  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Staffel der Kuppelshow Dieser Single-Landwirt ist der neue Liebling bei «Bauer sucht Frau»

ai-scrape

22.10.2025 - 07:24

Der neue Bauer-Bachelor Friedrich hat den Rekord an Liebesbriefen geknackt.
Der neue Bauer-Bachelor Friedrich hat den Rekord an Liebesbriefen geknackt.
RTL / Stefan Gregorowius

Ein Landwirt zieht mit einer beispiellosen Anzahl an Bewerbungen die Aufmerksamkeit auf sich.

Carlotta Henggeler

22.10.2025, 07:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bauer Friedrich hat mit einer Rekordzahl an Liebesbriefen die bisher höchste Bewerberzahl in 21 Staffeln von «Bauer sucht Frau» erhalten.
  • Der 29-jährige Ackerbauer übertrifft damit den bisherigen Rekordhalter Patrick Romer aus Staffel 16.
  • Friedrich sucht eine selbstbewusste, liebevolle Partnerin mit Interesse an Landwirtschaft und Politik, um gemeinsam eine Familie zu gründen.
Mehr anzeigen

Es geht bald wieder los mit der Liebessuche auf deutschen Bauernhöfen. Auch im Jahr 2025 übernimmt Inka Bause die Rolle der TV-Kupplerin und hofft, dass die 13 Landwirte und Landwirtinnen ihre Herzenspartner finden. Noch bevor die Suche richtig startet, stellt ein Landwirt einen neuen Rekord auf: Noch nie in 21 Staffeln erhielt ein Kandidat so viele Bewerbungen.

Patrick Romer aus der 16. Staffel hielt bisher den Rekord, doch dieser wurde nun von Bauer Friedrich übertroffen. Der 29-jährige Ackerbauer, der in seiner Freizeit gerne Tennis, Fussball und Volleyball spielt, hat mehr Bewerbungen erhalten als je ein Kandidat zuvor.

Friedrich hat klare Vorstellungen für die Zukunft. Er wünscht sich, mit seiner Traumfrau eine Familie zu gründen, um den Hof eines Tages an seine Kinder weiterzugeben. Seine Partnerin sollte selbstbewusst sein, ihm auch mal die Richtung weisen, Interesse an Landwirtschaft und Politik zeigen und zudem liebevoll, tierlieb und humorvoll sein.

Ob es – trotz Rekordzahl an Anmeldungen für Friedrich in der Liebe klappt, das zeigt RTL ab Montag, 3. November, um 20.15 Uhr. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Bea und Fredy Minder aus dem Thurghau sind das erste «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar. Nach einem Schicksalsschlag fahren sie den Hof herunter und haben mehr Zeit für sich und neue Ideen.

04.09.2025

Meistgelesen

Mann masturbiert während Rettungseinsatz vor Sanitäterin
Auch sechs Jahre nach ihrem Verschwinden bleibt das Rätsel um Rebecca ungelöst
Bundesrat verbietet Flüchtlingen Reisen ins Ausland
Hier verhaften Cops eine 61-Jährige im Penis-Kostüm + Mann fährt ins Tor vor Weissem Haus
Fake-Geburt schockiert Familie – junge Frau (22) täuscht alle

Mehr zum Thema

Christa Rigozzi und Marco Fritsche über die Liebe. «Einer wünschte sich mehrere Frauen» – «Ich datete einen Bauern»

Christa Rigozzi und Marco Fritsche über die Liebe«Einer wünschte sich mehrere Frauen» – «Ich datete einen Bauern»

«Bauer, ledig, sucht»-Paar 2024. Zurück zum Ex – hat Michael bei Bäuerin Andrea die zweite Chance gepackt?

«Bauer, ledig, sucht»-Paar 2024Zurück zum Ex – hat Michael bei Bäuerin Andrea die zweite Chance gepackt?

«Bauer sucht Frau International». Inka Bause – mit kaputtem Zeh auf Liebesmission

«Bauer sucht Frau International»Inka Bause – mit kaputtem Zeh auf Liebesmission

Mehr aus dem Ressort

Neue Liebe, neues Glück. Italiens Glamour-Queen Belen Rodriguez blüht neu auf

Neue Liebe, neues GlückItaliens Glamour-Queen Belen Rodriguez blüht neu auf

Neue Enthüllung um Skandal-Prinz. Prinz Andrew wohnt gratis im Luxus – Wut und Zorn in Grossbritannien

Neue Enthüllung um Skandal-PrinzPrinz Andrew wohnt gratis im Luxus – Wut und Zorn in Grossbritannien

Nach acht Jahren Pause. Heidi Klum gibt weiteres Mal bei «Project Runway» den Ton an

Nach acht Jahren PauseHeidi Klum gibt weiteres Mal bei «Project Runway» den Ton an