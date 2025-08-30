  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tierische Gangsterbande zurück im Kino blue News stellt Team von «The Bad Guys 2» auf die Probe

Gianluca Izzo und Luna Pauli

30.8.2025

blue News macht Games mit Synchronstimmen von «The Bad Guys 2»

blue News macht Games mit Synchronstimmen von «The Bad Guys 2»

Mit The Bad Guys gelang DreamWorks 2022 eine Überraschung: Coole Action und frechem Humor. blue News mit den Synchronstimmen verschiedene Games gespielt. Wie sie sich geschlagen haben, erfährst du im Video.

29.08.2025

Mit «The Bad Guys» landete DreamWorks 2022 einen Überraschungshit. Für den zweiten Teil hat blue News die Synchronstimmen und den Regisseur nicht nur zum Interview getroffen, sondern sie gleich in Spielen auf die Probe gestellt.

Gianluca Izzo und Luna Pauli

30.08.2025, 17:40

30.08.2025, 17:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Bad Guys sind zurück – diesmal als «Gute Leute», die aber prompt ins nächste Chaos stolpern.
  • Die Synchronstimmen, darunter Awkwafina, Maria Bakalova und Natasha Lyonne, und Regisseur Pierre Perifel sind im Spiele-Check bei blue News.
  • «The Bad Guys 2» läuft aktuell im Kino bei blue Cinema.
Mehr anzeigen

In der Fortsetzung des Animationshits «The Bad Guys» trifft erneut coole Action auf frechen Humor. Mit dem ersten Film landete DreamWorks 2022 einen überraschend grossen Erfolg. 

Nun kehren die tierischen Antihelden zurück – und diesmal versuchen die geläuterten Bad Guys wirklich brav zu werden. Doch ehe sie sich versehen, geraten die Ex-Gauner mitten ins Chaos eines kriminellen Mega-Coups, der sie sogar bis in den Weltraum hinauf katapultiert. Die Brandstifter hinter dem Verbrechen sind eine besonders gerissene Truppe von Ganovinnen: die Bad Girls.

Neben den bestehenden Synchronstimmen von Sam Rockwell, Zazie Beetz, Craig Robinson, Awkwafina und Anthony Ramos gesellen sich neu Danielle Brooks, Natasha Lyonne und Maria Bakalova als Stimmen der Bad Girls dazu.

blue News hat die neu formierten Bad Girls und weitere Synchronstimmen in verschiedenen kleinen Spielchen auf die Probe gestellt. Wie gut steht es um ihre tierischen Instinkte? Wie gut kennen sie die Figuren, die sie verkörpern? Und wie gut kennen sie ihren neuen Film?

Auch Regisseur Pierre Perifel hat blue News zum Interview getroffen und mit ihm über den coolen Animationsfilm gesprochen. Das ganze Gespräch siehst du im Video unten.

Regisseur Pierre Perifel im Interview

Regisseur Pierre Perifel im Interview mit blue News

Regisseur Pierre Perifel im Interview mit blue News

Mit The Bad Guys gelang DreamWorks 2022 eine Überraschung: Coole Action und frechem Humor. blue News hat den Regisseur Pierre Perifel zum Interview getroffen. Das ganze Interview kannst du im Video schauen.

27.08.2025

«The Bad Guys 2» läuft aktuell im Kino bei blue Cinema.

Mehr aus dem Ressort

Riz Ahmed und Lily James über Thriller «Relay»: «Jedes einzelne Gespräch ist ein Vertrauensakt – und ein Risiko.»

Riz Ahmed und Lily James über Thriller «Relay»: «Jedes einzelne Gespräch ist ein Vertrauensakt – und ein Risiko.»

In «Relay» veständigen sich eine Whistleblowerin und ihr Helfer über einen Telekommunikations-Dienst für Hörgeschädigte. blue News sprach mit den Darstellern Riz Ahmed und Lily James über den hochspannenden Thriller.

21.08.2025

Mehr aus dem Ressort

Weltpremiere von «Bugonia» in Venedig. Ist sie ein Alien? Kahlrasierte Emma Stone als Zielscheibe einer Verschwörungstheorie

Weltpremiere von «Bugonia» in VenedigIst sie ein Alien? Kahlrasierte Emma Stone als Zielscheibe einer Verschwörungstheorie

Im Döschwo durch die Zeit. Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Im Döschwo durch die ZeitLuca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Cast von Hit-Serie «Alien: Earth» im Interview. Warum haben wir Angst vor Aliens?

Cast von Hit-Serie «Alien: Earth» im InterviewWarum haben wir Angst vor Aliens?

Meistgelesen

Bärenstarker Schlegel bodigt Top-Favorit Staudenmann ++ Dämpfer für König Wicki
Ex-Bundespräsident Alain Berset ins Spital eingeliefert
Serena Williams verliert 14 Kilo durch Abnehmspritze – für Werbung
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
Milliardärssohn baut sich Privat-Zoo – und hat jetzt die Polizei am Hals