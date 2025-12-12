«Bauer, ledig, sucht»-Teilnehmer Adrian stirbt im Alter von 42 Jahren

Der Bauer aus Unterlangenegg BE wurde 42 Jahre alt. Screenshot Facebook

Adrian «Ädu» aus Unterlangenegg BE, bekannt aus der 3+-Sendung «Bauer, ledig, sucht», ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Nach seinem Tod wird sein Hof aufgelöst – die Tiere suchen nun ein neues Zuhause.

Adrian «Ädu» aus der TV-Sendung «Bauer, ledig, sucht» ist Ende November verstorben. Das teilte sein Umfeld in einer Facebook-Gruppe zur Sendung mit. Er wurde 42 Jahre alt.

«Er hat durch seine hilfsbereite Art, seinen Humor und seinen Schalk in Bann gezogen», heisst es im Beitrag. «Er hat seine Tiere über alles geliebt, und sie auch ihn».

Der Bauernbetrieb in Unterlangenegg BE wird nach Adrians Tod nun aufgelöst, wie der «Blick» schreibt. 32 Schafe und 18 Ziegen suchen neue Besitzer.

Der Bauer nahm 2019 an der 3+-Sendung teil. Am Ende fand er zwar nicht die grosse Liebe, aber eine gute Freundschaft mit Hofdame Sabrina. «Mehr als Freundschaft ist da leider nicht», sagte Adrian in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten nach der Sendung. «Sabrina ist eine tolle Frau und ich bin schon etwas traurig, dass es nichts geworden ist. Aber ich habe lieber eine sehr gute Freundin als gar nichts.»