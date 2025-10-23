  1. Privatkunden
Schlimmstes Date? Bachelor-Kandidatin Lorena: «Er holte mich mit dem ÖV ab»

Carlotta Henggeler und Evita Rauber

23.10.2025

Schlimmstes Date? Bachelor-Kandidatin Lorena: «Er holte mich mit dem ÖV ab»

Schlimmstes Date? Bachelor-Kandidatin Lorena: «Er holte mich mit dem ÖV ab»

Cati, Lorena und Marlene wollen das Herz des Schweizer Bachelors Danilo erobern. Im Speeddate verraten sie, welche Dating-No-Gos für sie ein Killerkriterium sind – und welche Anmachsprüche bei ihnen nicht ziehen.

17.10.2025

Cati, Lorena und Marlene wollen das Herz des Schweizer Bachelors Danilo erobern. Im Speeddate verraten sie, welche Dating-No-Gos für sie ein Killerkriterium sind – und welche Anmachsprüche bei ihnen nicht ziehen.

Carlotta Henggeler und Evita Rauber

23.10.2025, 16:55

16 Frauen buhlen um den Schweizer Bachelor Danilo Sellaro. Ab Montag, 27. Oktober 2025 (20.15 Uhr, 3+) fahren sie die Krallen aus im Kampf um den Schweizer Rosenkavalier. 

blue News hat ein Speeddating mit Cati, Lorena und Marlene organisiert. Was sind für sie absolute Dating-No-Gos, peinliche Anmachspruch-Abturner und echte Red Flags? Die Bachelor-Kandidatinnen packen aus.

Die Antworten gibt's im Video oben.

