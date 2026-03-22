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«Du hättest tot sein können» Barbara Schöneberger verhöhnt Stefan Raab nach Sturz in RTL-Show

Bruno Bötschi

22.3.2026

Barbie und Ken bei RTL: Barbara Schöneberger und Stefan Raab warfen sich in «Wer weiss wie wann was war?» in auffälligen Zwirn.
Barbie und Ken bei RTL: Barbara Schöneberger und Stefan Raab warfen sich in «Wer weiss wie wann was war?» in auffälligen Zwirn.
Bild: RTL+

In der RTL-Show «Wer weiss wie wann was war?» landete Stefan Raab nach einer Bonanza-Rad-Fahrt auf dem Allerwertesten. Co-Moderatorin Barbara Schöneberger zeigte kein Mitleid – ganz im Gegenteil.

Teleschau

22.03.2026, 17:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der RTL-Quizshow «Wer weiss wie wann was war?» ist Nostalgie Trumpf.
  • Doch die Fahrt mit einem Bonanza-Rad endete für Moderator Stefan Raab, der als Ken auftrat, auf dem Hosenboden.
  • «Ich habe euch gesagt, dass ich in dem Anzug nichts machen kann», redete sich der 59-Jährige raus. «Mein Gott, du hättest tot sein können», witzelte Co-Moderatorin Barbara Schöneberger.
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In ihrer Quizshow «Wer weiss wie wann was war?» setzen Barbara Schöneberger und Stefan Raab auf jede Menge Nostalgie. Naheliegend, dass in der zweiten Ausgabe der RTL-Show auch ein Bonanza-Rad nicht fehlen durfte.

«Die haben die Buchse zu eng gemacht», schwante Raab schon beim Aufsteigen auf das Gefährt Böses. «Ist quasi unfahrbar.»

Bei einer Proberunde durchs TV-Studio machte der Showmaster in pinkfarbenem Anzug, mit Zahnprothese und Trump-artiger Perücke aber eine gute Figur – noch.

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Co-Moderatorin Barbara Schöneberger schien trotzdem unwohl zu sein. «Lass doch vielleicht den Jan fahren», riet sie Raab mit Blick auf den Show-Gast Jan Ullrich. Der Ex-Radprofi drehte unter Applaus des Publikums souverän eine Runde.

Plötzlich liegt Stefan Raab auf dem Boden

Nach erfolgreicher Spritztour wollte Stefan Raab das Rad dann wieder abstellen. Doch unglücklicherweise blieb der Moderator dabei mit seinem Schuh in einem Kabel hängen – und lag plötzlich auf dem Boden.

«Ich habe euch gesagt, dass ich in dem Anzug nichts machen kann», redete er sich auf das nicht gerade sporttaugliche Outfit heraus. «Mein Gott, du hättest tot sein können», witzelte Barbara Schöneberger nach der Ansicht der Zeitlupe.

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Als das Bonanza-Rad einmal mehr umfiel, hatte Raab genug – und liess es einfach auf dem Boden liegen. «Es war nicht alles gut in den 1970ern», fluchte Raab und erklärte: «Für mich ist immer Funktion vor Schönheit.»

Schöneberger entgegnete daraufhin frech: «Würde ich auch sagen an deiner Stelle.»

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