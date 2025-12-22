Beatrice Egli spaltet mit Weihnachtsshow und sorgt für Wirbel

Beatrice Egli sorgte in der Weihnachtsausgabe am Wochenende in ihrer ARD-Show für grosse Emotionen. Unter dem Motto «An Wunder glauben» blickte die Gastgeberin gemeinsam mit prominenten Gästen musikalisch und persönlich auf das Jahr 2025 zurück.
Neben Auftritten von Stars wie Maite Kelly, Ben Zucker oder Chris Norman standen auch besondere Momente im Fokus: Sportlerin des Jahres Ann-Katrin Berger erinnerte an die Fussball-EM, Oimara performte seinen Überraschungshit «Wackelkontakt» und Nachwuchstalent Nele ehrte die verstorbene Rosenstolz-Sängerin AnNa R. mit «Liebe ist alles». Ein emotionaler Jahresrückblick voller Musik, Erinnerungen und leiser Gänsehautmomente.
Kritiken gehen von «erfrischend» bis «cringe»
Die grosse Beartrice-Egli-TV-Sause polarisiert die Zuschauer*innen.
Auf X wurde die Weihnachtsausgabe heiss diskutiert. Einige lobten das Format, andere konnten gar nichts damit anfangen.
So schreibt User PikAss Deutschland: «Genau diese Authentizität macht die Show aus. Total sympathisch und richtig stark gemacht.»
Auch Userin Conny K. findet lobende Worte und schreibt unter anderem «sehr erfrischend.»
Andere TV-Zuschauer*innen kritisieren die Sendung hingegen scharf.
Quitsche Mucke kritisiert auf X: «Ich habe noch nie die Beatrice Egli Show geschaut, ich dachte echt, Giovanni Zarrella ist over the top, aber das ist einfach cringe at the best …»
Mini-Panne in TV-Show
Ein kurzer Moment sorgte in der «Beatrice Egli Show» für Irritation: Nach seinem Auftritt fragte Rockstar Chris Norman für alle hörbar «Ist mein Mikro an?». Der ungeplante Zwischenruf überraschte nicht nur Beatrice Egli, sondern dürfte auch bei den Zuschauern für Verwirrung gesorgt haben.
Beatrice Egli überspielte die kleine Panne wie gewohnt souverän und moderierte die Show gekonnt weiter.
Mehr Videos aus dem Ressort
Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet
Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.