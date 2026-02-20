Barbara Studer: «Wir sind keine Positivitätsmaschine»

Die Neurowissenschaftlerin Barbara Studer über Social Media 20.02.2026

Wie bleibt unser Gehirn in einer Welt voller Reize, Erwartungen und Selbstoptimierungstrends gesund? In «Lässer» spricht Hirnforscherin Barbara Studer über Social Media, positives Mindset – und darüber, was unser Gehirn wirklich stärkt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Neurowissenschaftlerin Barbara Studer warnt, dass Social Media durch kurze Dopamin-Reize einen Suchtkreislauf aus schneller Stimulation und anschliessender Unzufriedenheit fördert.

Das sei besonders bei Jugendlichen ein grosses Problem.

Studer warnt vor Dauer-Positivität und betont, dass auch unangenehme Gefühle wichtig für ein gesundes Gehirn seien.

Barbara Studer ist Neurowissenschaftlerin und Hirnforscherin. Sie ist Expertin für Hirnfitness und mentale Gesundheit. Sie doziert an der Universität Bern.

Ihr Ratgeber «Hirnpower» fasst aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse zu einem wirksamen Stärkungsprogramm für das Gehirn zusammen. Mehr anzeigen

Noch schnell die neusten Posts auf Facebook checken, durch die Insta-Timeline scrollen oder ein paar TikTok-Clips anschauen: 2025 verbrachten Schweizerinnen und Schweizer durchschnittlich 5,7 Stunden pro Tag im Internet – ein grosser Teil davon auf Social Media. Eine Entwicklung, die die Schweizer Hirnforscherin Barbara Studer kritisch sieht.

Denn Social Media ist darauf ausgelegt, dass wir uns darin verlieren – im Rabbit Hole landen.

Die Plattformen seien so aufgebaut, dass sie uns möglichst lange gefangen halten, sagt Barbara Studer im «Lässer»-Talk. Entscheidend seien dabei vor allem zwei Faktoren: die Nutzungsdauer und der Inhalt.

Wird Social Media bewusst und zeitlich begrenzt genutzt, etwa als zehnminütige «Inspiration-Time», könne das durchaus bereichernd sein. Doch die Realität sehe anders aus: «Die meisten nutzen es einfach viel», so Studer. Also ziellos. Das Problem liege im Belohnungssystem. Plattformen würden mit kurzen, schnellen Reizen arbeiten. Dopamin werde zwar ausgeschüttet – «aber nur ganz kurzfristig», weiss der Schweizer Gehirncoach.

Der Effekt sacke rasch wieder ab und erzeuge ein Bedürfnis nach einem nächsten Reiz. Studer beschreibt einen Loop aus kurzfristiger Stimulation und anschliessender Unzufriedenheit. Der Wunsch nach mehr Serotonin – also einem länger anhaltenden Gefühl von Zufriedenheit – werde so nicht erfüllt. Stattdessen bleibe man im «immer wieder mehr»-Modus gefangen. Ein schwieriger Teufelskreis.

Besonders kritisch sieht Studer die Auswirkungen auf Jugendliche. Deren Frontalkortex – zuständig für Impulskontrolle, Selbstregulation und langfristige Zielorientierung – befinde sich quasi noch «in der Baustelle». Für ein noch unreifes Gehirn sei diese Dauerstimulation eine erhebliche Belastung, strukturelle Veränderungen seien messbar.

Die möglichen Folgen? Sie reichen laut Studer von schlechterer Konzentration über erschwerte Selbstregulation und geringere Frustrationstoleranz bis hin zu sinkender Zufriedenheit. Ein Mechanismus, der dazu führen kann, dass immer stärkere Reize nötig sind, um das gleiche Gefühl zu erzeugen. Studers klare Haltung ist deshalb deutlich: Eltern sollten mit dem eigenen Smartphone für ihre Kinder «so lange wie möglich warten».

Barbara Studer: «Wir sind keine Positivitätsmaschine»

Auch der Hype in Büchern, Podcasts und sozialen Medien rund um ein positives Mindset ist für Barbara Studer ein Thema. Für sie ist klar: Dauer-Positivität kann Druck erzeugen.

Denn die menschliche Gefühlswelt sei komplex – und genau darin liege ihre Stärke. Emotionen, auch unangenehme wie Angst, Nervosität oder Traurigkeit, erfüllen wichtige Funktionen im Hirn. Sie seien Informationsquellen und keine Feinde. Ein gewisses Mass an gesunder Aufregung könne etwa die Aufmerksamkeit steigern und den Körper aktivieren.

Problematisch werde es dann, wenn Gefühle in «gut» und «schlecht» eingeteilt und vermeintlich negative Emotionen unterdrückt werden. Stattdessen plädiert Studer für «Emodiversität». Konkret: Also für einen bewussten, liebevollen Umgang mit der gesamten Bandbreite menschlicher Emotionen. Nicht jedes unangenehme Gefühl müsse weggedrückt werden. Oft lohne es sich vielmehr, genauer hinzuhören: Was will mir dieses Gefühl sagen? Studer mahnt, nicht den Glücksgefühlen krampfhaft nachzurennen. Denn: «Das Gehirn ist keine Positivitätsmaschine.»

Hier siehst du die ganze Sendung mit Barbara Studer:

