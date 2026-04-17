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Sohn geboren Baschi und Alana Netzer im Baby-Glück

Maximilian Haase

17.4.2026

Baschi und Alana Netzer sind Eltern geworden. (Archivbild)
Baschi und Alana Netzer sind Eltern geworden. (Archivbild)
blue News

Baschi und Alana Netzer sind Eltern geworden: Ihr Sohn Lennon Ron Bürgin kam in Zürich zur Welt, wie das Paar über Social Media mitteilte.

Redaktion blue News

17.04.2026, 18:17

17.04.2026, 18:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Baschi und Alana Netzer sind Eltern geworden.
  • Ihr gemeinsamer Sohn Lennon Ron Bürgin kam am 15. April in Zürich zur Welt.
  • «Wir sind überglücklich und dankbar für dieses Geschenk», liessen die frischgebackenen Eltern auf Instagram wissen.
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Es sind Nachrichten, die Fan-Herzen höherschlagen lassen: Baschi (39) und seine Alana Netzer (38) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr gemeinsamer Sohn Lennon Ron Bürgin kam am 15. April 2026 in Zürich zur Welt.

Via Instagram teilten die stolzen Eltern ihr Baby-Glück: «Wir sind überglücklich und dankbar für dieses Geschenk. Wir geniessen die Zeit zu dritt und lieben unseren Sohn schon jetzt abgöttisch!», lässt der frischgebackene Papa seine Community wissen.

Offiziell hatte das Paar im Dezember 2025 die Schwangerschaft verkündet. Alana berichtete gegenüber «Blick» von einer weitgehend beschwerdefreien Zeit, während Baschi erklärte, seine Frau zu jedem Arzttermin zu begleiten. 

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