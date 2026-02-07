Die 22-Jährige Baslerin musste das Camp verlassen. Bild: RTL

Baslerin Ariel (22) ist raus: Nach 15 Tagen im australischen Dschungel muss die Reality-Darstellerin das Camp verlassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Reality-Darstellerin Ariel (22) aus Basel musste an Tag 15 das Dschungelcamp verlassen und ist damit die siebte ausgeschiedene Kandidatin.

Ihre Mitbewohner reagierten überrascht und zeigten sich sichtlich bewegt.

Im Rennen um die Krone bleiben nun fünf Prominente, darunter Patrick Romer, Samira Yavuz und Gil Ofarim. Mehr anzeigen

Simone Ballack schafft an Tag 15, was Ariel und die anderen Dschungelcamper bislang vergeblich versucht hatten: Gil Ofarim etwas zu seinem Skandal zu entlocken. Die 49-Jährige sitzt mit dem Sänger am Lagerfeuer und erklärt, es falle ihr schwer, ihm zu glauben, da er «zwei Jahre lang nicht die Wahrheit gesagt hat».

Obwohl der 43-Jährige bisher stets alle Nachfragen mit Verweis auf eine Verschwiegenheitserklärung abgeblockt hat, spricht er dann plötzlich doch noch über die Nacht in einem Leipziger Hotel, die ihn seine Karriere kostete: In einem Instagram-Video hatte Ofarim 2021 einem Hotelangestellten Antisemitismus vorgeworfen.

Der Mann habe ihn aufgefordert, seine Kette mit einem Davidstern abzulegen, sonst dürfe er nicht einchecken. Der Mann bestritt das nicht nur, er verklagte den Sänger seinerseits wegen Verleumdung.

Im Prozess spielte ein Überwachungsvideo eine wichtige Rolle. Darauf war Ofarim zu sehen, nicht jedoch seine Kette mit dem Davidstern. «Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist», behauptet der 43-Jährige nun im Gespräch mit Simone Ballack. «Das Video, das im Umlauf ist, ist nicht das Original. Das Video, das der Digitalforensiker hatte, ist nicht das Original.»

«Bei ihm sind alle anderen schuld»

Ofarim beteuert: «Ich bin nicht verurteilt, ich bin nicht vorbestraft und ich bin freigesprochen.» Zutreffend ist: Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt, nachdem er zugegeben hatte, dass er die Vorwürfe gegen den Hotelmitarbeiter erfunden habe. Wie erst kürzlich durch seinen Anwalt bekannt wurde, müsse Ofarim neben der Geldbusse von 10'000 Euro auch 20'000 Euro Schmerzensgeld an den Hotelmitarbeiter zahlen.

Simone Ballack bleibt angesichts der Erklärungen Ofarims weiterhin skeptisch: «Bei ihm sind alle anderen schuld», sagt die 49-Jährige im RTL-Dschungelcamp. «Er will hier vom Buhmann der Nation zum gefeierten Helden werden, diese Heldenreise wünscht er sich.»

Vorm Einzug ins Halbfinale wundert sich Ofarim dann gegenüber Sonja Zietlow und Jan Köppen: «Warum bin ich noch hier? Ohne Worte!» Doch die Zuschauer wollen den skandalumwitterten Sänger weiterhin im Camp sehen.

Ariel muss Camp verlassen

Im Gegenzug schicken sie an Tag 15 seine grösste Kritikerin nach Hause. Schweizerin Ariel ist von ihrem Aus sichtlich überrascht und vergiesst sogar ein paar Tränen: «Boah, das ist jetzt echt hart», sagt sie traurig.

Im Camp sorgte das Ergebnis für ungläubige Reaktionen. «Nie im Leben!», rief Samira Yavuz (32), die während der Sendung eng mit Ariel befreundet war. Auch Simone Ballack (49), die nur knapp gerettet wurde, zeigte sich überrascht. Mit Umarmungen und tröstenden Worten begleiteten die Mitbewohner Ariels Abschied.

Die junge Baslerin hatte mit ihrer direkten, manchmal lauten Art regelmässig für Gesprächsstoff gesorgt und das Campleben sichtbar geprägt. Zuvor mussten bereits Nicole Belstler-Boettcher (62), Umut Tekin (28), Mirja du Mont (50), Stephen Dürr (51), Eva Benetatou (33) und Hardy Krüger jr. (57) die Show verlassen.

Um die Dschungelkrone kämpfen nun noch Patrick Romer (29), Samira Yavuz (32), Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49) und Hubert Fella (57).

