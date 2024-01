Beatrice Egli veröffentlicht schlüpfrigen Liebessong

Beatrice Egli und Florian Silbereisen heizten mit ihren Auftritten Gerüchte an. dpa

Schlagersängerin Beatrice Egli veröffentlicht auf Instagram ein neues Liebeslied mit schlüpfrigem Text. Dabei räkelt sie sich im Hotelbett. «Das ist keine Lüge, das sind echte Gefühle», singt sie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagersängerin Beatrice Egli räkelt sich im Hotelbett und singt dabei einen neuen Liebessong.

Beatrice Egli singt: «Ich werde schwach und du machst mit mir heut Nacht kein Auge zu», oder «Das ist keine Lüge, das sind echte Gefühle».

Für wen hat die Schwyzerin den Song geschrieben? Beatrice Egli und Florian Silbereisen haben mit ihren innigen Auftritten immer wieder Liebesgerüchte angeheizt. Mehr anzeigen

Beatrice Egli liegt im Hotelbett und singt ein neues Liebeslied: «Ich werde schwach und du machst mit mir heut Nacht kein Auge zu», oder «Das ist keine Lüge, das sind echte Gefühle».

Zum Videopost auf Instagram schreibt sie: «Was du auch willst, wir können es tun, tun, tun … nutzt den Sound.»

Ihr poppiger Song kommt bei ihren Fans gut an. Es gibt viele Likes, Herzchen und Komplimente auf Instagram.

Ein neues Liebeslied heizt wieder Gerüchte an

Der neue Song mit den expliziten Textpassagen lässt die Gerüchteküche wieder brodeln. Will Beatrice Egli auf diesem Weg jemandem ihre Gefühle mitteilen? Oder ist es einfach ein neuer Song mit brisantem Text?

So oder so. Das Lied lässt die Gerüchteküche wieder brodeln. Innige Bühnenszenen mit Florian Silbereisen heizten in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen an, dass zwischen dem Schweizer Schlager-Star und dem deutschen Entertainer mehr als nur Freundschaft sein könnte.

Beatrice Egli äussert sich nicht zu ihrem Beziehungsstatus.

Aber Florian Silbereisen soll liiert sein, schreibt «nau.ch». Laut deutschen Medien hat er schon länger eine Beziehung mit Sara Hentschel. Die österreichische Hotelangestellte und Silbereisen sollen gar zusammengezogen sein.

