Bachelor Dennis Marbacher hat die Liebe seines Lebens gefunden

Bachelor Dennis Marbacher hat heute Abend seine letzte Rose vergeben. Eine Kandidatin behauptet: «Er könnte mein Mann fürs Leben sein.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 21. Oktober startete die 13. Staffel «Der Bachelor» auf 3+. Heute Abend hat Dennis Marbacher seine letzte Rose vergeben.

Bis es endlich so weit war, mussten sich die TV-Zuschauer*innen nochmals viele nicht besonders kluge Liebes- und Lebensweisheiten anhören.

Die vier Kandidatinnen Amina, Mabel, Michèle und Venance kämpfen in der Finalsendung um das Herz des 32 Jahre alten und 1,95 Meter grossen Schönlings aus Zürich – und das mit fast allen Mitteln.

Am Ende überreicht Rosenkavalier Dennis seine letzte Rose an ... Venance!

Die 29-Jährige aus Brig-Glis VS kann ihr Glück kaum fassen und bringt nach dem Entscheid keinen ganzen Satz mehr heraus – aber immerhin: Das Küssen funktioniert noch einwandfrei. Mehr anzeigen

Die Chance, dass diese Liebe mehr als ein Jahr alt wird? Die stehen schlecht. Sehr schlecht sogar.

Längst ist bekannt, dass das Kennen- und Liebenlernen im Fernsehen seine Tücken hatte. Bachelor-Paare schaffen es nur in Ausnahmefällen, mehr als ein paar Monate lang eine Beziehung zu führen.

Aber die Hoffnung stirbt ja schliesslich zuletzt.

«Hot, hotter, Dennis»

Heute Montagabend lief auf dem TV-Kanal von 3+ die Finalsendung von «Der Bachelor». Für den Schweizer Fernsehsender ist es bereits die 13. Auflage des Reality-Formats, für den Autor dieser Zeilen war es die allererste Folge überhaupt.

Und dann sitze ich also auf dem Sofa, so wie viele andere Menschen in diesem Land auch und gucke in die Flimmerkiste. Vier Frauen schafften es ins Final:

Amina (28) aus Wahlen BL. Mabel (21) aus Luzern. Michèle (25) aus Zürich. Und Venance (29) aus Brig-Glis VS. Und für alle vier ist sonnenklar: «Hot, hotter, Dennis.»

In der Finalsendung gibt Bachelor Dennis Marbacher noch einmal alles – und zeigt, was er hat. Bild: 3+

«Diese vier Frauen stehen nicht ohne Grund im Final. Es war auf jeden Fall eine sehr heisse Sache», sagt Bachelor Dennis Marbacher.

Der 32-Jährige frönte in den vergangenen Wochen ganz intensiv seinem Hobby Zungenkuss-Akrobatik. Viele TV-Zuschauer*innen fragten sich bereits: Droht seinem Mundwerk Muskelkater?

Der Rosenkavalier tat nur, wie ihm befohlen: Schliesslich sollte er gemäss Vertrag testen, ob er sich in eine der 21 Kandidatinnen, die sich mit ihm in der thailändischen Hauptstadt Bangkok verlustierten, verlieben kann.

Sucht Dennis Marbacher eine polyamore Beziehung?

Heute Abend nun also die Übergabe der letzten Rose. Bereits nach vier Minuten Sendezeit gibt Dennis Marbacher sich siegessicher: «Ich habe mich verliebt.»

Natürlich darf der 1,95 Meter grosse Sixpack-Mann aus Zürich zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten, welcher Finalistin er am Ende die letzte Rose überreichen will.

Amina schafft es bis in die Finalsendung. Aber reicht ihr Lächeln, um Bachelor Dennis von ihrer Liebe zu überzeugen? Bild: 3+

Die Finalsendung beginnt mit zwei inszenierten Skandälchen an. Der Bachelor lädt allen Ernstes jeweils zwei Frauen zum entscheidenden «Dreamdate» ein.

Sucht Dennis Marbacher eine polyamore Beziehung? Oder was läuft hier? Die vier Finalistinnen Amina, Mabel, Michèle und Venance sind konsterniert.

Bachelor Dennis: «Das Gesamtpaket muss stimmen»

Das Ambiente der Dreierdates würde Grandezza verlangen, doch das, was folgt, ist: schrecklich unbeholfener Smalltalk.

«Dennis bringt immer wieder Überraschungen. Leider aber nicht die besten Überraschungen.»

«Ein Dreamdate habe ich mir anders vorgestellt. What the fuck!»

«Mir würde es viel einfacher fallen, wenn ich allein mit Dennis wäre.»

«Ich kämpfe sonst nicht um einen Man.»

«Jedes Mal wenn ich dich sehe, entsteht in meinem Bauch unten ein lustiges Gefühl.»

«Ich würde mich mega gerne verlieben, aber ich muss mein Herz beschützen.»

«Er könnte mein Mann fürs Leben sein.»

«Mir ist es mega unangenehm, zusammen mit einer anderen Frau mit Dennis im Jacuzzi zu sitzen», sagt Michèle (links) im Jacuzzi, derweil sich Kandidatin Mabel bereits siegessicher gibt. Bild: 3+

Bachelor Dennis Marbacher benimmt sich derweil wie ein Gewerkschafter, der kurz vor Tarifverhandlungen steht: «Ich muss ja schauen, welches Gesamtpaket mir am besten passt.»

Später erkundschaftet er mit Eiswürfeln «die wirklich die erogenen Zonen» von zwei Ladys und die TV-Zuschauer*innen werden Zeugen eines schlecht gespielten Softpornos – bis Kandidatin Michèle irgendwann sagt:

«Mir ist es mega unangenehm, zusammen mit einer anderen Frau mit Dennis im Jacuzzi zu sitzen.»

Welche der Frauen am Ende die Rose bekommt, ist egal

Ehrlich gesagt, mir war es auch unangenehm, die Finalsendung von «Der Bachelor» anzuschauen. Momoll, solche Castingformate gehen mir normalerweise am A... vorbei, um es einmal deutsch und deutlich zu sagen.

Denn natürlich ist die Prämisse dieses Reality-Formats Quatsch. Welche der Frauen am Ende die Rose bekommt, ist egal. Niemand sucht bei «Der Bachelor» den Mann fürs Leben oder die Mutter seiner Kinder.

... und da waren es nur noch Mabel (Mitte) und Venance: Für welche der beiden Frauen wird sich Bachelor Dennis Marbacher entscheiden? Bild: 3+

Trotzdem dauerte es über eine Stunde, bis heute Abend klar war, welche zwei Frauen als übrig gebliebene Kandidatinnen sich ein letztes Mal vor dem Bachelor präsentieren dürfen:

Es sind Mabel und Venance.

Dennis Marbacher: «Ich habe mich verliebt»

In dem Moment, als die beiden letzte Kandidatinnen nebeneinander auf dem roten Teppich ein paar Meter vor ihm stehen, fällt es Bachelor Dennis Marbacher wie Schuppen von den Augen: Jetzt muss er nochmals wirklich alles geben.

«Auf dieser Reise ist etwas passiert, was ich eigentlich schon fast nicht mehr für möglich gehalten habe», sagt der 32-Jährige. Und weiter: «Ich habe endlich wieder einmal mein Herz gespürt ... Ich habe mich verliebt.»

Danach schliesst Dennis Marbacher die Augen, geht in sich, um Sekunden später Mabel das Herz zu brechen: «Du würdest mich so glücklich machen, wenn du die letzte Rose annehmen würdest ... würdest du sie annehmen, Venance?»

Venance: «Ja ... gerne.»

Kaum hat Bachelor Dennis Marbacher an Kandidatin Venance die letzte Rose übergeben, wird auch schon geküsst. Bild: 3+

Mabel will Venance umarmen, aber die hat nicht wirklich Lust darauf. Sie läuft stattdessen direkt in die Arme ihres Rosenkavaliers.

Dennis: «Das freut mich sehr ... ich freue mich auf ein schönes gemeinsames Abenteuer in Bangkok und danach auch in der Schweiz.»

Venance (kichert): «Ja ... ja ...» Für einen kompletten Satz reicht ihre Energie nicht mehr, fürs Küssen aber schon.

Derweil sagt die Stimme aus dem Off: «Da war es nur noch Liebe ... »

Was natürlich nicht stimmt, den zuerst kommt das Verliebtsein. Das ist ein wunderbarer Zustand, aber eben auch ein Zustand der Unzurechnungsfähigkeit.

