Erstes «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume» Bea und Fredy Minder aus dem Thurghau sind das erste «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar. Nach einem Schicksalsschlag fahren sie den Hof herunter und haben mehr Zeit für sich und neue Ideen. 04.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Liebesgeschichte von Fredy Minder und Bea ist eine der schönsten in der Geschichte von «Bauer, ledig, sucht».

Sie haben 2009 geheiratet – als erstes «BLS»-Paar. Sie sind auch stolze Eltern.

Doch kürzlich erlitten die Minders einen Schicksalsschlag, weshalb sie die Hofaktivitäten zurückfahren mussten – und nun erstmals über unerfüllte Träume und Reisen nachdenken. Mehr anzeigen

Ein paradiesischer Garten, keine Wolke weit und breit: Bei bestem Postkartenwetter werkelt Bea Minder in ihrem Hofgarten in Uesslingen im Kanton Thurgau.

Bea Minder kümmert sich liebevoll um alle Tiere – von den Hasen über die Schildkröten bis zum Berner Sennenhund. Sie packt auch bei der Weinlese mit an. Fredy ist der erfahrene Weinbauer. Die Liebe hat Bea zu Fredy in den Kanton Thurgau gebracht. Besser gesagt, die Kuppelshow «Bauer, ledig, sucht» 2008.

Doch das Paar hat eine schwere Zeit hinter sich: Nach einem Schicksalsschlag – Fredy Minder hatte ernsthafte Herzprobleme – will das Paar auf dem Hof kürzertreten und hat erstmals mehr Zeit für sich. Die Kinder sind inzwischen älter, und so entsteht Raum für neue Ideen und Reisepläne auf der Bucket-List.

Was Fredy und Bea vorhaben, das erfährst du im Video oben.

