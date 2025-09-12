Bea Knecht über ihren Weg zur trans Frau Techpionierin und trans Frau Bea Knecht spricht bei «Lässer» über ihre Geschlechtsanpassung. 11.09.2025

Die Schweizer Tech-Pionierin Bea Knecht revolutionierte mit Zattoo die TV-Welt. Bei Claudia Lässer spricht die Digitalexpertin über ihr Unternehmertum, ihren Tech-Emmy und ihre Geschlechtsangleichung.

Bea Knecht gründete die TV-Streaming-Plattform Zattoo und gilt heute als prägende Tech-Pionierin der Schweiz.

Im «Lässer»-Talk spricht sie offen über ihre Geschlechtsangleichung und ihren Weg als Transfrau.

Für ihre Innovationskraft wurde Knecht unter anderem mit dem Emmy-Tech-Award ausgezeichnet und setzt sich heute aktiv für Diversität in der Tech-Welt ein.

Die Aargauer Entrepreneurin Bea Knecht in wenigen Worten zu fassen, ist kaum möglich – zu vielseitig, zu prägend ist ihr Weg als Zattoo-Gründerin und Digital-Vordenkerin.

Bea Knecht revolutionierte mit Zattoo die Welt des Fernsehens. Heute zählt die Tech-Pionierin zu den wichtigsten Schweizer Stimmen im Bereich der Wirtschaft und Technologie.

Für ihr Schaffen wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem renommierten Emmy-Tech-Award, dem SEF.WomenAward sowie weiteren internationalen Preisen für Innovation und Unternehmertum.

Als Transfrau spricht sie offen über ihren Weg und setzt sich als wichtige Stimme für Diversität in der Gesellschaft und der Tech-Welt ein. Über ihr Leben im falschen Körper sagt Knecht bei Lässer: «Ich hatte das Gefühl, der Kosmos macht ein Geschlechtsexperiment mit mir».

Schon als Kind, als junger Teenager spürte die Aargauerin, dass ihre Geschlechtsidentität irgendwie nicht mit ihrem Körper übereinstimmte. Bea Knecht: «Mit 11 im Skilager sagt ein Bub zu mir: ‹Man kann imfall auch ein Meitli werden›.»

Sie habe es im Bauch gespürt. Mit 45 Jahren dann das Coming-out und die Geschlechtsangleichung – am Gesicht und am Körper.

Bea Knecht: «Der Emmy-Tech-Award war eines der grössten Highlights meines Lebens»

Welches war eines der magischen Momente in Bea Knechts erfolgreicher Karriere? Die Verleihung des Emmy Award in Technology and Engineering 2020. Knecht über den Preis: «Der Emmy-Tech-Award war eines der grössten Highlights meines Lebens.»

Bea Knecht wuchs in Windisch AG auf und studierte Informatik an der University of California in Berkeley. Später folgte ein MBA am IMD in Lausanne. Mehrere Jahre lebte und arbeitete sie im Silicon Valley.

Nach Stationen in der Beratung, unter anderem als Associate-Partnerin bei McKinsey, war sie als Softwareentwicklerin an Projekten wie UBS OpenLAN, SAP xRPM und Levanta beteiligt. 2005 gründete sie die TV-Streaming-Plattform Zattoo.

Eines ihrer Karriere-Highlights? Die Verleihung des Emmy Award in Technology and Engineering 2020. Knecht über den Preis: «Der Emmy-Tech-Award war eines der grössten Highlights meines Lebens.»

Obwohl sie bereits grosse Erfolge feiern konnte, erkennt die Zattoo-Gründerin weiterhin viel Potenzial für ihr Unternehmen. Dabei setzt Knecht auch auf ihr starkes Netzwerk im Silicon Valley.

Der Weg von Bea Knecht zur Tech-Pionierin, ihre Erfahrung als trans Frau und was sie von Künstliche Intelligenz hält – das erfährst du im folgenden «Lässer Talk»

Tech-Pionierin Bea Knecht: «Mit 11 im Skilager sagte ein Bub zu mir: ‹Man kann imfall auch ein Meitli werden›»

