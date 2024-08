besserewelt

Verbrechen darf sich niemals auszahlen, diese Kunst ist für die Allgemeinheit gedacht. Ich fordere viel härtere Straffen zur Abschreckung. Verbrechen darf sich nicht lohnen. Auch bei uns werden Hofläden, Volg Läden, Denner usw. ausgeraubt. Es darf keine Bewährungsstrafen mehr geben. So ein Blödsinn, die Strafe muss präventiv abschrecken, keine Glashandschuhe mehr, packt sie richtig an. Nur diese Sprache wird verstanden und sperrt sie für Jahre weg mit Brot und Wasser. Fertig mit diesen Hotel Spa Verwöhnungen. Ein Banksy Fan wird bestimmt Millionen dafür abdrücken und die Verbrecher können auf unsere Kosten in Saus und Braus leben ohne Lerneffekt, oder falschem Lerneffekt. Da kochts in mir!