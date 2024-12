Judith Erdin über bauchfreies Backen In der Talksendung «On the Rocks» erzählt Food-Bloggerin, dass sie im Netz wegen ihrem bauchfreien Top angeprangert wurde. Was die Reaktionen ihrer Community waren, erfährst du im Video. 20.12.2024

Redaktion blue News Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Food-Bloggerin Judith Erdin erhielt Rückhalt ihrer Community, nachdem ein User ihr bauchfreies Top als unhygienisch kritisiert hatte.

Ihre Comedy-Inhalte kommen besser an als reine Back-Videos, und sie kombiniert diese auch in Form von kulinarischen Lesungen mit Tipps und Interaktion.

Erdin startet mit ihrem Podcast «Uftischt» ein weiteres kreatives Format, das unterhaltsame Einblicke in ihre Welt bietet. Mehr anzeigen

Ihre Videos sind frech, freundlich und unterhaltsam und das gefällt ihrer Community – aber offenbar nicht allen.

In der Talksendung «On the Rocks» erzählt die Food-Bloggerin Judith Erdin, dass sich ein User auf Instagram über ihr bauchfreies Top beschwerte. Das sei unhygienisch, meinte er in einem Kommentar.

Ihre Community nahm sie in Schutz und so musste sie sich nicht mal eine Strategie fürs Deeskalieren überlegen. Allgemein erhält sie im Netz viele positive Kommentare, wie beispielsweise «Oh, ein Video von Streusel. Mein Tag ist gerettet".

Erdin hat zudem «den kleinen Zeh» in der Comedy, wie sie selbst sagt. Und gibt zu: Im Schnitt von ihren kurzen Instagram-Clips fragt sie sich schon, ob das jemand unterhaltsam findet. Sie merkt aber auch, dass ihre Back-Videos nicht so gut ankommen wie die Comedy.

Eier-Trenn-Challenge

Kochen soll gelernt sein. Kann sich die Food-Bloggerin in der Challenge beweisen und ein Ei schneller und sauberer aufschlagen als Moderator Frank Richter? Die Auflösung findest du im Video.

Erdin hält auch kulinarische Lesungen, was für den Laien eventuell wie das Vorlesen von Rezepten klingt. Es ist aber mehr, wie die Bloggerin sagt: «Es ist mehr wie ein Back-Kurs, ich gebe Tipps und Tricks weiter – aber die Leute können auch Fragen stellen». Dadurch lerne man sie auch kennen.

Judith Erdin hat kürzlich auch einen Podcast ins Leben gerufen – «Uftischt», den findest du hier.

