Rosen im Fernsehen, um seine Traumfrau zu finden. Doch der aktuelle Bachelor Danilo Sellaro soll laut einem gerichtlichen Beschluss seiner Ex-Freundin nachgestellt haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Gerichtsbeschluss untersagte dem aktuellen Bachelor Danilo Sellaro 2022, sich seiner Ex-Partnerin Aurelia Lamprecht zu nähern oder Kontakt aufzunehmen.

Die «Basler Zeitung» berichtet, Sellaro habe sie mit zahlreichen Anrufen, Nachrichten und Essensbestellungen bedrängt.

Sellaro weist die Vorwürfe zurück. Mehr anzeigen

Der aktuelle Bachelor, Danilo Sellaro, durfte sich seiner Ex-Freundin ein halbes Jahr nicht nähern, weil er ihr nachgestellt haben soll. Das berichtet die «Basler Zeitung» mit Verweis auf einen amtlichen Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main, das der Zeitung vorliegt.

Schon als Sellaro als Bachelor angekündigt wurde, kamen Vorwürfe des Stalking auf. Seine Ex-Freundin Aurelia Lamprecht postete eine Instagram-Story, in der sie schrieb: «Ich habe damals versucht, durch die Blume zu erzählen, was vorgefallen ist. Ich hoffe jetzt einfach, dass niemand zu Schaden kommt und die Beteiligten auf sich aufpassen.» Dann teilte sie Informationen zu Stalking. Sie erwähnte Sellaro zwar nicht namentlich, doch die öffentliche Meinung war klar.

Lamprecht und Sellaro lernten sich 2021 beim Dreh von «Are You the One – Realitystars in Love» kennen. Sie trennten sich nur wenige Monate später, weil Sellaro Lamprecht betrogen haben soll.

Der Bericht der «Basler Zeitung» bekräftigt die Stalking-Vorwürfe nun. Laut dem gerichtlichen Beschluss vom 13. Juni 2022 habe Sellaro per einstweiliger Anordnung Lamprechts Wohnung nicht betreten, sich ihr oder ihrer Wohnung nicht auf weniger als 50 Meter nähern und nicht mit ihr in Verbindung treten dürfen. Das habe bis zum 13. Dezember 2022 gegolten.

Lamprecht habe glaubhaft dargelegt, dass Sellaro sie «dadurch unzumutbar belästigt hat, dass er ihr gegen ihren ausdrücklichen Willen wiederholt nachgestellt oder sie unter der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln verfolgt hat», heisst es laut der Basler Zeitung im Beschluss.

Zahlreiche Nachrichten und Essensbestellungen

Demnach habe Sellaro Lamprecht «von Januar bis Juni 2022 wiederholt angerufen sowie zahlreiche Whatsapp-Nachrichten und E-Mails mit der Aufforderung geschickt, Kontakt zu ihm aufzunehmen». Auch habe er mehrfach Essen an ihre Adresse bestellt.

Während in der Schweiz Stalking erst ab 2026 strafrechtlich erfasst wird, ist «Nachstellung» in Deutschland seit 2007 im Strafgesetzbuch verankert und kann mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe geahndet werden.

Vertreten wurde Lamprecht durch die Media Kanzlei in Frankfurt, die auf ihren Social-Media-Kanälen auch ein Video zum Fall hochgeladen hat.

Gegenüber der «Basler Zeitung» hat Sellaro die Vorwürfe «entschieden» zurückgewiesen. «Möglicherweise habe ich emotional überreagiert, wofür ich mich im Nachhinein entschuldige», sagte er der Zeitung.

Das Medienunternehmen CH Media, zu dem der Sender 3+ gehört, teilt auf Anfrage der Zeitung mit: «Wie bei allen teilnehmenden Personen beim Bachelor wurde auch von Danilo Sellaro ein aktueller Strafregisterauszug verlangt. Der war ohne Beanstandung.» Weiter könne man sich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht äussern.

Aurelia Lamprecht hat den Bericht der «Basler Zeitung» in ihrer Instagram-Story geteilt. Dazu schrieb sie: «Hier nochmal eine öffentliche Klarstellung. Zu gegebenem Anlass, weil das Ganze immer noch verdreht wird und man lieber etwas anderes behauptet, anstatt endlich Verantwortung dafür zu übernehmen oder sich vielleicht auch einmal offiziell zu entschuldigen.»

