«Bachelorette»-Kandidat Mike Cees festgenommen

In der 3+-Flirtshow «Bachelorette» probierte Kandidat Mike Cees 2020, das Herz der Zugerin Chanelle Wyrsch zu erobern. Mit wenig Erfolg. 3+

Reality-Darsteller Mike Cees scheiterte 2020 auf 3+ beim Versuch, Chanelle Wyrschs Herz zu erobern. Seitdem pendelt er von TV-Show zu TV-Show. Nun wurde er nach Betrugsermittlungen festgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mike Cees kennen die Zuschauer*innen der 3+-Kuppelshow «Die Bachelorette». Dort versuchte er 2020, bei Schlagersängerin Chanelle Wyrsch zu landen – ohne Erfolg.

Seitdem war der deutsche DJ mit Wohnsitz Dubai in verschiedenen Reality-TV-Formaten wie «Kampf der Realitystars» und «Prominent getrennt» zu sehen.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hat einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Es geht um einen Betrugsfall. Mehr anzeigen

Vor vier Jahren suchte DJ Mike Cees noch auf 3+ nach einem neuen Liebesabenteuer – und blitzte bei Bachelorette Chanelle Wyrsch brutal ab. Danach probierte er sich in weiteren TV-Formaten wie «Kampf der Realitystars» und «Prominent getrennt».

Jetzt sind dunkle Wolken über das Leben von Mike Cees aufgezogen. Der 36-Jährige wurde per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) gesucht. Der Vorwurf? Staatsanwalt Münch sagt dazu: «Es geht hierbei um eine Geldstrafe aus einem Betrugsprozess von vor drei Jahren.»

Konkret: Cees hat eine 4000-Euro-Geldstrafe aus einem Betrugsprozess von vor drei Jahren nie bezahlt.

Nun wurde Mike Cees, bürgerlich Mike Monballijn, am Sonntagabend von der Polizei in München gefasst, berichtet «Bild.de». Heute, Dienstag, wurde der TV-Darsteller in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim überführt.

Mike Cees drohen 80 Tage im Gefängnis

Dem deutschen Entertainer Mike Cees drohen nun 80 Tage Haft, da er sich weigert, eine Geldstrafe von 4000 Euro zu zahlen.

Sollte er die Summe dennoch begleichen, könnte er die Zeit im Gefängnis verkürzen. Vor seiner Festnahme äusserte er gegenüber der deutschen Zeitung entschlossen: «Ich wehre mich gegen das Verfahren und die Geldstrafe, weil das ein Skandal ist. Lieber gehe ich ins Gefängnis, als das zu akzeptieren.»

