«Die Bachelorette»: Die Kennenlernrunde Die Berner Postangestellte Larissa Hodgson (29) sucht in Südafrika die neue Liebe. Bild: CH Media Singlemann Rufus: «Am Anfang geht es um den ersten Eindruck. Schon besser mit Muskeln als ohne.» Bild: CH Media Der Personal Trainer will Larissa mit seinem Sixpack überzeugen. Bild: CH Media Matteo aus Burgdorf ist auf der Suche nach seiner «Wonder Woman». Larissa findet die Idee mässig originell. Bild: CH Media Lars überzeugt die Bachelorette mit seiner Nummer schon mehr. Er bekommt die First-Impression-Rose. Bild: CH Media Der Sizilianer Paolo probiert es mit einem Tänzchen und kommt damit gut an. Martin aus Deutschland schenkt Larissa einen Cinderella-Schuh. Den zweiten bekommt sie erst, wenn er weiterkommt, also ganz zum Schluss. Der Bling-Bling-Stöggelschuh gefällt der Bernerin. Bild: CH Media Social-Media-Produzent Mike will als Hausmädchen punkten. So oder so, er bleibt in Erinnerung. Bild: CH Media Sika aus Thalwil versucht sein Glück mit Schirm, Charme und selbst gedichtetem Poem – auf Ghanaisch. Bild: CH Media 19 Kandidaten hat Larissa zur Auswahl. Die Qual der Wahl. Bild: CH Media Und sie stehen stramm – an der ersten Nacht der Rosen. Niemand will nach der ersten Runde bereits nach Hause fliegen. Bild: CH Media Samuel muss seinen Koffer packen und wieder zurück in die Schweiz. Bild: CH Media Auch für Dario endete das Liebesabenteuer in Südafrika nach der ersten Folge. Bild: CH Media «Die Bachelorette»: Die Kennenlernrunde Die Berner Postangestellte Larissa Hodgson (29) sucht in Südafrika die neue Liebe. Bild: CH Media Singlemann Rufus: «Am Anfang geht es um den ersten Eindruck. Schon besser mit Muskeln als ohne.» Bild: CH Media Der Personal Trainer will Larissa mit seinem Sixpack überzeugen. Bild: CH Media Matteo aus Burgdorf ist auf der Suche nach seiner «Wonder Woman». Larissa findet die Idee mässig originell. Bild: CH Media Lars überzeugt die Bachelorette mit seiner Nummer schon mehr. Er bekommt die First-Impression-Rose. Bild: CH Media Der Sizilianer Paolo probiert es mit einem Tänzchen und kommt damit gut an. Martin aus Deutschland schenkt Larissa einen Cinderella-Schuh. Den zweiten bekommt sie erst, wenn er weiterkommt, also ganz zum Schluss. Der Bling-Bling-Stöggelschuh gefällt der Bernerin. Bild: CH Media Social-Media-Produzent Mike will als Hausmädchen punkten. So oder so, er bleibt in Erinnerung. Bild: CH Media Sika aus Thalwil versucht sein Glück mit Schirm, Charme und selbst gedichtetem Poem – auf Ghanaisch. Bild: CH Media 19 Kandidaten hat Larissa zur Auswahl. Die Qual der Wahl. Bild: CH Media Und sie stehen stramm – an der ersten Nacht der Rosen. Niemand will nach der ersten Runde bereits nach Hause fliegen. Bild: CH Media Samuel muss seinen Koffer packen und wieder zurück in die Schweiz. Bild: CH Media Auch für Dario endete das Liebesabenteuer in Südafrika nach der ersten Folge. Bild: CH Media

Lasset die Korken knallen, es ist wieder «Bachelorette»-Time. Die berüchtigte Singleshow auf 3+ geht in eine neue Runde. Larissa sorgt für viel Drama – und lässt bei den Balzspielen nichts anbrennen.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Singlefrau Larissa ist die zehnte Bachelorette auf 3+.

Bei der Kennenlernrunde wird die Bernerin von einigen Kandidaten überrascht: vom feuerspeienden Singlemann über den Cinderella-Schuhanbieter bis zum Poet.

Die erste Challenge? Ein Speeddating. Zwei Kandidaten müssen nach der ersten Nacht der Rosen die Koffer packen. Mehr anzeigen

Juhu, endlich ist es wieder so weit – Bachelorette Larissa eröffnet die Balzspiele in Südafrika und garantiert beste Unterhaltung für Trash-TV-Fans.

Zum Warm-up gibt es einen Einblick in Larissas Welt. Die 29-jährige Bachelorette aus Bern hat dunkle Zeiten hinter sich und macht kein Geheimnis daraus. Larissa litt an Bulimie und wog damals noch 35 Kilo. Ein Spitalaufenthalt und viel Liebe von ihrer Familie halfen ihr aus dem Tief.

Jetzt ist Larissa Hodgson bereit für das berühmte Kribbeln im Bauch, sie ist ready für eine Achterbahn der Gefühle. Parat für den Nahkampf im Namen der Liebe.

19 Singlemänner sind dafür nach Südafrika gereist und buhlen um ihr Herz – und für ein bisschen Instant-Fame für ihre Social-Media-Accounts. Dabei lassen sich die Rosenanwärter beim ersten Kennenlernen allerlei einfallen.

Rufus aus Zürich formuliert es treffend: «Am Anfang geht es um den ersten Eindruck. Schon besser mit Muskeln als ohne.» Dieses markante Zitat könnte es glatt zum Kalenderspruch schaffen. Damit eröffnet Rufus gleich das Festival der bachelor'schen Banalitäten. Wer schon eine «Bachelorette»-Staffel gesehen hat, der weiss, in Sachen Teebeutel-Zitate und Fremdschäm-Momente kommt keine Sendung so schnell an «Die Bachelorette» auf 3+ ran.

Kleiner Spoiler: Und auch 2024 haben die TV-Macher alle Register gezogen.

Vom Feuerspucker zum Schirm-Poet

«You Never Get a Second Chance to Make a First Impression» (Man bekommt nie eine zweite Chance, einen zweiten Eindruck zu hinterlassen).

Das haben sich auch die «Bachelorette»-Buhler gedacht und einige haben keine Mühen gescheut, um bei Larissa Eindruck zu schinden.

Lars gibt sich als Feuerspucker, während Italo Paolo sein Glück mit einer (Salsa?-)Tanzeinlage probiert.

Personal Trainer Rufus präsentiert seine Muckis und benutzt Larissa gleich als lebende Hantel. Martin bietet ihr einen echten Cinderella-Schuh – den zweiten gibt es erst zum Schluss.

Mike aus Zürich überrascht im Maid-Dress – und sorgt für Gelächter. Sika aus Thalwil probiert sich als Poet mit kuriosem Schirm und serviert Larissa ein selbst komponiertes Poem auf Ghanaisch.

Eine zweite Chance gibt es noch vor der ersten Nacht der Rosen. Larissa lädt zum Speeddating, wer kann mit einer frisch-frechen Anmache in einer Bar-Situation Pluspunkte sammeln? Wer schwatzt sich gleich ins Liebes-Aus und muss die Koffer packen?

«Bachelorette 2024»: Die Kandidaten Diese 19 Single-Männer wollen Rose und Herz von Bachelorette Larissa Hodgson gewinnen. Bild: Filip Stropek Alessio (27) aus Schupfart (AG): Alessio fällt auf: Er war 2019 Schweizer Meister im Bodybuilding. Der Verkaufsberater kommt ursprünglich aus Bern, ist ein gelassener Typ, wird aber schnell eifersüchtig. Ein Motorradunfall hätte fast sein Leben auf den Kopf gestellt. Seither schätzt er das Leben viel mehr als zuvor. Bild: Filip Stropek Anthony (30) aus Volketswil (ZH): Anthony ist sensibel und sehr familiär. Der Logistik- und Produktionsallrounder hatte bis 2021 eine eigene Pizzeria. In seiner Freizeit tunt er gern Autos. Er war bereits verlobt, wollte jung Vater werden, doch die Beziehung zerbrach. Er brauchte lange, um darüber hinwegzukommen. Bild: Filip Stropek Christian (30) aus Altstetten (ZH): Christian ist liebevoll, aufgestellt und manchmal etwas unbeholfen. Er ist gern für andere da, schaut aber auch auf sich selbst. Der Coiffeur hat viele Hobbys: Er ist Fussballgoalie, singt, spielt Gitarre und schwimmt gern. Er würde gern eine eigene Familie gründen. Bild: Filip Stropek Dario (21) aus Hölstein (BL): Dario ist ein Frühaufsteher: diszipliniert, perfektionistisch und zielstrebig. Er ist religiös, höflich und treu. Seine Leidenschaft ist die Musik: In seiner Freizeit rappt der Automobilfachmann gern auf Deutsch. Er hatte trotz seines jungen Alters bereits eine dreijährige Beziehung. Bild: Filip Stropek Fabian (32) aus Staad (SG): Der Deutsche lebt seit zwei Jahren in der Schweiz und arbeitet als Teamleiter im Gerüstbau. Fabian ist kein Kind von Traurigkeit. Er will den Schweizerinnen und Schweizern zeigen, wie man eine Frau erobert. Nach eigenen Angaben hatte er bereits 489 Sexpartnerinnen. Bild: Filip Stropek Fabio (37) aus Dietikon (ZH): Der quirlige Hausmeister und Hobbyfotograf ist ein emotionaler und gutgläubiger Typ. Fabio hatte bisher drei Beziehungen und wurde von allen Partnerinnen betrogen. Die Bachelorette möchte der älteste Kandidat der Staffel mit seiner Warmherzigkeit erobern. Wie Anthony tunt er gern Autos. Die beiden sind gute Freunde. Bild: Filip Stropek Joel (32) aus Zuzwil (SG): Joel ist ein Sprücheklopfer, der sich gut ausdrücken kann und selbstreflektiert ist. Er arbeitet in der Immobilien-Käuferbetreuung, spielt leidenschaftlich gern Golf und geht gern bouldern. Bei Frauen ist er eher zurückhaltend. Bild: Filip Stropek Joyce (22) aus Winterthur (ZH): Joyce ist lieb, warmherzig und locker drauf. Er arbeitet als Callagent, ist experimentierfreudig und interessiert sich für Psychologie. Im Alter von 17 Jahren wurde bei ihm eine schwere Krankheit diagnostiziert, die aber mittlerweile erfolgreich behandelt wurde. Seither ist Joyce für jeden Tag dankbar. Bild: Filip Stropek Juju (27) aus Ebikon (LU): Joel, der Juju genannt wird, verbreitet gute Laune. Er ist Geschäftsführer einer Bar, aufgestellt, humorvoll, selbstbewusst und gelassen. Er skatet gern, ohne es besonders gut zu können, weint bei Disney-Filmen und hat nur Sex, wenn er etwas für die Frau empfindet. Bild: Filip Stropek Lars (28) aus Othmarsingen (AG): Lars ist extrovertiert, muskulös und am ganzen Oberkörper tätowiert. Er hat ein grosses Herz und ist ein Familientyp. Er ist Bauführer HF in Ausbildung und hat für die Bachelorette extra Feuer spucken gelernt. Lars stammt ursprünglich aus Nunningen (SO) und hat eine harte Schale, aber einen weichen Kern. Bild: Filip Stropek Martin (26) aus Königsbrunn (DE): Der Kundenberater aus Deutschland tritt manchmal arrogant auf, ist aber eigentlich sehr zugänglich. Er steht gern im Mittelpunkt, findet sich sehr reif und sagt, er wisse, wie man mit Frauen spricht. Nach eigenen Angaben hatte er Sex mit 330 Frauen. Die wilden Zeiten liegen nun aber hinter ihm und er sucht etwas Festes. Bild: Filip Stropek Matteo (29) aus Burgdorf (BE): Matteo ist sympathisch, aufmerksam und zuvorkommend – ein Gentleman. Der Project Manager Business Development ist weit gereist und hat schon in Barcelona, Wien und Ecuador gelebt. Er kocht gern, ist Fussballspieler und -trainer und spielt auch gern Keyboard. Bild: Filip Stropek Mike (30) aus Zürich: Crazy, nerdy, hemmungslos – das ist Mike. Der Social Video Producer testet gern Grenzen und Reaktionen anderer – auch bei der Bachelorette. Er sammelt Magic-Karten und mag Animes, Games und Shouting; er singt in einer Metalcore-Band. Bild: Filip Stropek Näthu (31) aus Huttwil (BE): Näthu ist bodenständig, ein guter Zuhörer und ein eher ruhiger Typ. Ist er aber verärgert, zeigt er das sehr deutlich. Der Konstrukteur EFZ ist in seiner Freizeit DJ, spielt Tennis und modelt. Er mag keine One-Night-Stands, ist treu und wünscht sich eine Familie. Bild: Filip Stropek Paolo (31) aus Birmenstorf (AG)/Sizilien (IT): Der temperamentvolle Sizilianer ist nicht zu überhören. Er ist laut, klopft gern Sprüche und sorgt mit seiner guten Laune für Stimmung. Dabei ist er sehr ordentlich und perfektionistisch. Er arbeitet als Coiffeur und Model, tanzt Ballett, reitet und spielt Volleyball. Bild: Filip Stropek Robin (30) aus Stäfa (ZH): Robin ist rational, reflektiert, aber auch romantisch. Er kann die Dinge akzeptieren, wie sie sind: Jobverlust, Wohnungskündigung und Trennung – alles auf einmal, diesen Sturm hat er überstanden. Der Sales- und Marketingmanager hat eine deutsche Dogge, die ihm sehr wichtig ist. Bild: Filip Stropek Rufus (28) aus Zürich: Der Personal Trainer zeigt gern seine Muskeln. Rufus ist selbstbewusst, positiv und emotional. Er hat seine Leidenschaft für Videospiele zum Beruf gemacht und war als Profigamer beim FC Sion für die Fifa unter Vertrag. Er trinkt keinen Alkohol und geht selten in den Ausgang. Bild: Filip Stropek Samuel (21) aus Dübendorf (ZH): Samuel ist introvertiert und gegenüber Frauen zurückhaltend. Der Lagerist hat eine spezielle Art, ist aber ziemlich gelassen und hadert nicht mit dem Schicksal, wenn etwas anders läuft, als er sich das gewünscht hätte. Bild: Filip Stropek Sika (29) aus Thalwil (ZH): Sika ist sehr religiös und mag es, über Gott und die Welt zu sprechen. Er ist entspannt, selbstbewusst, aufgeschlossen und unterhaltsam. Der Schauspieler hat 1,5 Jahre auf der Strasse gelebt und ist deshalb dankbar für Dinge, die andere für selbstverständlich nehmen. Bild: Filip Stropek «Bachelorette 2024»: Die Kandidaten Diese 19 Single-Männer wollen Rose und Herz von Bachelorette Larissa Hodgson gewinnen. Bild: Filip Stropek Alessio (27) aus Schupfart (AG): Alessio fällt auf: Er war 2019 Schweizer Meister im Bodybuilding. Der Verkaufsberater kommt ursprünglich aus Bern, ist ein gelassener Typ, wird aber schnell eifersüchtig. Ein Motorradunfall hätte fast sein Leben auf den Kopf gestellt. Seither schätzt er das Leben viel mehr als zuvor. Bild: Filip Stropek Anthony (30) aus Volketswil (ZH): Anthony ist sensibel und sehr familiär. Der Logistik- und Produktionsallrounder hatte bis 2021 eine eigene Pizzeria. In seiner Freizeit tunt er gern Autos. Er war bereits verlobt, wollte jung Vater werden, doch die Beziehung zerbrach. Er brauchte lange, um darüber hinwegzukommen. Bild: Filip Stropek Christian (30) aus Altstetten (ZH): Christian ist liebevoll, aufgestellt und manchmal etwas unbeholfen. Er ist gern für andere da, schaut aber auch auf sich selbst. Der Coiffeur hat viele Hobbys: Er ist Fussballgoalie, singt, spielt Gitarre und schwimmt gern. Er würde gern eine eigene Familie gründen. Bild: Filip Stropek Dario (21) aus Hölstein (BL): Dario ist ein Frühaufsteher: diszipliniert, perfektionistisch und zielstrebig. Er ist religiös, höflich und treu. Seine Leidenschaft ist die Musik: In seiner Freizeit rappt der Automobilfachmann gern auf Deutsch. Er hatte trotz seines jungen Alters bereits eine dreijährige Beziehung. Bild: Filip Stropek Fabian (32) aus Staad (SG): Der Deutsche lebt seit zwei Jahren in der Schweiz und arbeitet als Teamleiter im Gerüstbau. Fabian ist kein Kind von Traurigkeit. Er will den Schweizerinnen und Schweizern zeigen, wie man eine Frau erobert. Nach eigenen Angaben hatte er bereits 489 Sexpartnerinnen. Bild: Filip Stropek Fabio (37) aus Dietikon (ZH): Der quirlige Hausmeister und Hobbyfotograf ist ein emotionaler und gutgläubiger Typ. Fabio hatte bisher drei Beziehungen und wurde von allen Partnerinnen betrogen. Die Bachelorette möchte der älteste Kandidat der Staffel mit seiner Warmherzigkeit erobern. Wie Anthony tunt er gern Autos. Die beiden sind gute Freunde. Bild: Filip Stropek Joel (32) aus Zuzwil (SG): Joel ist ein Sprücheklopfer, der sich gut ausdrücken kann und selbstreflektiert ist. Er arbeitet in der Immobilien-Käuferbetreuung, spielt leidenschaftlich gern Golf und geht gern bouldern. Bei Frauen ist er eher zurückhaltend. Bild: Filip Stropek Joyce (22) aus Winterthur (ZH): Joyce ist lieb, warmherzig und locker drauf. Er arbeitet als Callagent, ist experimentierfreudig und interessiert sich für Psychologie. Im Alter von 17 Jahren wurde bei ihm eine schwere Krankheit diagnostiziert, die aber mittlerweile erfolgreich behandelt wurde. Seither ist Joyce für jeden Tag dankbar. Bild: Filip Stropek Juju (27) aus Ebikon (LU): Joel, der Juju genannt wird, verbreitet gute Laune. Er ist Geschäftsführer einer Bar, aufgestellt, humorvoll, selbstbewusst und gelassen. Er skatet gern, ohne es besonders gut zu können, weint bei Disney-Filmen und hat nur Sex, wenn er etwas für die Frau empfindet. Bild: Filip Stropek Lars (28) aus Othmarsingen (AG): Lars ist extrovertiert, muskulös und am ganzen Oberkörper tätowiert. Er hat ein grosses Herz und ist ein Familientyp. Er ist Bauführer HF in Ausbildung und hat für die Bachelorette extra Feuer spucken gelernt. Lars stammt ursprünglich aus Nunningen (SO) und hat eine harte Schale, aber einen weichen Kern. Bild: Filip Stropek Martin (26) aus Königsbrunn (DE): Der Kundenberater aus Deutschland tritt manchmal arrogant auf, ist aber eigentlich sehr zugänglich. Er steht gern im Mittelpunkt, findet sich sehr reif und sagt, er wisse, wie man mit Frauen spricht. Nach eigenen Angaben hatte er Sex mit 330 Frauen. Die wilden Zeiten liegen nun aber hinter ihm und er sucht etwas Festes. Bild: Filip Stropek Matteo (29) aus Burgdorf (BE): Matteo ist sympathisch, aufmerksam und zuvorkommend – ein Gentleman. Der Project Manager Business Development ist weit gereist und hat schon in Barcelona, Wien und Ecuador gelebt. Er kocht gern, ist Fussballspieler und -trainer und spielt auch gern Keyboard. Bild: Filip Stropek Mike (30) aus Zürich: Crazy, nerdy, hemmungslos – das ist Mike. Der Social Video Producer testet gern Grenzen und Reaktionen anderer – auch bei der Bachelorette. Er sammelt Magic-Karten und mag Animes, Games und Shouting; er singt in einer Metalcore-Band. Bild: Filip Stropek Näthu (31) aus Huttwil (BE): Näthu ist bodenständig, ein guter Zuhörer und ein eher ruhiger Typ. Ist er aber verärgert, zeigt er das sehr deutlich. Der Konstrukteur EFZ ist in seiner Freizeit DJ, spielt Tennis und modelt. Er mag keine One-Night-Stands, ist treu und wünscht sich eine Familie. Bild: Filip Stropek Paolo (31) aus Birmenstorf (AG)/Sizilien (IT): Der temperamentvolle Sizilianer ist nicht zu überhören. Er ist laut, klopft gern Sprüche und sorgt mit seiner guten Laune für Stimmung. Dabei ist er sehr ordentlich und perfektionistisch. Er arbeitet als Coiffeur und Model, tanzt Ballett, reitet und spielt Volleyball. Bild: Filip Stropek Robin (30) aus Stäfa (ZH): Robin ist rational, reflektiert, aber auch romantisch. Er kann die Dinge akzeptieren, wie sie sind: Jobverlust, Wohnungskündigung und Trennung – alles auf einmal, diesen Sturm hat er überstanden. Der Sales- und Marketingmanager hat eine deutsche Dogge, die ihm sehr wichtig ist. Bild: Filip Stropek Rufus (28) aus Zürich: Der Personal Trainer zeigt gern seine Muskeln. Rufus ist selbstbewusst, positiv und emotional. Er hat seine Leidenschaft für Videospiele zum Beruf gemacht und war als Profigamer beim FC Sion für die Fifa unter Vertrag. Er trinkt keinen Alkohol und geht selten in den Ausgang. Bild: Filip Stropek Samuel (21) aus Dübendorf (ZH): Samuel ist introvertiert und gegenüber Frauen zurückhaltend. Der Lagerist hat eine spezielle Art, ist aber ziemlich gelassen und hadert nicht mit dem Schicksal, wenn etwas anders läuft, als er sich das gewünscht hätte. Bild: Filip Stropek Sika (29) aus Thalwil (ZH): Sika ist sehr religiös und mag es, über Gott und die Welt zu sprechen. Er ist entspannt, selbstbewusst, aufgeschlossen und unterhaltsam. Der Schauspieler hat 1,5 Jahre auf der Strasse gelebt und ist deshalb dankbar für Dinge, die andere für selbstverständlich nehmen. Bild: Filip Stropek

Zwei sind out – ein dritter bekommt eine weitere Chance

Die Spannung steigt. Wer schafft's eine Runde weiter und darf weiterhin um die Gunst von Larissa kämpfen? Wer fliegt schon nach dem ersten Kennenlernen?

Feuerspucker Lars ist safe, er hat sich mit seinem heissen Einsatz die First-Impression-Rose gesichert.

Samuel und Dario müssen ihre Koffer packen. Für sie endet das Flirt-Camp in Südafrika schon nach der ersten Folge. Maid-Dress-Träger Mike bekommt von Larissa hingegen eine weitere Chance.

Der erste Appetizer zeigt, wer auf altbewährte Trash-TV-Kost steht, der ist hier goldrichtig. Wer seinem Gehirn leichte Kost kredenzen möchte – auch.

«Die Bachelorette» läuft montags um 20.15 Uhr auf 3+.

Mehr Videos aus dem Ressort Entertainment