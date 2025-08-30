blue News macht Games mit Synchronstimmen von «The Bad Guys 2» Mit The Bad Guys gelang DreamWorks 2022 eine Überraschung: Coole Action und frechem Humor. blue News mit den Synchronstimmen verschiedene Games gespielt. Wie sie sich geschlagen haben, erfährst du im Video. 29.08.2025

Mit «The Bad Guys» landete DreamWorks 2022 einen Überraschungshit. Für den zweiten Teil hat blue News die Synchronstimmen und den Regisseur nicht nur zum Interview getroffen, sondern sie gleich in Spielen auf die Probe gestellt.

Gianluca Izzo und Luna Pauli Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bad Guys sind zurück – diesmal als «Gute Leute», die aber prompt ins nächste Chaos stolpern.

Die Synchronstimmen, darunter Awkwafina, Maria Bakalova und Natasha Lyonne, und Regisseur Pierre Perifel sind im Spiele-Check bei blue News.

«The Bad Guys 2» läuft aktuell im Kino bei blue Cinema. Mehr anzeigen

In der Fortsetzung des Animationshits «The Bad Guys» trifft erneut coole Action auf frechen Humor. Mit dem ersten Film landete DreamWorks 2022 einen überraschend grossen Erfolg.

Nun kehren die tierischen Antihelden zurück – und diesmal versuchen die geläuterten Bad Guys wirklich brav zu werden. Doch ehe sie sich versehen, geraten die Ex-Gauner mitten ins Chaos eines kriminellen Mega-Coups, der sie sogar bis in den Weltraum hinauf katapultiert. Die Brandstifter hinter dem Verbrechen sind eine besonders gerissene Truppe von Ganovinnen: die Bad Girls.

Neben den bestehenden Synchronstimmen von Sam Rockwell, Zazie Beetz, Craig Robinson, Awkwafina und Anthony Ramos gesellen sich neu Danielle Brooks, Natasha Lyonne und Maria Bakalova als Stimmen der Bad Girls dazu.

blue News hat die neu formierten Bad Girls und weitere Synchronstimmen in verschiedenen kleinen Spielchen auf die Probe gestellt. Wie gut steht es um ihre tierischen Instinkte? Wie gut kennen sie die Figuren, die sie verkörpern? Und wie gut kennen sie ihren neuen Film?

Auch Regisseur Pierre Perifel hat blue News zum Interview getroffen und mit ihm über den coolen Animationsfilm gesprochen. Das ganze Gespräch siehst du im Video unten.

Regisseur Pierre Perifel im Interview

«The Bad Guys 2» läuft aktuell im Kino bei blue Cinema.

