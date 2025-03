Beatrice Egli bei der Aufzeichnung der ZDF-Musikshow «Die Giovanni Zarrella Show» im Februar 2025 in Friedrichshafen/Deutschland. Auf Bühnen in der Schweiz trifft man Beatrice Egli dagegen nur selten an. Archivbild: IMAGO/Bildagentur Monn

Beatrice Egli ist eines der nationalen Aushängeschilder schlechthin. Ihr Konzertkalender ist auch in diesem Jahr gut gefüllt – für 2025 sind jedoch nur zwei Konzerte in der Schweiz geplant. Das kommt nicht gut an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagersängerin Beatrice Egli gibt laut ihrem aktuellen Tour-Programm in diesem Jahr nur zwei Konzerte in der Schweiz.

Und diese sind auch noch in Festivals eingebettet.

Viele Fans der Musikerin sind von ihrer Absenz auf heimischen Bühnen schwer enttäuscht. Mehr anzeigen

Es ist stets ein Herzklopf-Moment, Beatrice Egli bei einer der grossen Schlagershows im Fernsehen singen zu hören. Ein noch grösseres Highlight ist es natürlich, die Schlagersängerin live auf der Bühne zu erleben. Für ihre Fans in der Schweiz gibt es auf heimischen Boden nur leider kaum Gelegenheit dazu.

Der «Blick» nimmt Beatrice Eglis rares Auftrittsverhalten in der Schweiz mit einem Instagram-Post von Beatrice Egli ins Visier. Ein Foto zeigt die Sängerin auf einem sonnigen Bänkli beim Ausspannen in ihrer alten Heimat Pfäffikon SZ. «Für Entspannung ist die Schweiz also gut. Für Auftritte eher weniger – so scheint es zumindest», urteilt der «Blick».

Den Grund für die Empörung offenbart der Konzertkalender auf der Homepage von Beatrice Egli. Dort sind aktuell 15 Konzerte gelistet. Unter anderem für die «Grosse Schlager Show» in Freistadt (05.04.2025) und Steyr (12.04.2025) in Österreich, das Venosta Festival im italienischen Glurns (30.05.2025), ein Auftritt im holländischen Landgraaf (07.06.2025) oder auch das Konzert beim Dahoam Open Air im beschaulichen Olching in Deutschland.

Anfragen beim Management bleiben unbeantwortet

In der Schweiz finden sich gerade mal zwei Egli-Konzerte im Programm. Und diese sind auch noch in Festivals eingebettet: Am 3. Juli 2025 am Festival St. Peter at Sunset in Kestenholz und am 31. Juli 2025 beim Flumserberg Open Air.

Schweizer Fans dürften von den dürftigen Auftritten der Schlagersängerin in ihrer Heimat schwer enttäuscht sein. Auf «Blick»-Nachfrage bei ihrem Management in Deutschland, warum sie die Schweiz als Auftrittsort so stiefmütterlich behandelt, blieb eine Antwort aus. Auch Kontaktversuche bei ihrer Plattenfirma erwiesen sich als erfolglos.

Ihre Untreue zu ihren Fans hierzulande quittierte der Schweizer Beatrice-Egli-Fanclub «Glücksgefühle» bereits 2022 mit der Auflösung. «Es gibt im Moment sehr viele Probleme in Sachen Beatrice Egli und ihrem Management. Wir bekommen keine Antworten und Informationen zu Fragen und daher haben wir uns entschlossen, aus privaten Gründen den Fanclub für immer zu schliessen», sagte Präsidentin Diana Ganz-Nägeli (54) damals zu «Blick».