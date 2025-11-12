«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen

Spargelbauer Friedrich nimmt Lehrerin Laura (links) und Studentin Selina mit auf seinen Hof. Springt der Funke – oder bleibt es beim Flirten? RTL / Stefan Gregorowius

Kaum auf dem Hof angekommen, zeigen sich bei den Hofdamen von Spargelbauer Friedrich bereits erste grosse Differenzen: Es geht um die Namenswahl nach der Hochzeit. Der «Bauer sucht Frau»-Single will seinen Nachnamen behalten. Lehrerin Laura stellt ihn auf die Probe.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Spargelbauer Friedrich entscheidet sich bei «Bauer sucht Frau» für Lehrerin Laura und Studentin Selina, während Mitbewerberin Katharina überraschend leer ausgeht.

Gleich zu Beginn sorgt eine Fahrradtour für erste Reaktionen: Selina ist unpassend gekleidet, meistert die Situation jedoch charmant und gewinnt Friedrichs Sympathie.

Ein Gespräch über die Namenswahl nach einer möglichen Hochzeit offenbart grundlegende Unterschiede zwischen Laura und Friedrich, was erste Spannungen erkennen lässt. Mehr anzeigen

Spargelbauer Friedrich aus Nordrhein-Westfalen muss sich entscheiden: Welche der vier Single-Frauen will der begehrteste Bauer aller Staffeln mit auf seinen Hof nehmen? Katharina rechnet sich gute Chancen aus: Sie wohnt nicht nur im gleichen Bundesland, sondern teilt mit dem 29-Jährigen auch die Jagdleidenschaft. Trotzdem bekommt sie von dem Bauern einen Korb: «Wenn ich ehrlich bin, habe ich damit nicht gerechnet», gesteht Katharina, «ich dachte, der Joker mit dem Jagen hätte mehr Gewicht, aber war wohl nicht so.»

Grosse Freude hingegen bei Lehrerin Laura (26) und Studentin Selina (25), die der Landwirt näher kennenlernen will. Friedrich: «Ich habe tolle Sachen vorbereitet. Ich hoffe, die Frauen sind für alles gerüstet.»

Was er damit meint, zeigt sich dann beim Wiedersehen: Der Bauer kommt nicht mit der Pferdekutsche und auch nicht mit dem Traktor, hat stattdessen Fahrräder organisiert. Der Hobby-Triathlet will direkt schauen, wie sportbegeistert seine Single-Frauen sind.

Während Laura begeistert ist, wird Selina von der Aktion kalt erwischt: Sie trägt einen langen, weissen Rock, der fürs Radfahren wenig geeignet ist. «Mich umzuziehen war aber keine Option», erklärt die 25-Jährige, rafft den Rock hoch und verschafft sie so mehr Beinfreiheit. Friedrich gefällt das: «Sie war eine Augenweide auf dem Fahrrad!», schwärmt er.

Bei Bauer Friedrich treten «die ersten grossen Unterschiede» auf

Nachdem die Hofdamen Friedrichs Eltern «Hallo» gesagt haben, geht es direkt ans Eingemachte: Der Bauer spricht über seinen eigenen Familienwunsch: «Ausserdem bin ich der Letzte, der unseren Namen noch weitertragen muss», sagt er. Laura hakt direkt nach: «Würdest du auch den Namen von der Frau annehmen?» Friedrich weicht aus: «Darum habe ich mir jetzt wirklich noch nicht gross Gedanken gemacht, ob das für mich ein No-Go wäre», entgegnet er.

Selina klinkt sich in das Gespräch ein – und macht klar: Sie würde bei einer Hochzeit liebend gern den Nachnamen ihres Mannes übernehmen: «Ich bin da klassisch und würde den Nachnamen abgeben», bekräftigt die 25-Jährige.

Laura bemerkt die Unstimmigkeit sofort, wundert sich etwas im Interview: «Da ist jeder unterschiedlich, aber 2025 kann man schon mal darüber sprechen, ob man vielleicht den Namen der Frau annimmt», findet sie. Der Bauer fasst die Diskussion diplomatisch zusammen: «Spannend!», sagt er, «die ersten grossen Unterschiede ...»

