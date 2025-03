Spitzenkoch Nenad Mlinarevic feiert Jubiläum mit Fiona Hefti

Ex-Miss Schweiz Hefti und Spitzenkoch Mlinarevic feiern zweijähriges Jubiläum. Bild: Instagram

Nenad Mlinarevic und Fiona Hefti, die ihre Beziehung meist privat halten, feiern ein besonderes Jubiläum. Der Spitzenkoch teilt seine Freude über zwei Jahre mit der ehemaligen Miss Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Spitzenkoch Nenad Mlinarevic und Ex-Miss-Schweiz Fiona Hefti feiern ihr zweijähriges Liebesjubiläum mit einem ersten gemeinsamen öffentlichen Foto.

Hefti, heute als Hebamme tätig, lebt seit ihrer Scheidung 2015 zurückgezogen, während Mlinarevic weiterhin als Koch und TV-Juror im Rampenlicht steht.

Hefti inspiriert auch Mlinarevics kulinarische Arbeit – ihr Einfluss zeigt sich in seinem Kochbuch «Nenad at home» mit Rezepten aus ihrer Hand. Mehr anzeigen

Spitzenkoch Nenad Mlinarevic und Fiona Hefti, die ehemalige Miss Schweiz, haben kürzlich ein bedeutendes Jubiläum gefeiert. Obwohl das Paar ihre Beziehung normalerweise diskret behandelt, teilte Mlinarevic am Wochenende seine Freude öffentlich. Auf einem schwarz-weissen Foto, das die beiden überglücklich zeigt, gratuliert er seiner Partnerin zu zwei Jahren «bedingungsloser Liebe». Das berichtet «Nau».

Das Bild, das Mlinarevic auf einem Hocker sitzend und Hefti auf seinem Schoss zeigt, ist das erste offizielle Foto, das die beiden zusammen zeigt. Beide strahlen vor Glück, was die besondere Verbindung zwischen ihnen unterstreicht. Hefti, die sich nach ihrer Zeit als Miss Schweiz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, arbeitet heute als Hebamme.

Prominentes Liebespaar

Vor ihrer Beziehung mit Mlinarevic war Hefti mit dem Rohstoffhändler Christian Wolfensberger verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2015 zog sie sich von öffentlichen Auftritten zurück. Mlinarevic hingegen steht weiterhin im Rampenlicht. Der Koch mit serbischen Wurzeln hat sich einen Namen gemacht, indem er die Küche im «Park Hotel Vitznau» leitete und nun das Restaurant Neumarkt in Zürich führt. Zudem ist er als Juror in der Start-up-Sendung «Die Höhle der Löwen» bekannt.

Trotz ihrer Zurückhaltung in der Öffentlichkeit hat Hefti Einfluss auf Mlinarevics Arbeit. In seinem ersten Kochbuch «Nenad at home» würdigt er ihre kulinarischen Kreationen, darunter ihren Mohn- und Rüebli-Walnuss-Kuchen. Diese Rezepte zeigen, dass Hefti nicht nur in Mlinarevics Leben, sondern auch in seiner Küche eine bedeutende Rolle spielt.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.