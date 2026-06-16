Sängerin Beatrice Egli wird Schauspielerin. Sie spielt in der neuen SAT.1-Serie t «Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof» eine Gastrolle. Bild: Keystone

Die Schlagerbühne hat Beatrice Egli bereits erobert. Nun hat sich die 37-jährige Sängerin ein neues Ziel gesteckt: Erstmals wird sie als Schauspielerin in einer neuen SAT.1-Serie zu sehen sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sängerin Beatrice Egli wagt sich erstmals an eine Schauspielrolle und spielt im «Landarztpraxis»-Spin-off «Team Sonnenhof» die Schweizerin Céline Huber.

Als Freundin der Hauptfigur Lilli unterstützt sie diese bei der Wiedereröffnung des Familien-Gasthofs – trotz Widerstand aus der eigenen Familie.

Die SAT.1-Serie startet bereits am 29. Juli, der Auftritt Egli ist für den Spätsommer geplant. Mehr anzeigen

Mit «Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof» bekommt die SAT.1-Serie «Die Landarztpraxis» 2026 einen Ableger mit einer eigenen Geschichte und neuen Protagonist*innen.

Niemand Geringeres als Schlagerstar Beatrice Egli wird im Spin-off eine Rolle übernehmen. Damit geht ein grosser Traum der 37-Jährigen in Erfüllung.

«Ich träume von einer Filmrolle», offenbarte Egli 2024 im Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Und weiter: «Ich habe eine dreijährige Schauspielschule erfolgreich abgeschlossen. Es würde mich freuen, wenn ich dieses Talent auch einmal ausleben könnte.»

Egli: «Ich freue mich riesig auf das neue Abenteuer»

Beatrice Egli spielt in der neuen SAT.1-Serie die Schweizerin Céline Huber, eine enge Freundin der von Pina Kühr verkörperten Hauptfigur Lilli Lamminger.

Lamminger möchte nach dem Tod ihrer Eltern deren Familien-Gasthof Sonnenhof wiedereröffnen. Sie stösst dabei auf heftigen Widerstand – unter anderem auch bei ihren eigenen Geschwistern, die den Hof lieber verkaufen würden.

Beatrice Eglis Figur ist als Gastrolle ausgelegt. «Ich freue mich riesig auf das neue Abenteuer, an dem ich euch endlich teilhaben lassen kann», schreibt die Sängerin auf ihrem Instagram-Profil.

«In den vergangenen Jahren durfte ich vor der Kamera viele unterschiedliche Momente erleben – immer als ich selbst», sagt Egli zudem in einer Pressemitteilung von SAT.1.

Und weiter: «Nun die Möglichkeit zu haben, eine Figur zu verkörpern und in eine neue Rolle einzutauchen, ist für mich etwas ganz Besonderes.»

«Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof» feiert am Montag, 29. Juni, 19 Uhr Premiere. Die Folgen werden täglich bei SAT.1 sowie Joyn zu sehen sein. Die von Beatrice Egli gespielte Céline Huber wird im Spätsommer im Sonnenhof zu sehen sein.

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