Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer Die Basler Fachfrau Betreuung, Influencerin und Reality-TV-Darstellerin Ariel nimmt am Dschungelcamp teil. Die 22-Jährige sagt über sich: «Ich bin zu 50 Prozent Diva und 50 Prozent Mami.» Sie hat zudem panische Angst vor Tieren. Bild: RTL TV-Reality-Tourist und Altenpfleger Umut Tekin (28) sagt über sein nächstes TV-Abenteuer: «Es wird mit Sicherheit auch im Camp Menschen geben, die sagen: ‹Ich fühle mich von Umut getriggert.›» Bild: RTL «Dschungelprüfungen? Ich esse alles, ich trinke alles, ich schlucke alles und ich krieche überall durch», sagt TV-Bauer Patrick Romer (30) über seine Strategie bei «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Bild: RTL Die gelernte Drogistin und Reality-Darstellerin Samira Yavuz (32) verfolgt eine klare Strategie in Australien: «Ich bleibe am Feuer sitzen, egal wie unangenehm der Dschungel wird. Ich bin keine Aufgeberin!» Bild: RTL «Ich bin mir sicher, dass ich sehr oft in die Dschungelprüfung gehen werde…», orakelt Flugbegleiterin und Influencerin Eva Benetatou (33). Bild: RTL Sänger Gil Ofarim (43) wurde 2021 bekannt, als er einem Leipziger Hotel antisemitisches Verhalten vorwarf, später jedoch vor Gericht einräumte, dass diese Anschuldigung nicht der Wahrheit entsprach. «Ich habe mein Leben umgekrempelt und an mir gearbeitet», sagt er zu RTL. Bild: RZL Simone Ballack ist Hotelmanagerin und Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack. Die 49- Jährige macht im Vorgeld eine Kampfansage an ihre Dschungelcamp-Konkurrenz: «Alles, was ich mache, will ich auch gewinnen.» Bild: RTL «Ich weiss, wie ich mit der Angst umgehen müsste, wenn sie einen überkommt», behauptet Schauspielerin Mirja du Mont (49) vor dem Einzug ins Dschungelcamp. Bild: RTL Soapdarsteller Stephen Dürr (51, «Unter uns») sagt über sein RTL-Abenteuer: «Der Dschungel ist auch ein mentaler Urlaub für mich, um von meinen Teenager-Töchtern weg zu sein.» Bild: RTL Schauspieler, Buchautor und Unicef-Botschafter Hardy Krüger Jr. (51, «Stauffenberg») freut sich auf Australien, denn dort «kann man einfach mal zeigen, wie man wirklich tickt». Bild: RTL Hubert Fella (57), Produkttest-Legende, freut sich: «Der Dschungel ist ein Ritterschlag. Mehr kannst du nicht erreichen!» Bild: RTL Schauspielerin und Sprecherin Nicole Belstler-Boettcher ist mit 61 Jahren die Dienstälteste im Dschungelcamp 2026. Sie sagt: «Ich bin über 60 und bekomme weniger Rollen. Ich möchte mal wieder im Fernsehen auftauchen.» Bild: RTL Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer Die Basler Fachfrau Betreuung, Influencerin und Reality-TV-Darstellerin Ariel nimmt am Dschungelcamp teil. Die 22-Jährige sagt über sich: «Ich bin zu 50 Prozent Diva und 50 Prozent Mami.» Sie hat zudem panische Angst vor Tieren. Bild: RTL TV-Reality-Tourist und Altenpfleger Umut Tekin (28) sagt über sein nächstes TV-Abenteuer: «Es wird mit Sicherheit auch im Camp Menschen geben, die sagen: ‹Ich fühle mich von Umut getriggert.›» Bild: RTL «Dschungelprüfungen? Ich esse alles, ich trinke alles, ich schlucke alles und ich krieche überall durch», sagt TV-Bauer Patrick Romer (30) über seine Strategie bei «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Bild: RTL Die gelernte Drogistin und Reality-Darstellerin Samira Yavuz (32) verfolgt eine klare Strategie in Australien: «Ich bleibe am Feuer sitzen, egal wie unangenehm der Dschungel wird. Ich bin keine Aufgeberin!» Bild: RTL «Ich bin mir sicher, dass ich sehr oft in die Dschungelprüfung gehen werde…», orakelt Flugbegleiterin und Influencerin Eva Benetatou (33). Bild: RTL Sänger Gil Ofarim (43) wurde 2021 bekannt, als er einem Leipziger Hotel antisemitisches Verhalten vorwarf, später jedoch vor Gericht einräumte, dass diese Anschuldigung nicht der Wahrheit entsprach. «Ich habe mein Leben umgekrempelt und an mir gearbeitet», sagt er zu RTL. Bild: RZL Simone Ballack ist Hotelmanagerin und Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack. Die 49- Jährige macht im Vorgeld eine Kampfansage an ihre Dschungelcamp-Konkurrenz: «Alles, was ich mache, will ich auch gewinnen.» Bild: RTL «Ich weiss, wie ich mit der Angst umgehen müsste, wenn sie einen überkommt», behauptet Schauspielerin Mirja du Mont (49) vor dem Einzug ins Dschungelcamp. Bild: RTL Soapdarsteller Stephen Dürr (51, «Unter uns») sagt über sein RTL-Abenteuer: «Der Dschungel ist auch ein mentaler Urlaub für mich, um von meinen Teenager-Töchtern weg zu sein.» Bild: RTL Schauspieler, Buchautor und Unicef-Botschafter Hardy Krüger Jr. (51, «Stauffenberg») freut sich auf Australien, denn dort «kann man einfach mal zeigen, wie man wirklich tickt». Bild: RTL Hubert Fella (57), Produkttest-Legende, freut sich: «Der Dschungel ist ein Ritterschlag. Mehr kannst du nicht erreichen!» Bild: RTL Schauspielerin und Sprecherin Nicole Belstler-Boettcher ist mit 61 Jahren die Dienstälteste im Dschungelcamp 2026. Sie sagt: «Ich bin über 60 und bekomme weniger Rollen. Ich möchte mal wieder im Fernsehen auftauchen.» Bild: RTL

Influencerin Ariel aus Basel ist die jüngste Teilnehmerin im Dschungelcamp 2026. Trotzdem beweist sie Courage und konfrontiert Sänger Gil Ofarim mit seiner Vergangenheit und bezeichnet ihn offen als Lügner.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Influencerin Ariel konfrontiert im Dschungelcamp 2026 Sänger Gil Ofarim offen mit seiner Vergangenheit in der Öffentlichkeit und bezeichnet ihn als Lügner.

Bei mehreren Dschungelprüfungen scheitert Ariel an ihrer Angst vor Tieren und Ekel, was wiederholt zu null erspielten Sternen für das Camp führt.

Bereits zum Staffelauftakt kann Ariel keine Prüfung bestehen, was ihrem Team regelmässig nur Reis und Bohnen einbringt. Mehr anzeigen

Kaum im Camp angekommen, wird bereits fleissig ausgeplaudert. Am Lagerfeuer lästert Sänger Gil Ofarim darüber, dass er sich von den Medien unfair behandelt fühlt: «Eine Minute jemanden nett angekuckt in der Reality-Welt und schon flippen die Presseleute wieder völlig aus.»

Ariel will es genau wissen und sagt: «Wie meinst du das genau?»

Gil Ofarim teilt weiter aus: «Hauptsache, irgend einen Blödsinn schreiben. Um Auflage, Clickbaiting – was auch immer zu machen.»

Die Baslerin lässt nicht locker und sagt zu Ofarim: «Was du gemacht hast, war kein Blödsinn. Was du den Hotelangestellten angetan hast. Oder ist das auch Blödsinn?»

Zur Erinnerung: Ofarim warf 2021 einem Leipziger Hotel vor, ihn antisemitisch diskriminiert zu haben. Er sagte, ein Mitarbeiter habe ihn aufgefordert, seine Davidstern-Kette abzunehmen. Der Vorwurf löste grosse Empörung und Solidarität aus. Im Prozess stellte sich jedoch heraus, dass sich der Antisemitismus-Vorwurf nicht belegen liess. Gil Ofarim räumte später ein, den Vorfall falsch dargestellt zu haben. Das Verfahren endete 2023 mit einer Einstellung gegen Geldauflage – wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung, blue News berichtete.

Ofarim kontert – scheinbar gelassen: «Dazu kann ich nichts sagen, weil ich nichts sagen darf. Es gibt eine Unterlassungserklärung, die musste ich unterschreiben. Deswegen war der Prozess relativ schnell vorbei.»

Später sagt Ariel in die Kamera der Buschkabine: «Meiner Meinung nach ist das gelogen. Gil, das G steht für gelogen!»

Im Dschungelcamp zeigt sich Ariel bisher auffällig couragiert: In Gesprächen spricht sie Klartext, zeigt Haltung und scheut keine Diskussion, wie etwa der Talk mit Gil Ofarim zeigt.

Doch sobald es ernst wird, kippt es. In den Challenges fehlt ihr Durchsetzungsvermögen. Während andere kämpfen, ist Ariel überfordert. Der Überblick ihrer verpatzten Wettbewerbe ist ein Drama in drei Akten:

Auftakt im Dschungelcamp: Ariel versagt am Ekel-Buffet

Gleich zum «Dschungelcamp»-Start schickt Sonja Zietlow die zwölf Stars in eine gnadenlose Essensprüfung. Jeder hat eine Minute Zeit, seine Dschungel-Delikatesse zu essen. Leckereien wie Kamel-Anus, Kuh-Zitze oder Bullen-Niere stehen auf dem Menu.

Während viele Kandidat*innen gegen ihren Ekel kämpfen, spucken oder durchziehen, scheitert Ariel deutlich: Sie bekommt ein Stück Krokodilherz, nimmt es in den Mund – und spuckt es sofort wieder aus. Ihre klare Ansage: «Ich kann nicht!» Damit lässt Ariel einen Stern liegen und sorgt für einen Rückschlag für ihr Team.

Ariels Mannschaft geht leer aus und muss sich mit Reis und Bohnen zufriedengeben.

Wissen macht Bah!: Null Punkte für Ariel und Hubert

Am zweiten Tag müssen Ariel und Hubert gemeinsam zur Prüfung antraben. Ihre Mission? Im Game «Wissen machg Bah!» Punkte zu erspielen. Dann in der ersten Woche entscheidet das Publikum per Telefon- oder App-Voting, welcher Kandidat zu den Prüfungen geschickt wird – also wer sich den harten Challenges stellt, um Sterne und damit Essen für die Gruppe zu erspielen.

Auf die beiden wartet eine stinkende Urwald-Müllhalde. Ein Jahr lang gammelte der Dschungelmüll in zwei Tonnen vor sich hin und was sich darin sammelt, ist mehr als nur Gestank: Fisch- und Fleischabfälle und zig Viecher, alles, was der Dschungel so hergibt. Irgendwo darin versteckt sind sechs Sterne pro Tonne. Innerhalb von zehn Minuten müssen Ariel und Hubert in den Tonnen erst Fragen beantworten und dann Zahlenschlösser öffnen, mit denen die Sterne gesichert sind.

Nachdem beide in ihre Tonne gestiegen sind, schreit Ariel nahezu ohne Unterbrechung. Egal was Hubert ihr zuruft, hört die Baslerin einfach nicht. Regungslos steht sie am Rand der Tonne, klammert sich an die Leiter und macht nichts ausser zu schreien. Hubert gibt alles und brüllt: «Ariel, such die Sterne!» Doch es ändert sich nichts. «Ariel, einfach mal rein da», mahnt auch Jan. Vergeblich. Hubert dagegen kämpft. Zwischen Kakerlaken, Ratten und Krokodilen schraubt der 58-Jährige eine Fragentafel nach der anderen ab, doch Ariel schreit, schreit, schreit und schreit.

Das Resultat? Bittere Null Sterne für alle. Dabei hatte sich Ariel viel vorgenommen: «Ich wollte doch meine Ängste überwinden. Ich hatte so Angst!»

Wo-Kabel-Test: Ariel bricht Prüfung Nr. 3 ab

Zum dritten Mal in Folge muss Ariel bereits am dritten Tag zur Dschungelprüfung antreten.

Mutig legt ich Ariel ins erdene Grab, es regnet Riesenschaben und Mehlwürmer in ihr Gesicht. Dabei soll Ariel nach losen Kabel-Enden in der Erde wühlen und diese verbinden. Dafür gibt es Punkte, je mehr Punkte, desto mehr Essen kann sie sich fürs Camp-Team erspielen.

Doch Ariel packt es nicht – zu gross ist die Panik vor den Krabbelviechern. Panisch bricht die Prüfung ab; zu viele Viecher krabbeln an ihr herum. Ariel schafft es nicht, ihre Nerven zu beruhigen und kehrt – wieder einmal – ohne erspielte Punkte zurück zum Lagerfeuer. Eine kurze Vorstellung von Ariel.

Das bedeutet: Im Kochtopf der «IBES»-Stars landet erneut kaum Essen. Auf dem Speiseplan steht das Minimal-Menü – wie immer: Reis und Bohnen.

Schafft es Ariel, ihren Ekel vor allem Kriechenden zu überwinden und bei der nächsten Prüfung Punkte fürs Team zu holen? Das wird sich zeigen – bisher standen die Sterne für Ariel nicht besonders gut.

Mehr Videos aus dem Ressort