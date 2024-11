«Bauer sucht Frau»-Hofdame bricht Date abrupt ab

Hofdame bricht bei «Bauer sucht Frau» ab «Bauer sucht Frau»: Hofdame Sarah bricht die Woche bei Jungbauer Paul vorzeitig ab. Bild: RTL Gibt es noch Hoffnung auf einen Liebesfunken? Sarah verspricht Paul, dass sie wiederkommen wird. Bild: RTL Bauer Konny und Hofdame Doris wollen sich weiter kennenlernen - auch nach der Hofwoche. Bild: RTL Zwischen Bauer Heino (rechts) und seinem Hofgast Markus «kribbelt» es. Bild: RTL Kein Funken übergesprungen: Winzer Martin und Rebecca werden kein Paar. Bild: RTL Hofdame bricht bei «Bauer sucht Frau» ab «Bauer sucht Frau»: Hofdame Sarah bricht die Woche bei Jungbauer Paul vorzeitig ab. Bild: RTL Gibt es noch Hoffnung auf einen Liebesfunken? Sarah verspricht Paul, dass sie wiederkommen wird. Bild: RTL Bauer Konny und Hofdame Doris wollen sich weiter kennenlernen - auch nach der Hofwoche. Bild: RTL Zwischen Bauer Heino (rechts) und seinem Hofgast Markus «kribbelt» es. Bild: RTL Kein Funken übergesprungen: Winzer Martin und Rebecca werden kein Paar. Bild: RTL

So hatte sich Bauer Paul die Hofwoche bestimmt nicht vorgestellt: Statt romantische Stunden mit Sarah zu verbringen, macht er sich Sorgen um seine Hofdame: Ihr geht es gar nicht gut, sie will nur noch nach Hause.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Konflikte bei Sarah und Paul: Die 20-jährige Sarah verlässt den Hof von Jungbauer Paul vorzeitig, erschüttert von der Realität des Tierhoflebens und gesundheitlich angeschlagen, verspricht aber, zurückzukehren.

Romantische Entwicklungen: Bauer Heino und Markus kommen sich bei einem Strandspaziergang näher, während Konny und Doris eine enge Verbindung nach der Hofwoche planen.

Kein Funke bei Martin und Rebecca: Winzer Martin und Rebecca beenden ihre Zeit ohne romantisches Interesse, bleiben jedoch optimistisch für die Zukunft. Mehr anzeigen

Was ist passiert? In der vergangenen Folge von «Bauer sucht Frau» musste die 20-jährige Sarah schwer schlucken.

Der Alltag auf dem Bauernhof war äusserst gewöhnungsbedürftig für die Kinderpflegerin. Während sie die Puten von Jungbauer Paul «total süss» fand und ihnen am liebsten allen einen Namen gegeben hätte, erklärte der 22-Jährige ihr ohne Umschweife, dass er das Geflügel eigenhändig schlachtet: «Erst Betäuben, Stich und dann Kopf ab.»

Ein Schock für die tierliebe Sarah: «Ich verstehe natürlich, dass das zum Alltag auf dem Bauernhof gehört, aber am liebsten würde ich davon nichts hören und sehen.»

«Ich komme dich wieder besuchen, wenn es mir besser geht!»

Doch ein anderer Grund sorgt dafür, dass die Hofdame nach kurzer Zeit schon wieder das Weite sucht: Sie hat Fieber und Husten, fühlt sich schlecht. Obwohl Paul sich sehr um seine Patientin bemüht und ihr Tee ans Bett bringt, fasst die 20-Jährige einen Entschluss: «Ich werde meine Mama anrufen, sie soll mich nach Hause fahren.»

Paul hat damit offensichtlich nicht gerechnet: «Klar, dass sie jetzt in ihre gewohnte Umgebung möchte. Ich bin aber auch ein bisschen traurig, dass sie jetzt schon wieder fährt!», bekundet der Jungbauer. Muss er seine Hoffnungen auf eine neue Liebe schon wieder begraben? Wenn es nach seiner Hofdame geht, nicht. Sarah verabschiedet sich mit den Worten: «Ich komme dich wieder besuchen, wenn es mir besser geht!»

Küsse am Strand bei «Bauer sucht Frau»

Wiedersehen wollen sich nach dem Ende der Hofwoche auch Pfauenhalter Konny und seine Hofdame Doris: «Seine Sprüche werden mir zu Hause schon sehr fehlen. Ich habe ihn schon sehr ins Herz geschlossen», gibt die 60-Jährige preis. Konny will sie nun erst einmal besuchen kommen.

Bei einem Strandspaziergang an der Nordsee kommen sich Bauer Heino und sein Hofmann Markus näher. «Ich bin gern bei dir und dankbar, dass ich hier sein kann», strahlt der 40-Jährige, beide küssen sich. Heino ist happy: «Der Kuss war richtig toll! Man fühlt sich fast wieder wie ein Teenager. Da kribbelt was zwischen uns!», jubelt er.

Ein Korb nach dem Korb

Kein Kribbeln hat sich hingegen bei Winzer Martin und seiner Hofdame Rebecca eingestellt. Daran ändert auch eine spektakuläre Aktion des 36-Jährigen nichts. Im Korb der Drehleiter eines Feuerwehrautos schauen sie in luftiger Höhe über die Landschaft. «So etwas Schönes hat noch keiner für mich gemacht. Das wird mir für immer in Erinnerung bleiben», strahlt Rebecca.

Doch beim Picknick am letzten Tag der Hofwoche gesteht sie Martin, dass «es leider nicht gereicht hat». Der letzte Funke ist nicht übergesprungen. Martin ist erleichtert, denn auch ihm geht es so. «Leider hat es bei Rebecca und mir nicht gefunkt, aber ich bin mir sehr sicher, dass da draussen meine Traumfrau ist», schaut der zweifache Vater optimistisch in die Zukunft.

