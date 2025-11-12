«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Eklat bei Kuppelshow «Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen

Carlotta Henggeler

12.11.2025

Spargelbauer Friedrich nimmt Lehrerin Laura (links) und Studentin Selina mit auf seinen Hof. Springt der Funke – oder bleibt es beim Flirten?
Spargelbauer Friedrich nimmt Lehrerin Laura (links) und Studentin Selina mit auf seinen Hof. Springt der Funke – oder bleibt es beim Flirten?
RTL / Stefan Gregorowius

Kaum auf dem Hof angekommen, zeigen sich bei den Hofdamen von Spargelbauer Friedrich bereits erste grosse Differenzen: Es geht um die Namenswahl nach der Hochzeit. Der «Bauer sucht Frau»-Single will seinen Nachnamen behalten. Lehrerin Laura stellt ihn auf die Probe.

Teleschau

12.11.2025, 16:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Spargelbauer Friedrich entscheidet sich bei «Bauer sucht Frau» für Lehrerin Laura und Studentin Selina, während Mitbewerberin Katharina überraschend leer ausgeht.
  • Gleich zu Beginn sorgt eine Fahrradtour für erste Reaktionen: Selina ist unpassend gekleidet, meistert die Situation jedoch charmant und gewinnt Friedrichs Sympathie.
  • Ein Gespräch über die Namenswahl nach einer möglichen Hochzeit offenbart grundlegende Unterschiede zwischen Laura und Friedrich, was erste Spannungen erkennen lässt.
Mehr anzeigen

Spargelbauer Friedrich aus Nordrhein-Westfalen muss sich entscheiden: Welche der vier Single-Frauen will der begehrteste Bauer aller Staffeln mit auf seinen Hof nehmen? Katharina rechnet sich gute Chancen aus: Sie wohnt nicht nur im gleichen Bundesland, sondern teilt mit dem 29-Jährigen auch die Jagdleidenschaft. Trotzdem bekommt sie von dem Bauern einen Korb: «Wenn ich ehrlich bin, habe ich damit nicht gerechnet», gesteht Katharina, «ich dachte, der Joker mit dem Jagen hätte mehr Gewicht, aber war wohl nicht so.»

Grosse Freude hingegen bei Lehrerin Laura (26) und Studentin Selina (25), die der Landwirt näher kennenlernen will. Friedrich: «Ich habe tolle Sachen vorbereitet. Ich hoffe, die Frauen sind für alles gerüstet.»

Was er damit meint, zeigt sich dann beim Wiedersehen: Der Bauer kommt nicht mit der Pferdekutsche und auch nicht mit dem Traktor, hat stattdessen Fahrräder organisiert. Der Hobby-Triathlet will direkt schauen, wie sportbegeistert seine Single-Frauen sind.

«Bauer, ledig, sucht»-Paar 2024. Zurück zum Ex – hat Michael bei Bäuerin Andrea die zweite Chance gepackt?

«Bauer, ledig, sucht»-Paar 2024Zurück zum Ex – hat Michael bei Bäuerin Andrea die zweite Chance gepackt?

Während Laura begeistert ist, wird Selina von der Aktion kalt erwischt: Sie trägt einen langen, weissen Rock, der fürs Radfahren wenig geeignet ist. «Mich umzuziehen war aber keine Option», erklärt die 25-Jährige, rafft den Rock hoch und verschafft sie so mehr Beinfreiheit. Friedrich gefällt das: «Sie war eine Augenweide auf dem Fahrrad!», schwärmt er.

Bei Bauer Friedrich treten «die ersten grossen Unterschiede» auf

Nachdem die Hofdamen Friedrichs Eltern «Hallo» gesagt haben, geht es direkt ans Eingemachte: Der Bauer spricht über seinen eigenen Familienwunsch: «Ausserdem bin ich der Letzte, der unseren Namen noch weitertragen muss», sagt er. Laura hakt direkt nach: «Würdest du auch den Namen von der Frau annehmen?» Friedrich weicht aus: «Darum habe ich mir jetzt wirklich noch nicht gross Gedanken gemacht, ob das für mich ein No-Go wäre», entgegnet er.

Selina klinkt sich in das Gespräch ein – und macht klar: Sie würde bei einer Hochzeit liebend gern den Nachnamen ihres Mannes übernehmen: «Ich bin da klassisch und würde den Nachnamen abgeben», bekräftigt die 25-Jährige.

Laura bemerkt die Unstimmigkeit sofort, wundert sich etwas im Interview: «Da ist jeder unterschiedlich, aber 2025 kann man schon mal darüber sprechen, ob man vielleicht den Namen der Frau annimmt», findet sie. Der Bauer fasst die Diskussion diplomatisch zusammen: «Spannend!», sagt er, «die ersten grossen Unterschiede ...»

Mehr Videos aus dem Ressort

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Bea und Fredy Minder aus dem Thurghau sind das erste «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar. Nach einem Schicksalsschlag fahren sie den Hof herunter und haben mehr Zeit für sich und neue Ideen.

04.09.2025

Meistgelesen

Anwalt der Familie zerpflückt OP-Team in Kindstod-Prozess
In dieser Region haben Schweizer Männer die besten Spermien – und hier die schlechtesten
«Natürlich wusste er von den Mädchen» – neue Epstein-Mails belasten Trump
«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen
Weihnachtsmarkt verbietet Bargeld – und droht Ständen mit 500-Franken-Busse

Mehr zum Thema

«Bauer, ledig, sucht»-Paar Peter und Brigitte. Ein Adieu der grossen Emotionen und vielen Tränen

«Bauer, ledig, sucht»-Paar Peter und BrigitteEin Adieu der grossen Emotionen und vielen Tränen

Eklat bei «Bauer sucht Frau». Landwirt Armin macht RTL nach Show-Aus schwere Vorwürfe

Eklat bei «Bauer sucht Frau»Landwirt Armin macht RTL nach Show-Aus schwere Vorwürfe

Mehr aus dem Ressort

«Ein harter, langer Weg». «Traumschiff»-Kapitän nervt sich über viel zu tiefe Löhne

«Ein harter, langer Weg»«Traumschiff»-Kapitän nervt sich über viel zu tiefe Löhne

«Es nervt». «Bares für Rares»-Chaos verärgert immer mehr Fans

«Es nervt»«Bares für Rares»-Chaos verärgert immer mehr Fans

Sarah Spale als Schweizer Koch-Ikone. «Alle kennen Betty Bossi, aber niemand weiss, wer wirklich dahinter steckt»

Sarah Spale als Schweizer Koch-Ikone«Alle kennen Betty Bossi, aber niemand weiss, wer wirklich dahinter steckt»