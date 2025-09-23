  1. Privatkunden
Horst Lichter muss einschreiten «Bares für Rares»-Verkäufer wird gegenüber Expertin plötzlich laut

Bruno Bötschi

23.9.2025

Moderator Horst Lichter musste in der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» für einmal die Rolle des Vermittlers spielen.
Moderator Horst Lichter musste in der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» für einmal die Rolle des Vermittlers spielen.
Bild: ZDF

In der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» kam es zu einer hitzigen Diskussion zwischen Expertin Annika Rassbach und einem Verkäuferduo. Am Ende musste Moderator Horst Lichter schlichten.

Teleschau

23.09.2025, 09:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Moderator Horst Lichter musste in der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» die Rolle des Vermittlers übernehmen.
  • Das Verkäuferpaar Ingeborg und Heinz wollte viel mehr für sein rostiges Reklameschild, als Expertin Annika Rassbach dies geschätzt hatte.
  • «Das ist dem Alter geschuldet, das Schild hat gelebt,» behauptete Verkäufer Heinz – kurz danach verlor er die Fassung.
Mehr anzeigen

Horst Lichter spielte in der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» die Rolle des Vermittlers. Denn das Verkäuferpaar Ingeborg und Heinz wollte viel mehr für ein altes Reklameschild, als Expertin Annika Rassbach geschätzt hatte.

Die Händlerkarte nahm das Duo letztlich dennoch an – um im Händlerraum weiter zu feilschen ...

Ingeborg und Heinz wollten ein altes Reklameschild veräussern, das sie «in Holland gekauft hatten, als noch nicht so viele Leute an Sammeln gedacht haben».

Der leidenschaftliche Sammler Heinz erzählt weiter: «Einiges habe ich einfach gekriegt, weil viele gesagt haben: ‹Hör mal, du sammelst doch, ich hab was für dich›.»

Verkäufer-Duo widerspricht der Expertin

Auch Expertin Annika Rassbach kennt sich schon lange mit Retro- und Vintageobjekten aus. Bei dem Schild «Bières de Clausen» der Luxemburger Brauerei fiel ihr vor allem «das wunderschöne Motiv» auf.

TV-Moderator über Tod seiner Tochter. Horst Lichter: «Keiner will mehr etwas mit dir zu tun haben»

TV-Moderator über Tod seiner TochterHorst Lichter: «Keiner will mehr etwas mit dir zu tun haben»

Zudem erzählte sie, dass es sich um eine der ältesten Brauereien des Landes handelte: 1563 gegründet, aber leider 1971 eingestellt.

«Ganz, ganz toll», fand die Expertin auch, dass «in beiden Ecken des Schildes Wissen drin ist». Denn oftmals werden Alter oder Herkunft von alten Schildern nur geschätzt. Aber das Schild der Sendung konnte Rassbach genau verorten und datieren. Denn an den Rändern stand: Emailgraph aus Brüssel von 1936.

Die Oberfläche war «wunderschön schabloniert, sehr dick und in leuchtenden Farben», lobte die Expertin die «sehr hochwertige Arbeit». Doch bedauerlicherweise zeigte sich an den Kanten, dass «das Schild so gehangen hat, dass ganz lange viel Regenwasser runtergelaufen ist». Dort bemängelte sie den starken Rost, der das Schild langsam zerfressen hatte.

Der Wunschpreis des Verkäuferpaares Ingeborg und Heinz für das Reklameschild lag bei 600 bis 700 Euro. «Ganz so viel ist es aber leider nicht», musste Expertin Annika Rassbach die Euphorie des Duos bremsen.
Der Wunschpreis des Verkäuferpaares Ingeborg und Heinz für das Reklameschild lag bei 600 bis 700 Euro. «Ganz so viel ist es aber leider nicht», musste Expertin Annika Rassbach die Euphorie des Duos bremsen.
Bild: ZDF

«Da darf nicht noch mehr kaputt gehen», warnte die Expertin vor dem schlechten Zustand. Der Wunschpreis lag dennoch bei 600 bis 700 Euro. «Ganz so viel ist es aber leider nicht», musste Rassbach die Euphorie des Verkäufer-Duo bremsen. Sie schätzte nur 250 bis 350 Euro. Der Verkäufer wirkte geschockt und konterte: «Nein, das ist zu wenig.»

«Ich verstehe sie, weil ich selber auch Sammlerin bin», versuchte die Expertin, die Situation zu entspannen. «Ich halte es durchaus für möglich, dass ein Liebhaber mehr bezahlt.»

Aber dennoch musste sie den realistischen Marktwert beziffern und nicht einen Liebhaberpreis als Expertise nennen. Das Verkäufer-Paar verlor etwas die Fassung ...

Verkäuferduo feilscht weiter im Händlerraum

«Sie sehen doch selber, das kann man so lassen», wurde der Verkäufer laut und zeigte auf den Rost: «Das ist dem Alter geschuldet, das Schild hat gelebt.»

Requisit aus einer TV-Kultserie. «Bares für Rares»-Team flippt wegen Schweizer Kandidat aus

Requisit aus einer TV-Kultserie«Bares für Rares»-Team flippt wegen Schweizer Kandidat aus

Nun meldete sich Moderator Horst Lichter zu Wort, damit die hitzige Diskussion nicht aus dem Ruder lief: «Ich verstehe deine Leidenschaft und Liebe für das Schild, aber würdest du 350 Euro zustimmen?»

«Ich bin der guten Hoffnung, dass da drüben etwas anderes passiert», sagte Verkäufer Heinz beim Griff zur Händlerkarte. Doch Lichter musste sich absichern: «Du akzeptierst den Schätzpreis?» Heinz murrte «ja, ja» und suchte schon den Weg in den Händlerraum. Doch Lichter rief ihn zurück. Er wollte ihm zum Abschied noch mal versöhnlich die Hand schütteln.

«Der Zustand ist ein bisschen schwierig», fiel auch Händler Julian Schmitz-Avila sofort auf. Er bot trotzdem 100 Euro zum Start. Im schnellen Gefecht zwischen Wolfgang Pauritsch, Jos van Katwijk und Walter Lehnertz kletterte der Preis sogar auf 340 Euro. Doch kurz vor Rassbachs Höchstschätzung stockte das Bieten.

«Ich verstehe sie, weil ich selber auch Sammlerin bin», versuchte Expertin Annika Rassbach, die Situation zu entspannen.
«Ich verstehe sie, weil ich selber auch Sammlerin bin», versuchte Expertin Annika Rassbach, die Situation zu entspannen.
Bild: ZDF

«Das sind ja fast holländische Farben», erkannte Lehnertz, dem ein deutsches Schild «lieber wäre». Auch Schmitz-Avila schmunzelte: «Deutsches Bier wäre mir auch lieber.»

Endlich bot Pauritsch die ersehnten 350 Euro, doch Verkäufer Heinz wies ab und argumentierte: «Der äussere Rostrahmen ist eine schöne Patina, die passt zu dem Schild.»

Van Katwijk bot 360 Euro, Heinz konterte 400 Euro, doch der Händler wehrte ab: «Zu viel.»

Der Verkäufer betonte noch die schönen Schildfarben, Schmitz-Avila stieg wieder ein, bis van Katwijk auf 400 erhöhte. Heinz versuchte noch 480 Euro bei Lehnertz, doch van Katwijk holte sich den Zuschlag.

Mehr Videos aus dem Ressort

Mit Höhenangst auf das Berner Münster: 344 Stufen und zitternde Knie – ob das gut kommt?

Mit Höhenangst auf das Berner Münster: 344 Stufen und zitternde Knie – ob das gut kommt?

Ich habe Höhenangst. Deshalb besuchte ich im Mai einen Workshop – und setzte mir am Ende ein neues Ziel: das Besteigen des Berner Münster. Der höchste Kirchturm der Schweiz hat 344 Stufen. Ob ich das schaffe?

14.08.2025

