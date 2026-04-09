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Knall in der Schlagerszene «Beatrice Egli Show» abgesetzt – das sagt die Sängerin zum TV-Aus

Dominik Müller

9.4.2026

Wird es künftig nicht mehr im Ersten geben: «Die Beatrice Egli Show». (Archivbild)
Wird es künftig nicht mehr im Ersten geben: «Die Beatrice Egli Show». (Archivbild)
Britta Pedersen/dpa

Die Schlagersängerin beendet ihre gleichnamige ARD-Show nach acht Ausgaben. Der Sender würdigte Egli für ihr Engagement und respektierte ihre Entscheidung.

Redaktion blue News

09.04.2026, 11:23

09.04.2026, 11:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beatrice Egle hat das Ende ihrer ARD-Sendung «Die Beatrice Egli Show» verkündet.
  • Als Grund nennt die Sängerin, sie wolle sich neuen Herausforderungen widmen.
  • Die letzte Ausgabe lief im Dezember 2025.
Mehr anzeigen

Die ARD-Sendung «Die Beatrice Egli Show» wird nach acht Ausgaben eingestellt. Die Schlagersängerin selbst gab das Ende in einer Videobotschaft an ihre Fans bekannt und nannte den Grund für das überraschende Aus: «Dieses Jahr wird viel Neues passieren und weil viel Neues passieren wird, werde ich vorerst keine ‹Beatrice Egli Show› mehr machen», so die 37-Jährige.

Sie habe die Entscheidung sowohl der Produktionsfirma als auch dem Sender mitgeteilt und freue sich darauf, künftig andere Projekte umzusetzen und diese mit ihren Fans zu teilen.

Die letzte Ausgabe der Show wurde im Dezember 2025 ausgestrahlt. Der Sender würdigte Egli in einer Mitteilung für ihr Engagement und respektierte ihre Entscheidung.

Schlagerstar lässt die Funken fliegen. Beatrice Egli flirtet mit einer Frau – steckt mehr dahinter?

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Sender nimmt Stellung

«Schade, dass die gemeinsame Reise nun zu Ende geht. Aber es passt zu Beatrice, dass sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen möchte. Dafür wünsche ich ihr von Herzen alles Gute», wird ARD-Programmdirektor Clemens Bratzler zitiert. Gemeinsam sei es gelungen, die ursprünglich für das SWR-Fernsehen geplante Show mehrfach ins Hauptprogramm der ARD zu bringen.

Erstmals lief die Schlagershow im April 2022, seitdem gab es jährlich zwei Ausgaben, zuletzt eine Weihnachtsfolge. Für 2026 waren bereits Aufzeichnungen geplant, diese werden nun nicht stattfinden.

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