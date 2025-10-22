  1. Privatkunden
Topfit dank Pilates Hier zeigt sich Beatrice Egli bei ihrer Sportroutine

Fabienne Berner

22.10.2025

Topfit dank Pilates: Beatrice Egli zeigt ihre Morgenroutine

Topfit dank Pilates: Beatrice Egli zeigt ihre Morgenroutine

Im violetten Sportoutfit powert sich Beatrice Egli auf einem Reformer aus. «Start your day right!», schreibt die Schlagersängerin dazu – ihre Fans sind von ihrer starken Pilates-Performance begeistert.

22.10.2025

Im violetten Sportoutfit powert sich Beatrice Egli auf einem Reformer aus. «Start your day right!», schreibt die Schlagersängerin dazu – ihre Fans sind von ihrer starken Pilates-Performance begeistert.

Fabienne Berner

22.10.2025, 15:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beatrice Egli zeigt auf Instagram ihre Morgenroutine.
  • Der 37-jährige Schlagerstar trainiert regelmässig Pilates auf einem Reformer.
  • So hält sie sich fit für ihre nächste Tour «Tanzen – Lachen – Leben», die 2026 startet.
Mehr anzeigen

Beatrice Egli beweist auf Instagram einmal mehr, wie fit und beweglich sie ist. Die Schlagersängerin (37) zeigt sich beim Pilates-Training  – und begeistert damit ihre Fans.

«Start your day right! Ich liebe es, mit einer Runde Pilates in den Tag zu starten», schreibt Egli zu ihrem Post. Trainiert wird auf dem sogenannten Reformer –  einem Trainingsgerät, das besonders die Körpermitte stärkt und die Haltung verbessert.

Mit dieser Routine hält sich Egli in Form – auch für ihre Bühnenauftritte. Die Fans feiern ihren Einsatz: «Ziemlich gut, liebe Beatrice», schreibt einer. Ein anderer kommentiert: «Woooow! Mega! Topfit!». Einige teilen zudem ihre eigenen Morgenrituale – von Kaffee trinken bis zum Musikhören im Auto, natürlich mit Songs von Beatrice Egli.

Mehr zum Thema

Beatrice Egli, Nemo und Gölä im Check // Zermatter Touristen finden Schweizer Songs «wischi-waschi»

Beatrice Egli, Nemo und Gölä im Check // Zermatter Touristen finden Schweizer Songs «wischi-waschi»

Wie kommt bekanntes Schweizer Liedergut bei ausländischen Gästen an? blue Music hat in Zermatt bei Tourist*innen nachgefragt – und ist dabei auch auf einen internationalen Star gestossen.

13.04.2024

