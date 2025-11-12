«Bares für Rares»-Chaos verärgert immer mehr Fans

Horst Lichter hat seit Jahren grossen Erfolg als Gastgeber und Moderator der Trödelshow «Bares für Rares». Bild: Frank W. Hempel/ZDF /dpa

Ernst ging es auf dem Instagram-Kanal der TV-Show «Bares für Rares» noch selten zu. In den Augen vieler Fans scheint es das Social-Media-Team der beliebten ZDF-Sendung nun total zu übertreiben.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kryptische Botschaften, absurde Bilder, mysteriöse Videos: Der Instagram-Kanal der ZDF-Show «Bares für Rares» sorgt für Aufregung bei den Fans.

Zunächst wurde das vertraute Profilbild zum Social-Media-Profil der Trödelsendung durch ein graues Männchen mit einer einzigen Haarsträhne ersetzt.

Kurz darauf erschienen kurios anmutende Texte wie: «ZDF ist gekocht, hab Logins für Kanal, ab heute weht hier ein anderer Wind.» Mehr anzeigen

Während die Trödelshow «Bares für Rares» von Moderator Horst Lichter im Nachmittagsprogramm des ZDF vor allem ältere Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht, richten sich die Social-Media-Kanäle der Trödelshow an ein jüngeres Publikum.

Beinahe täglich finden sich auf Instagram und TikTok neue «Bares für Rares»-Memes und -Reels. Jüngst nimmt der Klamauk jedoch neue Züge an. «ZDF ist gekocht, hab Logins für Kanal, ab heute weht hier ein anderer Wind», heisst es in einem Posting vom Dienstag.

Seither finden sich mehrere skurrile Beiträge auf dem Instagram-Kanal der Sendung – darunter ein Video, in dem zur Investition in vermeintliche Horst-Lichter-Kryptowährung geraten wird.

In einem anderen Clip sind die Expertinnen Bianca Berding und Wendela Horz zu sehen, dazu der Satz: «Sie nennen sich Experten, aber sind TOTAL LOST ... wer den Account gehackt hat.» Ein weiterer Beitrag zeigt einen Zusammenschnitt mehrerer Stock-Fotos von Haferflocken – ohne weitere Erklärung.

«Hoffentlich hört es bald auf»

Die Follower*innen sind gespaltener Meinung. Zunächst zeigten sich die meisten Fans noch begeistert: «Hab kurzfristig Krankmeldung eingereicht, um dabei zu sein hier», liest man unter dem ersten ankündigenden Posting.

«Ich liebe diesen Account», schreibt eine Nutzerin, ein User erklärt die absurden Bilder und Videos sogar zum «Peak Marketing» (auf Deutsch Spitzenmarketing).

Inzwischen scheint die Neuausrichtung des Accounts jedoch auch einige Kommentatoren zu verärgern. «Wie lange soll das so noch gehen?», will ein Fan wissen.

«Es ist ja nicht mal lustig», lautet das harte Urteil eines Zuschauers. Eine Followerin findet: «Es nervt! Hoffentlich hört es bald auf.»

«Böhmermann, bist du es?»

Auch über die Gründe des plötzlichen Wandels wird spekuliert. «Langsam glaube ich, die wurden wirklich gehackt», befürchtet eine Nutzerin und erhält viel Zustimmung.

Eine weitere vielfach geäusserte Vermutung: «Um was wetten wir, dass Horst selbst den Account übernommen hat?» Doch Lichter ist nicht der einzige ZDF-Moderator, den die User verdächtigen. «Böhmermann, bist du es?», fragt sich so mancher.

Eine Antwort darauf gibt es bislang nicht.

