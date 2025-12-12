Der Basler Filmproduzent Arthur Cohn ist am Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie in einer Todesanzeige mit. Seine Kinder bestätigten den Tod zudem gegenüber tachles.ch. Cohn starb in Jerusalem. Er gehörte zu den international erfolgreichsten Schweizer Filmschaffenden.
Arthur Cohn gewann für seine Produktionen insgesamt sechs Oscars. Drei Auszeichnungen erhielt er für Dokumentarfilme, darunter «Nur Himmel und Dreck» (1962), «American Dream» (1991) und «Ein Tag im September» (2000). Weitere drei Oscars erhielt er in der Kategorie «Bester fremdsprachiger Film», unter anderem für «Der Garten der Finzi Contini» und «Sehnsucht nach Afrika». 1992 erhielt er als erster Produzent ausserhalb der USA einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.
Arthur Cohn war auch SF-DRS-Journalist
Cohn wurde 1927 in Basel geboren und wuchs dort auf. Er studierte zunächst Jus an der Universität Basel, brach das Studium aber ab. Danach arbeitete er als Journalist, unter anderem für die SRF-Radiosendung «Echo der Zeit». Parallel begann er mit Drehbüchern und fand schrittweise den Weg ins Filmgeschäft, wo er sich früh auf Dokumentarfilme und Literaturverfilmungen spezialisierte.
Neben den Oscars erhielt Cohn zahlreiche weitere Ehrungen. Er war vierfacher Ehrendoktor, darunter der Universität Basel, und Träger des höchsten französischen Ordens Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. 2019 zeichnete ihn eine Stiftung in Berlin für sein Lebenswerk aus. Trotz internationaler Karriere blieb Cohn seiner Heimatstadt Basel zeitlebens eng verbunden.
Show-Aus im Fernsehen: Thomas Gottschalk verkündet Abschied
Thomas Gottschalk hat das Ende seiner Show-Karriere im Fernsehen bekanntgegeben: «Ich werde am nächsten Sonntag (18. Mai) 75 und das ist für einen Moderator der Punkt, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus.»
11.05.2025
Neue SRF-Krimiserie «Tschugger»: «Das wird SRF um die Ohren fliegen – leider»
«Tschugger» heisst die neue SRF-Krimiserie aus dem Wallis, die dieses Wochenende startet. Ein gewagtes TV-Experiment, findet unsere Kritikerin.
24.11.2021
Brrrrrrutal gut – mit diesen Filmtipps bleibst du auch in der Hitze cool
Der Sommer ist endlich da und die Temperatur steigt. Da du für die perfekte Erfrischung nicht so viele Filme schauen kannst, liefern wir dir drei coole Filmtipps. So wirst du garantiert (noch) cooler.
19.05.2022
Show-Aus im Fernsehen: Thomas Gottschalk verkündet Abschied
Neue SRF-Krimiserie «Tschugger»: «Das wird SRF um die Ohren fliegen – leider»
Brrrrrrutal gut – mit diesen Filmtipps bleibst du auch in der Hitze cool