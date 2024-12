Barry Keoghan soll Musikerin Sabrina Carpenter nach einem Jahr Beziehung betrogen haben. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Schauspieler Barry Keoghan hat sich in einem ausführlichen Statement gegen die Hasskommentare im Internet gewehrt. Diese sind nach Gerüchten über eine Trennung von Sabrina Carpenter aufgekommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Barry Keoghan reagierte auf Gerüchte über seine Beziehung zu Sabrina Carpenter und betonte die Belastungen für seine Familie, besonders seinen zweijährigen Sohn.

Er kritisierte die Einmischung der Medien und deaktivierte seinen Instagram-Account, um sich und seine Familie zu schützen.

Laut «People»-Magazin legten Keoghan und Carpenter ihre Beziehung wegen beruflicher Verpflichtungen auf Eis, woraufhin Affärengerüchte aufkamen. Mehr anzeigen

Barry Keoghan, bekannt aus dem Film «Saltburn», hat sich entschieden, den anhaltenden Spekulationen über sein Privatleben entgegenzutreten. Seit Monaten steht seine Beziehung zu der Sängerin Sabrina Carpenter im Fokus der Medien. Jüngste Gerüchte über eine mögliche Trennung und angebliche Untreue haben den Schauspieler dazu veranlasst, am 7. Dezember ein ausführliches Statement auf der Plattform X (ehemals Twitter) zu veröffentlichen.

In seinem Statement äussert sich Keoghan zu den Belastungen, die die Gerüchte für ihn und seine Familie mit sich bringen. Er beschreibt, wie sein Name im Internet in den Schmutz gezogen wird und dass er sich gezwungen sah, seinen Instagram-Account zu deaktivieren, um seine Familie und seine Arbeit zu schützen. Die Nachrichten, die er erhalten habe, seien so verletzend, dass sie niemand lesen sollte.

Keoghan will guter Vater sein, mit richtigen Werten

Besonders betroffen macht ihn die Einbeziehung seiner Familie in die Gerüchte. Keoghan berichtet von Lügen und hasserfüllten Kommentaren, die nicht nur ihn, sondern auch seine Mutter und Grossmutter betreffen. Besonders schmerzhaft sei das Verhalten gegenüber seinem zweijährigen Sohn Brando, den er aus einer früheren Beziehung mit Alyson Sandro Keiran hat. Keoghan betont, dass das Einschüchtern vor dem Haus seines Sohnes eine Grenze überschreite.

Der Schauspieler legt grossen Wert darauf, ein guter Vater zu sein und seinem Sohn die richtigen Werte zu vermitteln. Er wünscht sich, dass sein Sohn stolz auf ihn sein kann und ihm vertraut. Keoghan appelliert an die Menschen, respektvoll zu sein, da sein Sohn eines Tages die Kommentare über seinen Vater lesen könnte.

Die Beziehung zwischen Barry Keoghan und Sabrina Carpenter dauerte etwa ein Jahr. Laut dem «People»-Magazin haben die beiden kürzlich beschlossen, eine Pause einzulegen, da ihre Karrieren schwer zu vereinbaren sind. Kurz darauf kursierten Gerüchte, dass Keoghan eine Affäre mit einer Influencerin gehabt haben soll.

