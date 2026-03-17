Die Schauspielerin Alexandra Paul setzt sich seit Jahren für den Tierschutz ein. Willy Sanjuan/Invision/AP

Die US-Schauspielerin Alexandra Paul setzt sich seit Jahren leidenschaftlich für den Tierschutz ein. Wegen einer Aktion auf einer Hundefarm im US-Bundesstaat Wisconsin ist sie nun festgenommen worden.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Alexandra Paul, bekannt aus der Serie «Baywatch», ist im US-Bundesstaat Wisconsin festgenommen worden.

Zusammen mit Dutzenden weiteren Tierschützer*innen brach sie in eine Hundesfarm ein, um Beagles zu befreien, die dort für wissenschaftliche und medizinische Experimente gezüchtet werden.

Alexandra Paul setzt sich seit Jahren für den Tierschutz ein und geriet bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt. Sie wurde jedoch freigesprochen. Mehr anzeigen

Spektakuläre Aktion im US-Bundesstaat Wisconsin: Rund 60 Tierschützer*innen stürmten die Hundefarm «Ridglan Farms» in Blue Mounds, in der Beagles für wissenschaftliche und medizinische Experimente gezüchtet werden. Einrichtungen wie diese werden von Tierschützern immer wieder scharf kritisiert.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wurden schliesslich insgesamt 20 Aktivist*innen wegen Hausfriedensbruch verhaftet. Darunter befand sich auch die Schauspielerin Alexandra Paul, bekannt aus «Baywatch». In der Serie spielte sie von 1992 bis 1997 die Rettungsschwimmerin Stephanie Holden.

Paul wurde bereits zuvor angeklagt

Paul setzt sich seit Jahren für den Tierschutz ein und geriet bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt. Sie stahl zwei Hühner aus einem Lastwagen, wurde dafür angeklagt und schliesslich freigesprochen.

Ob die Aktion in der Hundezuchtanlage «Ridglan Farms» ähnlich glimpflich für die Schauspielerin ausgeht, bleibt abzuwarten. Nach ihrer Verhaftung kam Paul zunächst ins Bezirksgefängnis.

Nach Angaben der Tierschutzorganisation «Direct Action Everywhere» konnten 22 Beagles gerettet werden, acht Hunde wurden von den Behörden beschlagnahmt, mehrere werden noch vermisst. Die Polizei stellte ausserdem Fahrzeuge und mutmassliches Einbruchswerkzeug sicher.