«Bauer sucht Frau»-Kultpaar muss Farm nach jahrelangem Kampf aufgeben

Familie Heiser muss ihre Farm in Namibia aufgeben. Instagram

Nach Jahren in Namibia und vielen Herausforderungen haben Anna und Gerald Heiser beschlossen, ihre Farm aufzugeben. Nun wagen sie einen Neuanfang.

Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anna und Gerald Heiser geben nach acht Jahren in Namibia ihre Farm auf, da anhaltende Dürre und steigende Kosten ihre Existenz erschweren. Das Paar hat sich durch die RTL-Datingsendung «Bauer sucht Frau» kennengelernt.

Nach öffentlichen Eheproblemen und einer Paartherapie haben sie beschlossen, nach Polen zu ziehen, um Annas Familie näher zu sein.

Der Abschied von Namibia fällt beiden schwer, doch sie sehen den Neuanfang als notwendigen Schritt für ihre Zukunft. Mehr anzeigen

Anna und Gerald Heiser, bekannt aus der TV-Show «Bauer sucht Frau», haben nach acht Jahren in Namibia beschlossen, ihre Farm aufzugeben, berichtet «rtl.de».

Die beiden hatten sich 2017 in der Show kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Gemeinsam mit ihren Kindern Leon und Alina lebten sie auf einer Farm in Namibia. Doch die anhaltende Dürre und steigende Kosten setzten ihrer Beziehung zu.

Im Dezember 2024 machten sie ihre Eheprobleme öffentlich und versuchten, diese mit einer Paartherapie zu lösen. Doch nun haben sie sich entschieden, die Farm zu verkaufen und nach Polen zu ziehen. Gerald beschreibt diesen Schritt als notwendig, obwohl er ihm schwerfällt: «Ich bin fertig mit der Trauer, habe viel geweint, viele schlaflose Nächte gehabt.»

Umzug nach Polen fällt ganzer Familie Heiser schwer

Der Umzug nach Polen bedeutet für Anna und Gerald eine grosse Veränderung. Anna, die sich nicht nur in Gerald, sondern auch in Namibia verliebt hatte, gibt zu: «Es wird schon eine krasse Veränderung für uns sein. Also ich bin immer noch traurig darüber.» Doch die Nähe zu Annas Familie in Polen soll den Übergang erleichtern.

Trotz der Herausforderungen hat die Entscheidung, gemeinsam als Familie zu gehen, die Heisers wieder näher zusammengebracht. Anna betont: «Es ist nur ein Haus und unser Zuhause ist da, wo wir sind.» Die Tiere auf der Farm müssen jedoch neue Besitzer finden, da sie nicht alle mit nach Polen umziehen können.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

