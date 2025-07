Der Verkäufer Robin brachte Moderator Horst Lichter und Experterin Wendela Horz.zum Lachen: «Mein Opa hat mir zehn Prozent zugesichert. Ich denke, da werde ich ihm noch mal auf den Fuss treten, nachdem die Expertise so hoch ausgefallen ist.» Bild: ZDF

«Da werde ich meinem Opa noch einmal auf den Fuss treten, jetzt wo die Expertise so hoch ausgefallen ist», sagte der Verkäufer laut. Er trat im Auftrag seines Grossvaters in der ZDF-Trödelshow«Bares für Rares» auf.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 28-jährige Verkäufer Robin brachte in der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» Moderator Horst Lichter und Expertin Wendela Horz zum Lachen.

Robin hatte ein Duo aus Collier und Ring mitgebracht. Moderator Lichter erkundigt sich nach der Provenienz. Robin erklärt: «Mein Opa hat mich gebeten, das hier zu veräussern.»

Wie sich herausstellt, handelt es sich um eine echte Rarität. Genauer genommen sogar um ein Unikat.

Zum Glück hat der Moderator eine Expertin an seiner Seite. «Du bist schon am Strahlen über alle Backen», beobachtet Horst Lichter. «Ja, ich sehe quasi den Goldschmied vor mir», erklärt Wendela Horz. Mehr anzeigen

Zwei Schmuckstücke hatten es dem «Bares für Rares»-Moderator in der Montagsfolge besonders angetan: «Sehr interessant», schwärmte Horst Lichter und geriet ins Fabulieren: «Das sieht aus wie ein Tropfen, gehalten von Gold, das könnte auch im Berg sein.»

Robin aus Zeltingen-Rachtig hatte das Collier und den dazu passenden Ring mitgebracht. Horst Lichter fragte, wie es in seinen Beitz kam. «Mein Opa hat mich gebeten, das hier zu veräussern», klärte der 28-Jährige auf.

«In den frühen 90er-Jahren hat mein Grossvater den Schmuck in Auftrag gegeben für meine Großmutter», berichtete der Kfz-Mechatroniker. Nicht nur rar, sondern ein Unikat also. Lichter glaubte zu erkennen: «Mehr wissen wir nicht.»

Aussage von Verkäufer bringt Horst Lichter zum Lachen

Expertin Wendela Horz dagegen wusste wie immer mehr als ihr Kollege. «Du bist schon am Strahlen über alle Backen», las Horst Lichter in ihrem Gesicht. «Ja, ich sehe quasi den Goldschmied vor mir», erklärte Wendela Horz.

Das Collier bestand aus einem Halsreif mit austauschbarem Anhänger. Horz datierte es auf die späten 80er oder frühen 90er. Damals lagen matt geschliffene Bergkristalle total im Trend und man war fasziniert von «allem, was nicht symmetrisch war», wusste die Expertin.

Im gleichen Design war der Ring, der ebenfalls mit einem Bergkristall versehen war. Wendela Horz entdeckte Marken für das Diamantgewicht an Ring und Collier: 0,25 Karat. Der Bergkristall kam auf 60 Karat. Die Gold-Feingehaltspunze verriet: 585er Gold.

Ebenfalls auffällig: die Initialen «RB». Wendela Horz wusste, dass diese für die Goldschmiedemeisterin Renate Böhm stünden. Ihr Mann Eckhard hat mit seiner Frau «in den 70ern zahlreiche Kreationen entworfen und war damit international erfolgreich», so die Expertin.

Robins Wunschpreis von 1300 Euro war zu niedrig angesetzt. Bereits der Goldwert lag bei 1400 Euro. Wendela Horz hielt bis zu 1800 Euro für realistisch.

«Ich glaube, der Opa wird sehr glücklich sein», vermutete der Moderator Horst Lichter. «Absolut», glaubte auch Robin. Dann brachte er Horz und Lichter zum Lachen: «Er hat mir zehn Prozent zugesichert. Ich denke, da werde ich ihm noch mal auf den Fuss treten, nachdem die Expertise so hoch ausgefallen ist», dachte Robin laut.

Händler Jan Cizek: «Der ist schon sehr ausgefallen»

Sein Schmuck-Duo legte Robin auf dem Händlertisch genau in die Mitte zwischen David Suppes und dem neuen Kollegen Ferdinand Resul Adanir. «Für wen ist das?», erkundigte sich David Suppes. Der Rivale war schneller ...

«Darf ich mal?», fragte Ferdinand Resul Adanir und wartete keine Antwort ab, während er das Collier mit den Händen für sich beantspruchte. «Schmuck für die Jungs», glaubte Daniel Meyer.

«Schmuck für die Dame», widersprach Verkäufer Robin. «In einem sehr aussergewöhnlichen Design», lobte Ferdinand Resul Adanir. «Ein Bergkristalltropfen», stellte David Suppes fest. Daniel Meyer sah sich das Collier aus der Nähe an. Auch der Ring kam bei ihm an: «Oh, der Ring ist ja toll!»

«Der ist wirklich toll gearbeitet, wahrscheinlich ein Unikat», vermutete Ferdinand Resul Adanir. Zu Recht, wie Robin bestätigte. «Ist das Bergkristall oder Kristall?», wollte Meyer wissen. Robin erwiderte: «Bergkristall.» «Den Ring finde ich schon sehr speziell», stellte Elke Velten fest. Die Händlerin zog den Ring an und betrachtete den Anblick gedankenversunken. Ob sie sich noch einmal davon lösen konnte?

«Der ist schon sehr ausgefallen», fand Jan Cizek. «Jan würde sagen: ein Cocktailring», sinnierte David Suppes. Jan Cizek wollte den Schmuck nun ebenfalls in Händen halten. «Ich finde das Design ganz toll», erklärte David Suppes und bot den Goldwert: 1400 Euro. Velten und Meyer folgten. Als Elke Velten 2000 in den Raum warf, fragte Ferdinand Resul Adanir den Gast, ob man «schon in der Gegend, wo Sie sich wohlfühlen», angekommen sei.

«Absolut», erwiderte Robin ehrlich. Nicht hoch gepokert, aber er war zufrieden mit 2000 Euro. Die Käuferin freute sich: «Ich mag solche Eyecatcher im Laden.»

Robin grinste ebenfalls glücklich: «Ein Super-Erlös, ich sehe schon das Funkeln in Opas Augen.»

