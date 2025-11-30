  1. Privatkunden
Mit dem Kinderwagen durch Mailand Boris Becker und Lilian zeigen erstes Familienfoto mit Baby Zoë 

dpa

30.11.2025 - 20:18

Becker spricht nach Familienzuwachs von «emotionaler Woche» - Gallery
Becker spricht nach Familienzuwachs von «emotionaler Woche» - Gallery. Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro schwelgen im Baby-Glück.

Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro schwelgen im Baby-Glück.

Bild: Instagram/borisbeckerofficial

Becker spricht nach Familienzuwachs von «emotionaler Woche» - Gallery. Boris Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro haben nun eine gemeinsame Tochter. (Archhivbild)

Boris Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro haben nun eine gemeinsame Tochter. (Archhivbild)

Bild: dpa

Becker spricht nach Familienzuwachs von «emotionaler Woche» - Gallery. Boris Becker mit mehreren Familienmitgliedern bei seiner Buchvorstellung. (Archivbild)

Boris Becker mit mehreren Familienmitgliedern bei seiner Buchvorstellung. (Archivbild)

Bild: dpa

Der frühere Tennisprofi ist zum fünften Mal Vater geworden. Auf Instagram postet er Familienmomente der vergangenen Tage – und nimmt seine Follower auf einen Spaziergang mit dem Kinderwagen mit.

DPA

30.11.2025, 20:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro sind Eltern geworden.
  • Neun Tage nach der Geburt veröffentlicht das Tennis-Idol auf Instagram ein erstes Familienfoto.
  • Zusammen mit Ehefrau Lilian schieben sie Baby Zoë im Kinderwagen durch die Mailänder Innenstadt.
Mehr anzeigen

Der frühere Tennisprofi Boris Becker hat sich rund eine Woche nach der Geburt seiner Tochter mit Familienfotos auf Instagram gemeldet. «Ich bin immer noch dabei, diese emotionale vergangene Woche zu verarbeiten», schrieb der 58-Jährige dazu. «Danke für all die lieben Nachrichten.» 

Becker ist mit der Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria, die Ende November in Mailand zur Welt kam, zum fünften Mal Vater geworden. Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind. 

Familienbilder vom Spaziergang

Auf einem der Bilder, das Becker am Sonntag auf der Plattform postete, stehen Lilian und er neben einem Kinderwagen, die beiden stahlen in die Kamera. Der «Bild» hatte Becker in dieser Woche erzählt: «Am Mittwoch waren wir zum ersten Mal an der frischen Luft. Wir haben entschieden, die warme Mittagssonne zu geniessen, auch wenn es aktuell in Mailand kalt ist.» 

Becker teilte in seinem aktuellen Instagram-Posting auch ein Foto mit Sohn Noah (31), der seine Halbschwester lächelnd in den Armen hält. Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara Becker stammt neben Noah auch Sohn Elias (26). Aus der Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus (15) hervor. Ausserdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna (25). 

Grosse Hochzeit im September 2024

Mit Lilian lebt Becker inzwischen in Italien. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt, im September 2024 folgte die Hochzeit. Immer wieder hatte Becker betont, seine Frau sei seine grosse Stütze und Liebe.

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

Einblicke in Haftzeit: Boris Becker stellt am Donnerstag in Berlin sein neues Buch «Inside» vor. Zur Premiere bringt der frühere Tennisprofi seine Familie mit. Darunter seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er sein fünftes Kind erwartet.

29.09.2025

