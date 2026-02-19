Nach Grammy und Super BowlBad Bunny erhält Hauptrolle in Western-Drama
Noemi Hüsser
19.2.2026
Bad Bunny setzt seine Erfolgsserie fort. Der Sänger wird erstmals als Hauptdarsteller vor der Kamera stehen. «Porto Rico» soll als historisches Drama und Liebesbrief an seine Heimat in die Kinos kommen.
Mehr geht immer. Das zeigt Bad Bunny derzeit. Er ist der meistgestreamte Künstler der Welt, hat bei den Grammys die Auszeichnung «Album of the Year» gewonnen und eine historisch-politische Super-Bowl-Halbzeitshow performt. Nun erhält er seine erste Hauptrolle in einem Film.
Der puerto-ricanische Sänger, der in anderen Filmen bereits Nebenrollen hatte, wird im Film «Porto Rico» die Hauptrolle spielen. Der puerto-ricanische Rapper Pérez «Residente» Joglar wird Regie führen. Das Branchenportal «Deadline» beschreibt den Film als «epischer, karibischer Western und ein historisches Drama». Er soll ein Liebesbrief an Puerto Rico werden.
Neben Bad Bunny spielen Viggo Mortensen, Javier Bardem und Edward Norton mit. Executive Producer ist Alejandro Iñárritu, der unter anderem bei «Birdman» und «The Revenant» Regie führte.
