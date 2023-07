Bachelorette Yara Buol und Freund Suajb machen Liebesferien in Thailand Bachelorette Yara … Bild: Instagram … verbringt gerade Liebesferien in Thailand mit Freund Suajb. Bild: 3+ Bei der Kuppelshow Bachelorette vergab Yara allerdings die letzte Rose an Eric. Bild: 3+ Jetzt gibt es für die Bündner Bachelorette ein Happy End. Bild: Instagram Yara Buol macht mit Schatz Suajb Ferien in Thailand. Derzeit sind sie auf der Touristeninsel Koh Samui. Danach geht es weiter nach Koh Phangan und Bangkok. Bild: Instagram Bachelorette Yara Buol und Freund Suajb machen Liebesferien in Thailand Bachelorette Yara … Bild: Instagram … verbringt gerade Liebesferien in Thailand mit Freund Suajb. Bild: 3+ Bei der Kuppelshow Bachelorette vergab Yara allerdings die letzte Rose an Eric. Bild: 3+ Jetzt gibt es für die Bündner Bachelorette ein Happy End. Bild: Instagram Yara Buol macht mit Schatz Suajb Ferien in Thailand. Derzeit sind sie auf der Touristeninsel Koh Samui. Danach geht es weiter nach Koh Phangan und Bangkok. Bild: Instagram

Bachelorette Yara Buol schwebt mit ihrem Schatz Suajb Hetemi im Liebeshimmel. Das Paar macht gerade Ferien in Thailand. Dort geniessen sie die Privatsphäre, die sie beim Dreh der Datingshow noch vermissten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bachelorette Yara Buol vergab ihre letzte Rose auf 3+ an Eric. Doch die TV-Liebe war nur ein Strohfeuer.

Inzwischen ist die Bündnerin mit Kandidat Suajb happy.

Zurzeit verbringen sie Liebesferien in Thailand. Mehr anzeigen

«Wir finden Thailand einfach toll und wollen hier ganz ohne Kameras andere Ecken des Landes bereisen», sagte Buol, wie die «Schweizer Illustrierte» berichtete.

Derzeit seien sie auf der Insel Koh Samui. Auf dem Programm stünden noch Koh Phangan und Bangkok.

Die Reise verlief bisher harmonisch, wie die beiden ausführten. Beide beschrieben sich gegenseitig als «gechillte», also entspannte Reisetypen. Fertig lustig sei nur, wenn Yara Hunger habe, sagte Hetemi. Darauf nehme Suajb aber viel Rücksicht, ergänzte Buol. «Da machts Zaggbumm und wir sitzen im Restaurant.»

Liebe über Umwege

Buol und Hetemi lernten sich bei den Dreharbeiten der Bachelorette-Staffel 2023 kennen, die ebenfalls in Thailand stattfanden. Buol entschied aber für den Kandidaten Eric, Hetemi landete auf Platz zwei. Nach dem Finale wurden die beiden ein Paar, was sie dem eigentlichen Sieger Eric in der Bachelorette-Zusatzsendung eröffneten.

