Während Beatrice von York kürzlich erneut Mutter wurde, begeistert ihr Stiefsohn Wolfie derweil mit seinen künstlerischen Fähigkeiten. Der Achtjährige hat mit einem seiner Werke rund 45'000 Franken verdient.

Wie seine Mutter, Dara Huang, verriet, soll jemand umgerechnet rund 45'000 Franken für eines seiner Werke bezahlt haben.

Zusammen mit seiner Mutter, die ihn auch schon als «Baby Picasso» bezeichnete, malte Wolfie schon mit fünf Jahren. Mehr anzeigen

Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Daran hält sich der Stiefsohn von Prinzessin Beatrice von York (36), die gerade erst wieder Mutter geworden ist. Wolfie ist mit seinen acht Jahren schon ein grosser Künstler, der mit seinen Bildern ein Vermögen verdient, wie seine Mutter «Tatler» verraten hat.

Dara Huang (41) ist die Ex von Edoardo Mapelli Mozzi (41), der Ehemann von Prinzessin Beatrice, und die leibliche Mutter von Christopher Woolf, der liebevoll Wolfie genannt wird. Sie erzählte «Tatler», dass eines der von Wolfie gemalten Bilder umgerechnet rund 45'000 Franken eingebracht haben soll. Eine beachtliche Summe für eine Kinderzeichnung.

Huang erwähnte, dass sie dem Käufer möglicherweise nicht mitgeteilt habe, dass das Werk von einem Kind stammt. Doch Wolfies Leidenschaft für die Malerei, die er seit Jahren mit seiner Mutter teilt, scheint den Käufer überzeugt zu haben.

Wolfie ist ein «Baby Picasso»

Für Prinzessin Beatrice steht Familie an erster Stelle. Am 22. Januar erweiterte sich ihr Familienglück mit der Geburt ihrer zweiten Tochter, Athena Elizabeth Rose.

Zusammen mit ihrem Ehemann hat sie bereits die dreijährige Sienna. Edoardo Mapelli Mozzi brachte zudem Sohn Wolfie aus einer früheren Beziehung in die Ehe ein.

Schon im Alter von fünf Jahren malte Wolfie mit seiner Mutter. Dara Huang bezeichnete ihren Sohn bereits liebevoll als «kleinen Künstler» oder «Baby Picasso».

Auf Instagram lobte sie Wolfies selbstbewusste Herangehensweise. Er sei so viel mutiger als sie, wenn es um die Kunst geht. «Ich muss nachdenken und planen (...). Kinder gehen einfach mit Intuition und Selbstvertrauen an alles heran und halten sich nicht zurück», so die Architektin. Diese Eigenschaften tragen nun Früchte und lassen Wolfies künstlerische Karriere erblühen.

