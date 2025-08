Christa Rigozzi und Marco Fritsche reden über die Erfahrungen mit der Liebe Demnächst startet die 21. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» auf dem TV-Kanal 3+. Ein Gespräch mit dem Moderatorenduo Christa Rigozzi und Marco Fritsche über die Liebe, die Ehe und bäuerliche Verführungstipps. 15.07.2025

Auf eines können wir uns in diesen unsicheren Zeiten verlassen: Die TV-Show «Bauer, ledig, sucht» und das Moderatoren-Duo Marco Fritsche und Christa Rigozzi sind sichere Werte. Die 21. Staffel der Kuppelshow startet demnächst.

Auf Schweizer Bauernhöfen wird wieder geflirtet: Ab Sonntag, 17. August, 20.15 Uhr, zeigt der TV-Kanal 3+ die 21. Staffel der TV-Show «Bauer, ledig, sucht».

Auf der Suche nach neuen Lebensabschnittspartner*innen sind die Bäuerinnen und Bauern einmal mehr für fast jede Idee zu haben.

Begleitet wird die Kuppelshow auch diesmal vom bewährten Moderatoren-Duo Christa Rigozzi und Marco Fritsche.

blue News stellt dir die fünf Kandidat*innen vor, die in der neuen Staffel von der ersten Folge an dabei sein werden. Mehr anzeigen

22 Hochzeiten und 33 Babys – das ist die Bilanz voller Liebe nach 20. Staffeln «Bauer, ledig, sucht» vom Schweizer TV-Sender 3+.

Auch während der kommenden 21. Staffel der Kuppelshow wird auf dem Heuboden poussiert und beim Mistschippen geflirtet. Denn schliesslich hat die TV-Show vor allem ein Ziel:

Ledige Menschen sollen eine Frau oder einen Mann finden, mit dem Sie möglichst lange durch dick und dünn gehen.

Die folgenden fünf Kandidat*innen sind in der neusten Staffel von Anfang an dabei:

1. Cécile (31) ist ein Freigeist und demisexuell

Cécile ist ein hilfsbereiter Freigeist. Die 31-Jährige wählt ihre Worte mit Bedacht. Freiheit ist ihr in einer Beziehung genauso wichtig wie Nähe und Sicherheit. Sie spielt Gitarre, kann jonglieren und schläft gerne im Auto.

Cécile ist ein hilfsbereiter Freigeist. Bild CH Media

Cécile ist demisexuell. Die Bäuerin aus dem Kanton Obwalden fühlt sich einem Mensch, egal ob Frau oder Mann, erst dann sexuell hingezogen, wenn eine starke emotionale Bindung oder Intimität besteht.

Bei «Bauer, ledig, sucht» hat Cécile die Qual der Wahl zwischen Thomas (30, BE), einem Bauernsohn, der wie sie eine philosophische Ader hat, Carmen (34, AG) die ebenfalls Gitarre spielt und Jenny (26, BE), die gerne im Lieferwagen schläft, den sie selbst zum Camper ausgebaut hat.

2. David (42) geht nicht gerne auf Frauen zu

David ist ein schüchterner Mensch. Dem 42-Jährigen fällt es äusserst schwer, auf Frauen zuzugehen. Das Wichtigste in seinem Leben ist sein Bauernhof.

Diesen würde er später gerne einmal seinem Nachwuchs weitervererben. Das Problem: David hat (noch) keine Kinder.

David möchte mit seiner künftigen Partnerin eine Familie gründen. Bild: CH Media

Der Waadtländer ist in der Kuppelshow von 3+ deshalb auf der Suche nach einer Frau, die sich vorstellen könnte, mit ihm zusammen eine Familie zu gründen.

Davids künftige Partnerin sollte zudem natürlich und ungekünstelt sein. Welche dieser Punkte erfüllt seine Hofdame Vesna? Vorab sei verraten: Die 43-Jährige ist auf einem Bauernhof aufgewachsen.

3. Hansjürg (57) sucht eine Partnerin zum alt werden

Hofdamen, die gerne in die Ferne schauen, sind bei Hansjürg genau richtig. Der grosszügige Hof des 57-Jährigen bietet eine wunderbare Fernsicht. Den Sommer über ist Hansjürg jeweils auf der Alp.

Er ist im Berner Oberland zu Hause und ein Oberländer durch und durch: Nichts kann ihn aus der Ruhe bringen.

Hansjürg aus dem Berner Oberland flirtet gerne. Bild: CH Media

Hansjürg ist ein gutmütiger Mensch und er flirtet gerne. Bei «Bauer, ledig, sucht» will er eine Herzensdame finden, mit der er alt werden kann. Er hat deshalb zwei Hofdamen eingeladen: Helene (49, BE), die singt und tanzt, und Sibylle (55, BE), die strickt und kocht.

4. Gabi, 65, ist eine resolute Frohnatur

Gabi ist eine Frohnatur. Die 65-jährige Bäuerin aus dem Kanton St. Gallen kann sehr resolut sein und ist meist nicht auf den Mund gefallen. Vor drei Jahren starb Gabis Mann, mit dem sie 42 Jahre verheiratet war.

Gabi ist seit drei Jahren verwitet, nun ist sie bereit für eine neue Beziehung. Bild: CH Media

Jetzt fühlt sich Gabi bereit für eine neue Beziehung. «Bei Bauer, ledig, sucht» muss sie sich zwischen Jürg (67, BE) und Röbi (66, SZ) entscheiden: Wer von den beiden Männern bietet Gabi genügend Paroli?

5. Jonny (63) lässt nichts anbrennen

Jonny ist ein sympathischer Sonnyboy. In jungen Jahren kam er nur selten allein aus der Disco. Der 63-jährige Thurgauer ist handwerklich geschickt. Im Wohnzimmer hat er sich eine Bar im Wildweststil eingerichtet. Zudem besitzt er einen Oldtimer-Traktor, den er hegt und pflegt.

Jonny kam in jungen Jahren nur selten ohne eine Frau aus der Disco. Bild: CH Media

Jonny ist regelmässig mit seinem Hund Rocky in der Natur unterwegs. Seinen Vierbeiner müssen auch seine drei Hofdamen mögen: Karin (59, SG), Regula (61, ZH) und Cécile (61, ZH).

Nun denn, Jonny lässt einmal mehr nichts anbrennen und setzt sich mit dem Damentrio schon kurz nach dem Kennenlernen in den Hotpot. Ob mehr daraus wird?

Die 21. Staffel von «Bauer, ledig, sucht…» läuft ab Sonntag, 17. August 2025, 20.15 Uhr, auf dem TV-Kanal 3+.

