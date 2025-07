Mit diesem Bild gratulierte Bastian Baker Marina Morena in seiner Instagramstory zum Geburtstag. Screenshot Instagram

Mit einem Geburtstagsgruss auf Portugiesisch und einem gemeinsamen Ferienfoto bestätigt der Musiker erstmals seine Liebe zur Brasilianerin Marina Morena.

Keystone-SDA Noemi Hüsser

Die Brasilianerin arbeitet im Bereich Künstler-Management und zeigte bereits im Mai ihre Zuneigung zu Baker öffentlich.

Das Pärchen zeigt sich innig auf einem Foto in den Sanddünen, und Baker strahlt über beide Ohren – seine Botschaft verfasst er auf Portugiesisch. Mehr anzeigen

Bastian Baker hat in einer Instagram-Story einen liebevollen Geburtstagsgruss veröffentlicht. «Herzlichen Glückwunsch an die unglaublichste Frau der Welt. Ich habe so ein Glück, dich in meinem Leben zu haben!», schrieb der Singer-Songwriter aus Lausanne.

Auf dem dazugehörigen Foto ist der 34-Jährige in Badehose in Sanddünen mit einer Frau zu sehen – Baker strahlt über das ganze Gesicht. Bei der «unglaublichsten Frau» handle es sich um die Brasilianerin Marina Morena, wie «Blick» berichtete. Sie sei Mitbegründerin einer Agentur für Karriere- und Markenmanagement, die sich auf die Vermittlung von Sängerinnen, Schauspielern und Künstlern spezialisiert habe.

Bereits im Mai habe Morena ein gemeinsames Foto mit dem Schweizer Musiker auf Instagram geteilt und ihm zum Geburtstag gratuliert. «Ich liebe dich sehr», schrieb sie auf Portugiesisch.

Bemerkenswert ist, dass auch Baker seine aktuellen Glückwünsche auf Portugiesisch verfasste. Gegenüber «20 Minuten» erklärte er Anfang Jahr, er lerne die Sprache und übersetze einige seiner Lieder ins Portugiesische. «Ich bin es aktuell immer noch am Lernen und Verbessern. Aber es ist eine lateinische Sprache und da ich Spanisch, Französisch und Italienisch spreche, ist es einfacher für mich, da ich mit Wörtern vertraut bin», sagte er dem Newsportal.

Schon damals habe er seine Begeisterung für Brasilien betont: «Es gibt wirklich keinen anderen Ort auf dem Planeten, der mich so glücklich macht wie Brasilien», so der Singer-Songwriter.

