Beatrice Egli spaltet mit Weihnachtsshow und sorgt für Wirbel

Grosse Gäste, grosse Emotionen: Beatrice Egli präsentierte am Wochenende die «Beatrice Egli Show» – und sorgte für Gesprächsstoff. Zwischen Lob und Kritik blieb auch eine kleine Panne nicht aus.

Die Sendung sorgte online für gemischte Reaktionen: Von Lob für Authentizität bis zu «Cringe»-Kritik war alles vertreten.

Eine kleine Panne durch Chris Normans hörbare Mikrofon-Frage wurde von Egli souverän überspielt.

Beatrice Egli sorgte in der Weihnachtsausgabe am Wochenende in ihrer ARD-Show für grosse Emotionen. Unter dem Motto «An Wunder glauben» blickte die Gastgeberin gemeinsam mit prominenten Gästen musikalisch und persönlich auf das Jahr 2025 zurück.

Neben Auftritten von Stars wie Maite Kelly, Ben Zucker oder Chris Norman standen auch besondere Momente im Fokus: Sportlerin des Jahres Ann-Katrin Berger erinnerte an die Fussball-EM, Oimara performte seinen Überraschungshit «Wackelkontakt» und Nachwuchstalent Nele ehrte die verstorbene Rosenstolz-Sängerin AnNa R. mit «Liebe ist alles». Ein emotionaler Jahresrückblick voller Musik, Erinnerungen und leiser Gänsehautmomente.

Kritiken gehen von «erfrischend» bis «cringe»

Die grosse Beartrice-Egli-TV-Sause polarisiert die Zuschauer*innen.

Auf X wurde die Weihnachtsausgabe heiss diskutiert. Einige lobten das Format, andere konnten gar nichts damit anfangen.

So schreibt User PikAss Deutschland: «Genau diese Authentizität macht die Show aus. Total sympathisch und richtig stark gemacht.»

Auch Userin Conny K. findet lobende Worte und schreibt unter anderem «sehr erfrischend.»

Andere TV-Zuschauer*innen kritisieren die Sendung hingegen scharf.

Quitsche Mucke kritisiert auf X: «Ich habe noch nie die Beatrice Egli Show geschaut, ich dachte echt, Giovanni Zarrella ist over the top, aber das ist einfach cringe at the best …»

Mini-Panne in TV-Show

Ein kurzer Moment sorgte in der «Beatrice Egli Show» für Irritation: Nach seinem Auftritt fragte Rockstar Chris Norman für alle hörbar «Ist mein Mikro an?». Der ungeplante Zwischenruf überraschte nicht nur Beatrice Egli, sondern dürfte auch bei den Zuschauern für Verwirrung gesorgt haben.

Beatrice Egli überspielte die kleine Panne wie gewohnt souverän und moderierte die Show gekonnt weiter.

