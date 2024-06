«Wir können viel zusammen lachen», sagt Charlotte Würdig über die neue Freundin ihres Ex-Mannes, Rapper Sido. picture alliance / Geisler-Fotopress

Ob es Rapper Sido gefällt oder nicht, seine Freundin und seine Ex-Frau verstehen sich so gut, dass sie sogar zusammen Ferien machen. Am Ende profitieren alle von so viel Gelassenheit.

Charlotte Würdig (45) hat etwas geschafft, was nicht allen getrennten Paaren gelingt: Sie versteht sich nicht nur mit ihrem Ex-Mann, dem Rapper Sido (43), immer noch gut, sondern hat sich auch mit seiner neuen Partnerin angefreundet. Ihr Erfolgsrezept: «Man muss das Ego bisschen runterschrauben.»

Vier Jahre nach ihrer Scheidung geht die Moderatorin mit Sidos Neuer Georgina Stumpf Kaffee trinken, alle fahren gemeinsam mit den Kindern aus Charlottes und Sidos Ehe in die Ferien.

Charlotte Würdig und ihr Ex-Mann Sido haben ein freundschaftliches Verhältnis. Quelle: Instagram/charlottewuerdig

Auf dem silbernen Tablett gibt es so viel Harmonie natürlich nicht – man muss sie auch wirklich wollen, erklärte Charlotte dem Portal RTL: «Ich glaube, man darf sich selbst nicht so ernst nehmen. Man muss mal das Ego ein bisschen runterschrauben, mal durchatmen, mal überlegen: ‹Was ist langfristig eigentlich mein Ziel? Im besten Fall Harmonie», sagte sie und betont, dass zwei dazugehören, was die Frauenfreundschaft anbelangt: «Gia ist daran genau so beteiligt wie ich. Und wir können viel zusammen lachen.»

Charlotte Würdig freut sich für ihre Kinder

Sido habe da letztendlich nichts dazugetan: «Wenn zwei sich gut verstehen, dann verstehen die sich eben gut. Da hat der gar nichts mitzureden», lacht sie am Rande einer Party am 6. Juni 2024 in Berlin.

Besonders kostbar ist die funktionierende Dreiecksfreundschaft für die beiden Söhne des Ex-Paares. Schmunzelnd berichtete Charlotte, dass ihr Zehnjähriger ihr kürzlich erzählte, er habe sich von seiner Freundin getrennt und dann schnell hinzugefügt: «Aber Mama, wir haben beschlossen, dass wir Freunde bleiben. Also, sie kann doch gerne weiterhin zum Essen kommen.»

«Da haben wir was richtig gemacht»

Das hörte Charlotte gerne, denn offenbar hatte er sich bei den Grossen etwas abgeschaut: «Da haben wir doch irgendwie was richtig gemacht», sagte die Mama zufrieden.

Damit es so bleibt, gibt es auch gemeinsame Aktivitäten der Eltern, zum Beispiel eine Kochshow, deren erste Folge sie am Freitag (7. Juni) auf Instagram posteten. «Getrennt und doch vereint – Kochen Teil 1», fasste Charlotte Würdig das Konzept zusammen.

