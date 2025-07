Schauspielerin Gillian Anderson (l.) und Autorin Raynor Winn bei der Premiere von «Der Salzpfad» in München. IMAGO/Future Image

Ein Paar wandert obdachlos 1000 Kilometer durch Südengland – so erzählt es Raynor Winn in ihrem autobiografischen Buch «Der Salzpfad». Nun kommt die Geschichte ins Kino. Doch ein Bericht stellt zentrale Teile infrage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Der Salzpfad» erzählt die Geschichte eines Paares, das nach einer finanziellen Krise und Obdachlosigkeit eine lange Wanderung entlang der englischen Küste macht.

Der Film basiert auf dem autobiografischen Buch von Autorin Raynor Winn.

Der «Observer» bezweifelt zentrale Teile der Geschichte. Laut dem Bericht soll die Krise selbstverschuldet gewesen sein. Zudem soll das Paar nicht obdachlos gewesen sein.

Winn weist die Vorwürfe zurück. Die Filmproduktion hält an der Adaption fest. Der Verlag hat die Veröffentlichung ihres neusten Buchs verschoben. Mehr anzeigen

Gillian Anderson neuer Film «Der Salzpfad» hat eigentlich alles, was es für einen Kinohit braucht: Eine Geschichte über ein Paar, das Krise in Aufbruch verwandelt. Sehnsucht nach Einfachheit, Selbstfindung und das Ausbrechen aus dem Alltag.

Das Beste daran: Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Und wie man so schön sagt – das echte Leben schreibt bekanntlich die besten Geschichten.

In «Der Salzpfad» erzählt die Autorin Raynor Winn von sich und ihrem Mann Moth, die ihr Haus verlieren, nachdem sie einem Freund ihres Mannes Geld anvertraut hatten, das dieser durch eine missglückte Investition in den Sand setzte. Die beiden werden obdachlos. Und dann wird bei Moth auch noch eine Nervenkrankheit diagnostiziert. Statt aufzugeben, entscheidet sich das Paar für einen radikalen Neuanfang – eine 1000 Kilometer lange Wanderung entlang der Südwestküste Englands.

Das Buch wurde 2018 veröffentlicht und verkaufte sich über zwei Millionen Mal. Winn schrieb zwei Fortsetzungen, eine vierte ist geplant. Und nun kommt der Film ins Kino – mit Gillian Anderson und Jason Isaacs in den Hauptrollen. Ab dem 17. Juli läuft er in der Schweiz.

Doch jetzt stellt ein Bericht die Geschichte infrage. Die britische Zeitung «Observer» hat nachrecherchiert und erhebt schwere Vorwürfe: Ganz so viel echtes Leben sei in der Geschichte gar nicht drin. Besonders die Krise, die am Anfang der Selbstfindungsreise des Paares steht, scheint ganz selbstverschuldet zu sein.

60'000 Pfund veruntreut

Der «Observer» erzählt die Geschichte so: Raynor Winn heisse in Wirklichkeit Sally Walker, und ihr Mann Moth heisse eigentlich Tim. Das gemeinsame Haus hätten sie nicht durch einen Freund verloren, sondern weil Winn als Buchhalterin rund 60'000 Pfund (rund 64'000 Franken) aus einem Immobilienbüro entwendet habe. Als es aufgeflogen sei, habe sie sich mit dem Arbeitgeber aussergerichtlich geeinigt.

Um das Geld zurückzuzahlen, habe das Paar einen Kredit aufgenommen. Als sie diesen nicht begleichen konnten, sei ihr Haus zwangsversteigert worden. Ganz obdachlos seien sie dennoch nicht gewesen – denn bereits 2007 habe das Paar ein Haus in Frankreich gekauft, das ihnen bis heute gehöre.

Auch Moths Krankheit wird infrage gestellt: Es sei unwahrscheinlich, dass er – wie im Buch beschrieben – seit 18 Jahren mit der Krankheit lebe. Die durchschnittliche Lebenserwartung nach Diagnose liege bei sechs bis acht Jahren.

Winn weist die Vorwürfe zurück

Winn reagierte mit einem Statement auf ihrer Website: Der Artikel sei «grotesk unfair» und «höchst irreführend». Sie bestätigt zwar, sich damals aussergerichtlich mit ihrem früheren Arbeitgeber geeinigt zu haben, spricht jedoch nicht von Veruntreuung, sondern von «Fehlern», die vor der Finanzkrise 2008 passiert seien.

Den Vorwurf, sie sei nie wirklich obdachlos gewesen, weil sie ein Haus in Frankreich besitze, weist sie zurück. Das Gebäude sei eine Ruine und damals unbewohnbar gewesen, erklärt Walker. Zudem hat sie Dokumente aus der Krankengeschichte ihres Mannes veröffentlicht, die seine Krankheit belegen sollen.

Gillian Anderson und Jason Isaacs in «Der Salzpfad». Sie spielen ein Paar auf einer über 1000 Kilometer langen Wanderung. British Broadcasting Corporation and Number 9 Films Salt Path Limited

Die Produktionsfirmen der «Salzpfad»-Verfilmung erklärten gegenüber dem Guardian, man habe das Buch in gutem Glauben adaptiert – auf Basis der offiziell erworbenen Rechte. «Die im Observer erhobenen Vorwürfe beziehen sich auf das Buch und sind Angelegenheit von Raynor Winn», heisst es.

Der Verlag Penguin Books, der «Der Salzpfad» und weitere Bücher der Autorin herausgibt, hat als Reaktion auf die Vorwürfe die geplante Publikation von Winns neustem Buch «On Winter Hill» verschoben. Ursprünglich hätte es im Herbst erscheinen sollen.

Und wie war das nochmal? Das echte Leben schreibt die besten Geschichten? Vielleicht. Aber manchmal schreibt es auch welche, bei denen man besser nochmal die Quellen prüft.

