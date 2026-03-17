  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Verhängnisvolle Tierliebe Baywatch-Star Alexandra Paul in Wisconsin verhaftet

Oliver Kohlmaier

17.3.2026

Die Schauspielerin Alexandra Paul setzt sich seit Jahren für den Tierschutz ein.
Die Schauspielerin Alexandra Paul setzt sich seit Jahren für den Tierschutz ein.
Willy Sanjuan/Invision/AP

Die US-Schauspielerin Alexandra Paul setzt sich seit Jahren leidenschaftlich für den Tierschutz ein. Wegen einer Aktion auf einer Hundefarm im US-Bundesstaat Wisconsin ist sie nun festgenommen worden. 

Redaktion blue News

17.03.2026, 18:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schauspielerin Alexandra Paul, bekannt aus der Serie «Baywatch», ist im US-Bundesstaat Wisconsin festgenommen worden.
  • Zusammen mit Dutzenden weiteren Tierschützer*innen brach sie in eine Hundesfarm ein, um Beagles zu befreien, die dort für wissenschaftliche und medizinische Experimente gezüchtet werden.
  • Alexandra Paul setzt sich seit Jahren für den Tierschutz ein und geriet bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt. Sie wurde jedoch freigesprochen.
Mehr anzeigen

Spektakuläre Aktion im US-Bundesstaat Wisconsin: Rund 60 Tierschützer*innen stürmten die Hundefarm «Ridglan Farms» in Blue Mounds, in der Beagles für wissenschaftliche und medizinische Experimente gezüchtet werden. Einrichtungen wie diese werden von Tierschützern immer wieder scharf kritisiert.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wurden schliesslich insgesamt 20 Aktivist*innen wegen Hausfriedensbruch verhaftet. Darunter befand sich auch die Schauspielerin Alexandra Paul, bekannt aus «Baywatch». In der Serie spielte sie von 1992 bis 1997 die Rettungsschwimmerin Stephanie Holden.

Paul wurde bereits zuvor angeklagt

Paul setzt sich seit Jahren für den Tierschutz ein und geriet bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt. Sie stahl zwei Hühner aus einem Lastwagen, wurde dafür angeklagt und schliesslich freigesprochen.

Pamela Anderson. «Es war Fluch und Segen, auf diese Art geliebt zu werden»

Pamela Anderson«Es war Fluch und Segen, auf diese Art geliebt zu werden»

Ob die Aktion in der Hundezuchtanlage «Ridglan Farms» ähnlich glimpflich für die Schauspielerin ausgeht, bleibt abzuwarten. Nach ihrer Verhaftung kam Paul zunächst ins Bezirksgefängnis.

Nach Angaben der Tierschutzorganisation «Direct Action Everywhere» konnten 22 Beagles gerettet werden, acht Hunde wurden von den Behörden beschlagnahmt, mehrere werden noch vermisst. Die Polizei stellte ausserdem Fahrzeuge und mutmassliches Einbruchswerkzeug sicher.

Mehr zum Thema

«Baywatch»-Star hat Krebs. Nicole Eggert: «Ich möchte nur meine Brüste loswerden»

«Baywatch»-Star hat KrebsNicole Eggert: «Ich möchte nur meine Brüste loswerden»

57. Geburtstag daheim gefeiert. Pamela Anderson schenkt sich ... einen Tag im Blumenbeet

57. Geburtstag daheim gefeiertPamela Anderson schenkt sich ... einen Tag im Blumenbeet

Er litt an schwerer, unheilbarer Krankheit. «Baywatch»-Star Michael Newman ist tot

Er litt an schwerer, unheilbarer Krankheit«Baywatch»-Star Michael Newman ist tot

Meistgelesen

So absurd macht Trump (79) die Krankheit eines Kollegen publik
Zweites Vietnam? Trump unbeirrt von Iran-Drohung +++ «Brauchen Hilfe nicht mehr»: Trump wettert gegen die Nato
Passagierin am Flughafen Zürich beisst Polizisten in den Arm
Jetzt kämpfen auch Bergbahnen mit respektlosen Passagieren
Lokal in St-Maurice VS brennt vollständig nieder