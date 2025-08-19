Jan (rechts) brachte eine Goofy-Tafel zu «Bares für Rares» mit. ZDF

Auf Tuchfühlung mit einem besonderen Stück: «Bares für Rares»-Expertin Annika Rassbach kam der Goofy-Tafel für ihre Einschätzung ganz besonders nahe. Horst Lichter konnte darüber nur staunen.

Teleschau Noemi Hüsser

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei «Bares für Rares» brachte Verkäufer Jan eine Goofy-Tafel aus den 90er-Jahren mit, die wohl vom Designer Peter Mook stammt.

Trotz Rauchgeruch war ihr Zustand gut, Expertin Annika Rassbach schätzte sie auf 150 bis 200 Euro.

Im Händlerraum sorgte die Figur für Begeisterung, mehrere boten mit, und schlussendlich ging die Goofy-Tafel für stolze 300 Euro an Jan Čížek.

Verkäufer Jan freute sich über den Gewinn und plante, davon ein Abendessen im Restaurant zu finanzieren, wo die Tafel einst hing. Mehr anzeigen

Die «Bares für Rares»-Woche begann vielversprechend: Jan brachte eine Goofy-Tafel mit. Eigentlich stand die einst in seinem Lieblingsrestaurant, doch bei Umdekorierungen konnte sich der Geilenkirchener das Stück sichern. Nach einem Umzug hatte allerdings auch er keinen Platz mehr für den besten Freund von Micky Maus.

Expertin Annika Rassbach begutachtete die Tafel ganz genau. «Ich habe gesehen, du wolltest ihn schon küssen», lachte Gastgeber Horst Lichter. «Nein, ich habe dran gerochen», erklärte die Expertin. Da konnte Lichter Verkäufer Jan nur fragend ansehen: «Hast du jemals dran gerochen?» Rassbach schnupperte nicht ohne Grund: «Der hat ein sehr spezielles Aftershave. Und zwar denke ich da an Eau Nikotin». «Hing wahrscheinlich in einer Raucher-Bar», überlegte Lichter.

«Er muss sehr lange zugeräuchert worden sein», überlegte Rassbach beim Blick auf die Figur. Denn auch an Goofys Handschuhen, seinen Zähnen und seiner Haut hatte der Qualm der Zigaretten seine Spuren hinterlassen. «Goofy musste einiges ertragen», stellte die Expertin mit einem Augenzwinkern fest.

Bekannter Designer steckt hinter der Goofy-Tafel

Rassbach wusste, dass Designer Peter Mook bereits seit den 90er-Jahren Disney-Figuren aus dem Kunstharz Resin entwirft und diese dann meist über die Firma Rutten vermarktet. Da Mook und der Konzern nur selten eine Gravierung hinterlassen, steht auf der Rückseite der Tafel nur «Disney». «Ich bin deswegen immer vorsichtig, weil ich ja nicht den Beweis habe. Ich vermute aber, dass es Peter Mook war», erläuterte die Expertin. Die Goofy-Tafel sei aus den 90er-Jahren und eines der grösseren Designs von Mook.

Der Zustand der Tafel sei trotz des Alters «ganz gut, besonders der Tafellack», lobte Rassbach. Im Innenraum war sie vor Sonnenstrahlen geschützt und ist deshalb nicht ausgeblichen. Nur «ganz viele kleine altersentsprechende Abplatzungen» fielen der Expertin auf. Ausserdem sei die Originalaufhängung nicht mehr vorhanden. Doch halb so schlimm: «Wer hängt das schon ab, um zu gucken, wie das aussieht», schmunzelte Lichter. Jan hoffte auf 50 Euro, aber «mehr wäre besser», gab er mit einem Grinsen zu. Die Expertin schätzte sogar das Drei- bis Vierfache: 150 bis 200 Euro.

Goofy-Tafel begeistert die Händler

Im Händlerraum kam die Tafel sofort gut an. «Goofy hatten wir auch noch nicht hier», lachte Elisabeth Nüdling über das Objekt, und auch Daniel Meyer war begeistert: «Goofy ist immer der Lustigste gewesen.» Doch bevor die ersten Gebote kamen, überlegten die Händler, was auf der Tafel stehen könnte. Nüdling schlug «Menüs» und «To-do-Listen» vor. Für Listen fände er sie zu klein, erklärte Daniel Meyer, aber «für die Kinder ist das gut».

Bereits das erste Gebot von Julian Schmitz-Avila übertraf Jans Wunschpreis. Mit 80 Euro ging es los, doch auch die anderen Händler hatten grosses Interesse an der Goofy-Tafel. Den Zuschlag erhielt schlussendlich Jan Čížek für 300 Euro. Ob es am Hemd lag? «Wir passen gut zusammen», schmunzelte er mit Verkäufer Jan.

«Ich finde so was immer sehr, sehr witzig und dekorativ», bewunderte Čížek seinen Einkauf. Jan wusste bereits, wie er das Geld ausgeben will: Ein schickes Abendessen in dem Restaurant, in dem der Goofy einmal stand und «eventuell eine etwas kleinere Tafel besorgen».

Die weiteren Objekte der Sendung

Ausserdem wollten das Ehepaar Dori und Martin eine Bronze-Büste verkaufen, die einst der Ururgrossonkel des Verkäufers geschaffen hatte. Doch die Händler wollten nicht mehr als 1000 Euro zahlen. Dafür wollte das Paar allerdings nicht verkaufen und ging mit der Büste wieder nachhause.

Den Wert einer mit Diamanten besetzte Damenuhr der Schweizer Traditionsmarke Longines schätzte Wendela Horz auf 800 bis 900 Euro. Nur Daniel Meyer war bereit, so viel zu zahlen, und sicherte sich für 800 Euro den Zuschlag.

Die Drachen an zwei silbernen Salièren begeisterten die Händler, so überboten sie einander. Schlussendlich sicherte sich Julian Schmitz-Avila die «typische Wiener Spezialität» für 550 Euro.

Die ADAC-Plaketten waren für Horst Lichter «ein Sensatiönchen». Genauso freuen konnte sich auch der Verkäufer, der von Markus Wildhagen 230 Euro bekam – 30 Euro mehr, als die Experteneinschätzung.

