Der neue Bauer-Bachelor Friedrich hat den Rekord an Liebesbriefen geknackt. RTL / Stefan Gregorowius

Ein Landwirt zieht mit einer beispiellosen Anzahl an Bewerbungen die Aufmerksamkeit auf sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bauer Friedrich hat mit einer Rekordzahl an Liebesbriefen die bisher höchste Bewerberzahl in 21 Staffeln von «Bauer sucht Frau» erhalten.

Der 29-jährige Ackerbauer übertrifft damit den bisherigen Rekordhalter Patrick Romer aus Staffel 16.

Friedrich sucht eine selbstbewusste, liebevolle Partnerin mit Interesse an Landwirtschaft und Politik, um gemeinsam eine Familie zu gründen.

Es geht bald wieder los mit der Liebessuche auf deutschen Bauernhöfen. Auch im Jahr 2025 übernimmt Inka Bause die Rolle der TV-Kupplerin und hofft, dass die 13 Landwirte und Landwirtinnen ihre Herzenspartner finden. Noch bevor die Suche richtig startet, stellt ein Landwirt einen neuen Rekord auf: Noch nie in 21 Staffeln erhielt ein Kandidat so viele Bewerbungen.

Patrick Romer aus der 16. Staffel hielt bisher den Rekord, doch dieser wurde nun von Bauer Friedrich übertroffen. Der 29-jährige Ackerbauer, der in seiner Freizeit gerne Tennis, Fussball und Volleyball spielt, hat mehr Bewerbungen erhalten als je ein Kandidat zuvor.

Friedrich hat klare Vorstellungen für die Zukunft. Er wünscht sich, mit seiner Traumfrau eine Familie zu gründen, um den Hof eines Tages an seine Kinder weiterzugeben. Seine Partnerin sollte selbstbewusst sein, ihm auch mal die Richtung weisen, Interesse an Landwirtschaft und Politik zeigen und zudem liebevoll, tierlieb und humorvoll sein.

Ob es – trotz Rekordzahl an Anmeldungen für Friedrich in der Liebe klappt, das zeigt RTL ab Montag, 3. November, um 20.15 Uhr.

