«Beatrice Egli Show» abgesetzt – das sagt die Sängerin zum TV-Aus

Die ARD-Sendung «Die Beatrice Egli Show» wird nach acht Ausgaben eingestellt. Die Schlagersängerin selbst gab das Ende in einer Videobotschaft an ihre Fans bekannt und nannte den Grund für das überraschende Aus: «Dieses Jahr wird viel Neues passieren und weil viel Neues passieren wird, werde ich vorerst keine ‹Beatrice Egli Show› mehr machen», so die 37-Jährige.
Sie habe die Entscheidung sowohl der Produktionsfirma als auch dem Sender mitgeteilt und freue sich darauf, künftig andere Projekte umzusetzen und diese mit ihren Fans zu teilen.
«Schade, dass die gemeinsame Reise nun zu Ende geht. Aber es passt zu Beatrice, dass sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen möchte. Dafür wünsche ich ihr von Herzen alles Gute», wird ARD-Programmdirektor Clemens Bratzler zitiert. Gemeinsam sei es gelungen, die ursprünglich für das SWR-Fernsehen geplante Show mehrfach ins Hauptprogramm der ARD zu bringen.
Erstmals lief die Schlagershow im April 2022, seitdem gab es jährlich zwei Ausgaben, zuletzt eine Weihnachtsfolge. Für 2026 waren bereits Aufzeichnungen geplant, diese werden nun nicht stattfinden.
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