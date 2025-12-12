  1. Privatkunden
Mehrfacher Oscar-Preisträger Schweizer Hollywood-Legende Arthur Cohn (98) ist tot

SDA

12.12.2025 - 15:38

Arthur Cohn ist mit 98 Jahren verstorben. (Archivbild)
Arthur Cohn ist mit 98 Jahren verstorben. (Archivbild)
Keystone

Der Basler Filmproduzent und mehrfache Oscar-Preisträger Arthur Cohn ist am Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie in einer Todesanzeige mit.

Keystone-SDA

12.12.2025, 15:38

12.12.2025, 16:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schweizer Filmproduzent Arthur Cohn ist im Alter von 98 Jahren in Jerusalem gestorben, wie seine Familie bestätigte.
  • Cohn gewann sechs Oscars für Dokumentar- und Spielfilme und erhielt als erster ausländischer Produzent einen Stern auf dem Walk of Fame.
  • Neben zahlreichen internationalen Auszeichnungen blieb er zeitlebens eng mit seiner Heimatstadt Basel verbunden.
Mehr anzeigen

Der Basler Filmproduzent Arthur Cohn ist am Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie in einer Todesanzeige mit. Seine Kinder bestätigten den Tod zudem gegenüber tachles.ch. Cohn starb in Jerusalem. Er gehörte zu den international erfolgreichsten Schweizer Filmschaffenden.

Arthur Cohn gewann für seine Produktionen insgesamt sechs Oscars. Drei Auszeichnungen erhielt er für Dokumentarfilme, darunter «Nur Himmel und Dreck» (1962), «American Dream» (1991) und «Ein Tag im September» (2000). Weitere drei Oscars erhielt er in der Kategorie «Bester fremdsprachiger Film», unter anderem für «Der Garten der Finzi Contini» und «Sehnsucht nach Afrika». 1992 erhielt er als erster Produzent ausserhalb der USA einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Arthur Cohn war auch SF-DRS-Journalist

Cohn wurde 1927 in Basel geboren und wuchs dort auf. Er studierte zunächst Jus an der Universität Basel, brach das Studium aber ab. Danach arbeitete er als Journalist, unter anderem für die SRF-Radiosendung «Echo der Zeit». Parallel begann er mit Drehbüchern und fand schrittweise den Weg ins Filmgeschäft, wo er sich früh auf Dokumentarfilme und Literaturverfilmungen spezialisierte.

Neben den Oscars erhielt Cohn zahlreiche weitere Ehrungen. Er war vierfacher Ehrendoktor, darunter der Universität Basel, und Träger des höchsten französischen Ordens Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. 2019 zeichnete ihn eine Stiftung in Berlin für sein Lebenswerk aus. Trotz internationaler Karriere blieb Cohn seiner Heimatstadt Basel zeitlebens eng verbunden.

