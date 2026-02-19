  1. Privatkunden
Nach Grammy und Super Bowl Bad Bunny erhält Hauptrolle in Western-Drama

Noemi Hüsser

19.2.2026

Bad Bunny ist beim Super Bowl 2026 Hauptact der Halbzeitshow.
Bad Bunny ist beim Super Bowl 2026 Hauptact der Halbzeitshow.
Bild: Evan Agostini/Invision/AP

Bad Bunny setzt seine Erfolgsserie fort. Der Sänger wird erstmals als Hauptdarsteller vor der Kamera stehen. «Porto Rico» soll als historisches Drama und Liebesbrief an seine Heimat in die Kinos kommen.

Noemi Hüsser

19.02.2026, 19:24

19.02.2026, 19:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bad Bunny übernimmt erstmals eine Hauptrolle in einem Film.
  • Im Film «Porto Rico», einem als epischer karibischer Western und historisches Drama beschriebenen Projekt, führt der Rapper Residente Regie und setzt Puerto Rico ein filmisches Denkmal.
  • Neben Bad Bunny gehören Viggo Mortensen, Javier Bardem und Edward Norton zur Besetzung.
Mehr anzeigen

Mehr geht immer. Das zeigt Bad Bunny derzeit. Er ist der meistgestreamte Künstler der Welt, hat bei den Grammys die Auszeichnung «Album of the Year» gewonnen und eine historisch-politische Super-Bowl-Halbzeitshow performt. Nun erhält er seine erste Hauptrolle in einem Film.

Der puerto-ricanische Sänger, der in anderen Filmen bereits Nebenrollen hatte, wird im Film «Porto Rico» die Hauptrolle spielen. Der puerto-ricanische Rapper Pérez «Residente» Joglar wird Regie führen. Das Branchenportal «Deadline» beschreibt den Film als «epischer, karibischer Western und ein historisches Drama». Er soll ein Liebesbrief an Puerto Rico werden.

Bad Bunny spielt Superbowl-Halftime-Show. Das musst du über den grössten Popstar der Welt wissen

Bad Bunny spielt Superbowl-Halftime-ShowDas musst du über den grössten Popstar der Welt wissen

Neben Bad Bunny spielen Viggo Mortensen, Javier Bardem und Edward Norton mit. Executive Producer ist Alejandro Iñárritu, der unter anderem bei «Birdman» und «The Revenant» Regie führte.

