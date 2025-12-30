  1. Privatkunden
«Wir werden Eltern» Baschi und Alana Netzer verkünden Baby-Glück

Philipp Fischer

30.12.2025

Werden bald Eltern: Baschi und Alana Netzer.
Werden bald Eltern: Baschi und Alana Netzer.
Bild: Instagram/baschireal und alananetzer

Sänger Baschi und Alana Netzer erwarten ihr erstes Baby. Auf Instagram verkündet das Ehepaar überglücklich die freudige Nachricht.

Philipp Fischer

30.12.2025, 18:11

30.12.2025, 18:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Musiker Baschi und Alana Netzer werden nächstes Jahr erstmals Eltern.
  • Auf Instagram verkündet das Ehepaar ihre Baby-Nachricht.
  • Manchmal schreibt das Leben die schönsten Songs ganz von selbst», schwärmt Baschi.
Mehr anzeigen

«Wir werden Eltern und könnten nicht glücklicher sein», schreiben der 39-jährige Mundart-Star und seine Ehefrau Alana Netzer auf Instagram. Ein Foto zeigt das glückliche Paar liebevoll aneinandergeschmiegt auf einem Balkon ihres Feriendomizils in Gstaad. Der Baselbieter Sänger hat vorsichtig die Hand auf den Babybauch seiner Frau Alana gelegt. Sie wiederum hält ihre Hand auf seiner.

Baschi über seine Ehe. «Getrennte Betten sind für meine Frau Alana und mich kein Thema»

Baschi über seine Ehe«Getrennte Betten sind für meine Frau Alana und mich kein Thema»

«Ein neues Kapitel beginnt, voller Liebe, Hoffnung und ganz viel Dankbarkeit», kommentiert die Ehepartner ihre Baby-Nachricht. «Manchmal schreibt das Leben die schönsten Songs ganz von selbst.»

Geschlecht bleibt noch geheim

Gegenüber «Blick» erklärt Alana, dass sie sich aktuell in der 24. Woche befinde. «Ich habe grosses Glück und bisher eine sehr angenehme Schwangerschaft erlebt. Von den typischen Symptomen, die man oft hört, bin ich weitgehend verschont geblieben», sagt die 38-Jährige.

Beste Freunde. Baschi schwärmt: «Beatrice Egli ist auf dem höchsten Level»

Beste FreundeBaschi schwärmt: «Beatrice Egli ist auf dem höchsten Level»

Das Geschlecht ihres Nachwuchses will das Paar vorläufig noch geheim halten. «Ja, wir wissen es – und wir sind überglücklich, denn es entspricht genau unserem Wunsch. Aber wir behalten es bis zur Geburt für uns», so Alina.

Baschi bei «Lässer» // «Alana meint, dass ich ein Schlafproblem habe»

Baschi bei «Lässer» // «Alana meint, dass ich ein Schlafproblem habe»

Sein halbes Leben lang steht Baschi im Scheinwerferlicht. Mit Claudia Lässer spricht der Musiker offen über seine Träume und erzählt, warum er denkt, dass er ein Schlafproblem hat.

27.10.2023

