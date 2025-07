Sir David Beckham schneidet sich selbst die Haare – und sein Home-Style-Schnitt geht in die Hose. Sehr zum Vergnügen von Becks Ehefrau Victoria. Und dieser wiederum ist not amused über ihren Kommentar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sir David Beckham schneidet sich selbst die Haare.

Die Fussball-Ikone schneidet sich dabei etwas zu viel Haare ab – und verpasst sich anschliessend einen Millimeter-Kurzhaarschnitt.

Ehefrau Victoria Beckham ist amüsiert über den Fauxpas. Sie kommentiert auf Instagram: «Was hast du getan?». Mehr anzeigen

David Beckham, englische Fussball-Ikone im Ruhestand, genauer gesagt: Sir David Beckham.

Trotz seines Vermögens – er besitzt laut verschiedenen Schätzungen und Berichten ein Vermögen im Bereich von 495 Millionen bis 800 Millionen Pfund oder US-Dollar, wobei einige Quellen sogar von über einer Milliarde US-Dollar sprechen – schneidet sich der bescheidene 50-Jährige die Haare selbst. Teure Star-Figaros oder Barber-Shops? Nicht bei David Beckham.

Und das kann auch mal in die Hose gehen – wie er am Wochenende auf Instagram erzählt.

«It's not funny», beginnt sein Post. Auf Deutsch: «Es ist nicht lustig. Das passierte gestern, während ich mir die Haare schnitt – und meine Frau findet's gar nicht lustig. Musst du immer so ehrlich sein? Ihr Quote zum Debakel: ‹Es sieht schrecklich aus›», schreibt Beckham zum Haar-Gate.

David Beckham wird nach seinem Haarschneide-Fail von seiner Familie verspottet. Instagram

Die Beckhams sind seit 26 Jahren verheiratet. Immer wieder sorgen die Becks – wie sie in England liebevoll genannt werden – mit ihren Posts auf Social Media für Lacher.

Doch hinter den Kulissen scheint es weniger harmonisch zuzugehen: Zuletzt sorgten die Beckhams für negative Schlagzeilen. In der Familie soll es heftig kriseln. Sohn Brooklyn habe den Kontakt zu seinen Eltern komplett abgebrochen.

