Cati, Lorena und Marlene wollen das Herz des Schweizer Bachelors Danilo erobern. Im Speeddate verraten sie, welche Dating-No-Gos für sie ein Killerkriterium sind – und welche Anmachsprüche bei ihnen nicht ziehen.

16 Frauen buhlen um den Schweizer Bachelor Danilo Sellaro. Ab Montag, 27. Oktober 2025 (20.15 Uhr, 3+) fahren sie die Krallen aus im Kampf um den Schweizer Rosenkavalier.

blue News hat ein Speeddating mit Cati, Lorena und Marlene organisiert. Was sind für sie absolute Dating-No-Gos, peinliche Anmachspruch-Abturner und echte Red Flags? Die Bachelor-Kandidatinnen packen aus.

Die Antworten gibt's im Video oben.

